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В СПбГУ предупредили об угрозе исчезновения естественной флоры Абхазии из-за азиатских дубов
Ученые СПбГУ изучили влияние завезенных из Азии дубов на природу Абхазии. Оказалось, что изменения климата на этой территории привели к тому, что дубы начали негативно влиять на естественную флору региона и могут представлять угрозу для местных растений.
Результаты исследования опубликованы в Russian Journal of Biological Invasions. Территория современной Абхазии во времена Российской империи считалась перспективным курортом. С этой целью в Сухум и другие города, например, Новый Афон и Гагру, завозились необычные для этого региона экзотические растения с разных континентов. Большинство из них приживались на Черноморском побережье Абхазии, поскольку здесь проходят сразу три климатические границы, создающие уникальные возможности для интродукции.
Процесс ввоза экзотических растений в Абхазию начался еще в ХIХ веке, но активнее всего происходил в начале ХХ века вместе с развитием курортной зоны Черноморского побережья. В этот период территорию превращали в привилегированный курорт, над чем работали выдающиеся садовые архитекторы, ботаники и дендрологи.
Однако в ХХI веке ученые заметили агрессивное поведение некоторых завезенных растений, ранее таких свойств не проявлявших. Некоторые интродуценты, то есть завезенные виды, начали подавлять и вытеснять виды местной флоры. Оказалось, что катализатором этого процесса стало изменение климата, из-за которого в последние годы можно наблюдать глобальное потепление в одних широтах, а также аномальные дожди и грады в других.
Например, в умеренных широтах в последние годы стало в среднем теплее на один градус, тогда как в тропических и высокоширотных зонах увеличилось количество осадков. Ученые связывают это с антропогенной деятельностью, в частности с выбросами токсичных элементов, вырабатываемых промышленными предприятиями.
Геоботаники Санкт-Петербургского университета исследовали поведение дуба мирзинолистного (Quercus myrsinaefolia Blume), который, стал широко распространяться на некоторых склонах гор в последние 20 лет. Растение японо-китайского происхождения, привезенное в Абхазию еще в имперские времена, долгое время широко использовалось в озеленении и инвазионных, то есть своим распространением угрожающих другим видам свойств не проявляло.
«Это вечнозеленое дерево может достигать до 20 метров в высоту и плотно накрывать обширной кроной территорию под собой, создавая тень для других растений. Мы заметили агрессивное влияние дубов на соседние территории и исследовали этот процесс. Оказалось, что в настоящее время растение значительно расширяет зону своего влияния и вытесняет представителей местной флоры. Так, например, молодые особи от трех или четыре взрослых деревьев легко могут занять пространство на склонах, которое в пять раз больше, чем изначально занимали материнские растения», — рассказала автор исследования, доцент кафедры геоботаники СПбГУ Ирина Антонова.
Дубы не только закрывают другие растения от солнечного света, но и формируют большое количество желудей, которые быстро прорастают и захватывают ближайшие территории. Как отмечают ученые Университета, в таком быстром распространении и подавлении местных растений дубу помогает благоприятная для роста дренированная почва горных склонов Абхазии.
По мнению исследователей Санкт-Петербургского университета, такое стремительное распространение таких растений в будущем серьезно угрожает существованию естественных растительных сообществ. При этом предгорья Абхазии являются уникальным флористическим комплексом, где присутствует множество реликтовых и редких видов.
Решением проблемы может стать начало активного мониторинга территорий, а также моделирование поведения разных интродуцированных деревьев в условиях изменений климата. Такой подход позволит теоретически определить силу и скорость распространения древесных (и не только) растений, а также факторы, сдерживающие их рост, распространение и другие важные характеристики поведения интродуцентов по отношению к местной флоре.
По наблюдениям ученых, изменения поведения в сторону агрессивной экспансии произошло не только у дубов. Сильнейшими агрессорами проявили себя в Абхазии разводимый в России, как декоративное растение, золотарник канадский, (Solidago canadensis L.) энергично захватывающий луговые пространства предгорий. Другой пример — американский кустарник бакхарис лебедолистный (Baccharis halimifolia L.), густо покрывающий ранее заброшенные чайные поля и не менее активно уничтожающий естественную растительности за счет своего быстрого распространения.
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