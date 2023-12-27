В Пермском Политехе рассказали, как слетать на море зимой и не заболеть

Многие мечтают переместиться из зимы в лето, но насколько это безопасно для организма? Головная боль, тошнота, обострение имеющихся заболеваний и новые инфекции — есть много причин, которые могут омрачить отдых. О том, как правильно подготовиться к поездкам в жаркие страны зимой, какие прививки необходимы, кто переносит самые опасные заболевания и как правильно акклиматизироваться рассказала Лариса Волкова, доктор медицинских наук, профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха.

«Акклиматизация — это процесс приспособления (адаптации) организма изменившимся условиям окружающей среды. В акклиматизацию организм привыкает к климату (холод-жара) и смене рельефа (равнина-горы). Меняются часовые пояса, питание, окружающая среда, поэтому организм перестраивает защитные механизмы, — объясняет Лариса Волкова.

Первичная акклиматизация наступает спустя два-четыре дня после прибытия в жаркий климат: неприятные симптомы отступают, самочувствие налаживается. Но полная акклиматизация наступит примерно через неделю. В неудачном случае процесс может затянуться на 10-20 дней и разделиться на несколько стадий. На первом этапе человек будет ощущать усталость, сонливость, уменьшение работоспособности. На втором — снижение физиологической устойчивости организма, головную боль и тошноту. Возможно обострение некоторых заболеваний».

В чем опасность перелета и резкой перемены климата?

«Даже самый комфортный перелет чреват стрессом для нашего организма. Долгое пребывание в одной позе, перемена высот и давления, содержание кислорода в воздухе — все это портит самочувствие. Кстати, гипертоники переносят такие трудности легче, чем люди с пониженным давлением», — рассказывает эксперт Пермского Политеха.

Еще одна сложность при перелетах — климато-поясная дезадаптация. В результате перемещений происходит сдвиг суточных ритмов активности и покоя, бодрствования и сна. Теперь они не совпадают с суточными ритмами внутренних процессов нашего организма. Исследователи говорят, что человеку проще «удлинить» свой день, сместившись на несколько часовых поясов на запад, чем укоротить при перемещении на восток. Следовательно, восстановление также может затянуться.

Зимой воздух суше, поскольку холодным он способен удерживать меньше влаги, чем теплым. Поэтому когда вы прилетаете на побережье, слизистые носоглотки и легких реагируют на изменение влажности и температуры. В средней полосе через легкие испаряется около 400 мл жидкости в сутки. В морском климате слизистые будут «набухать» из-за затруднения испарения — может появиться кашель

Какие последствия могут настигнуть туриста при возвращении в холодный климат?

Лариса Волкова объясняет, что при похолодании наблюдается спазм кровеносных сосудов. Если это происходит медленно, то организм успевает приспособиться, а вот при резком снижении температуры могут заболеть голова и сердце. Из серьезных последствий — гипертонический криз (резкий скачок артериального давления) и приступ стенокардии, при большой продолжительности которого возможен инфаркт миокарда.

Как облегчить адаптацию и о чем следует помнить родителям?

Ученый ПНИПУ Лариса Волкова выдвигает несколько рекомендаций. Во-первых, на отдыхе следует держать себя в тонусе: ввести в распорядок дня физические нагрузки и правильно питаться — исключить алкоголь, жирные и тяжелые для пищеварения продукты. Во-вторых, отладить режим сна и бодрствования, по возможности заранее адаптироваться к новому часовому поясу. В-третьих, стоит подготовить кожу к солнцу: заранее загореть немного (в солярии с особой осторожностью!), чтобы на курорте не обгорать. В-четвертых, в жаркую погоду необходимо пить много воды, лучше употреблять минеральную воду, которая будет восстанавливать солевой баланс организма. При этом врачи не рекомендуют употреблять холодную воду.

«Если морское побережье находится в вашей климатической зоне, то малыша можно вывозить на отдых уже на первом году жизни. А вот поездки, влекущие резкую смену климатического пояса, желательны только с трех лет. Малышам резко менять климат нельзя, поскольку это вызовет стресс у еще несформированной иммунной системы. На фоне сниженного иммунитета часто присутствуют хронические заболевания, которые в данных условиях обостряются», — отмечает ученый Пермского Политеха.

Адаптогены — это группа препаратов природного или искусственного происхождения, которые предположительно способны повышать сопротивляемость организма к различным вредным воздействиям и стрессу. Они обладают антиоксидантным эффектом, помогают легче адаптироваться к жаре, холоду, голоду, инфекциям, психоэмоциональному стрессу, полезны при повышенных физических и умственных нагрузках. Им также приписывают способность стимулировать иммунитет.

Есть много трав, которые обладают адаптогенными свойствами. Наиболее известные – это элеутерококк, родиола розовая, астрагал, женьшень. К растительным адаптогенам можно отнести и ряд продуктов: чеснок, облепиху, имбирь. К минеральным адаптогенам относится мумие, к природным — торф, сапропели, угли и другие органические соединения.

Ученый Пермского Политеха напоминает, что без предписания специалиста лучше не заниматься самолечением и не назначать себе витамины и другие процедуры (солярий, закаливание). Лечащий врач лучше всего разбирается в особенностях вашего здоровья, а значит — сможет подобрать вам необходимый комплекс мероприятий, чтобы облегчить смену климата.

Какие прививки стоит сделать перед путешествием?

«Во многих странах с жарким климатом легко заразиться инфекциями – через воду, продукты питания и грязные руки. Наиболее оптимально поставить необходимые прививки минимум за 10 дней до отдыха, чтобы успел сформироваться краткосрочный иммунитет», — советует Лариса Волкова.

Эксперт ПНИПУ считает, что турист должен сделать стандартные прививки из национального календаря: от дифтерии, столбняка, кори, краснухи, паротита и гепатита В. Остальные прививки носят рекомендательный характер. Например, прививка против гепатита А (острого инфекционного заболевания печени) необходима, если турист собирается в теплые страны и на курорты — в Крым, Турцию, Египет, Кипр, Испанию. Эта инфекция попадает в организм человека через продукты и воду. Если за две-три недели до отпуска сделать прививку, она обеспечит иммунитет на год. В случае если через 6-12 месяцев ввести инъекцию повторно, то защита будет продлена на 20 лет.

Брюшной тиф вызывают особые бактерии сальмонеллы, распространенные в Средней Азии, северной части Африки, Индии и соседствующих с ней странах. Также, как и гепатит А, брюшной тиф передается через продукты и воду. Однако является более тяжелым заболеванием, так как поражает кишечник, нервную систему и другие органы. Чтобы обезопасить себя от брюшного тифа, необходимо за одну-две недели поставить одну инъекцию, защиты которой может хватить на пять лет.

В Индии, Китае, Таиланде, Вьетнаме и в некоторых странах Южной Америки достаточно распространено заболевание бешенством. Главный источник инфекции — собаки, грызуны-вредители, летучие мыши и другие животные. Вакцинироваться следует курсом из трех инъекций в течение 30 дней. Этих прививок хватит на три года.

«Прививка против желтой лихорадки является обязательной при въезде в некоторые страны Африки и Южной Америки. Прививочный сертификат международного образца могут потребовать при пересечении границы. Желтая лихорадка опасна и неизлечима, передается через укус определенного вида комаров. Поставить прививку можно живой ослабленной вакциной, одна доза которой защищает 10 лет», — рассказывает доктор медицинских наук Лариса Волкова.

Прививки национального календаря разнесены во времени — чтобы составить график стоит обратиться к своему лечащему врачу. Как правило, вакцины начинают ставить в течение полугода до планируемой поездки. При наличии антител от таких заболеваний, как гепатит В и бешенство, прививаться не нужно. Защитные клетки могли остаться в организме после предыдущей вакцинации или после выздоровления — в случае с вирусом гепатита.

Может ли «заграничная» инфекция начать эпидемию?

«Если инфицированный человек приедет в Россию, то при тесном контакте с заболевшим возможно заражение окружающих его людей. По данным публикаций в ведомствах, в 2019 году причиной вспышки кори в регионах считают «увеличение числа завозов коревой инфекции из неблагополучных стран». По мнению специалистов, немаловажную роль в распространении заболевания сыграли отказы от прививок, — рассказывает эксперт Пермского Политеха.

В XIX веке были распространены эпидемии разных лихорадок, холеры и туберкулеза. Большую роль в стабилизации эпидемиологической ситуации сыграли санитарные реформы, проводившиеся в разных странах и новые подходы к лечению болезней. В последние два века появились новые заболевания, мир столкнулся с пандемией испанского гриппа, эпидемией птичьего гриппа и атипичной пневмонии.

Вирус желтой лихорадки под микроскопом / © ru.wikipedia.org

Согласно научным данным за последние 20 лет активизировались некоторые виды инфекции. Например, лихорадка Чикунгунья, которую переносят комары в регионах Африки, Южной Азии и Южной Америки. В 2013 году количество заразившихся достигло 3 млн человек. С 2016 года в развивающихся странах наблюдаются вспышки заболевания холерой: до 3-5 млн заразившихся в год. Комары также являются переносчиками лихорадки денге: с 2017 года в Африке, Южной Азии, Юго-Восточной Азии фиксируют рост заболеваемости. Количество инфицированных достигало 50-528 миллионов человек в год. С 2019 в статусе пандемии штамм SARS-CoV-2 распространился по всему миру, количество 687 миллионов заразившихся.

Поездка на море зимой позволяет окунуться в лето, но таит множество опасностей. Если не подготовиться к резкой смене климата, можно получить осложнения заболеваний. Перемена места также влечет угрозу приобретения новой инфекции. Защититься от этого поможет своевременная вакцинация, за направлением для прививки следует обратиться к лечащему врачу. Терапевт также подберет рекомендации, которые помогут легче адаптироваться к новым условиям внешней среды.

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ПНИПУ 527 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.