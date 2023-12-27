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31 минута назад
Дарья Сидельникова
115

Ученые назвали 15 факторов, повышающих риск развития ранней деменции

4.3

Международная группа ученых опровергла мнение о том, что главная и чуть ли не единственная причина развития ранней деменции заключается в генах. По их данным, в списке есть минимум 15 факторов. Некоторых можно избежать и тем самым снизить риск.

Медицина
# болезнь Альцгеймера
# деменция
# депрессия
# образ жизни
© news.sky.com

По данным ВОЗ, в мире насчитывается более 55 миллионов пациентов с деменцией. Каждый год происходит почти 10 миллионов новых случаев. Деменция занимает седьмое место среди ведущих причин смертности, входит в число основных причин инвалидности пожилых людей и возникновения у них зависимости от посторонней помощи.

Хотя именно пожилые находятся в группе риска, деменция встречается и в молодом возрасте. По статистике, в мире ежегодно регистрируют примерно 370 тысяч таких случаев. Исследований на эту тему мало.

Недавно ученые из Эксетерского (Великобритания) и Маастрихтского (Нидерланды) университетов выявили основные факторы раннего развития деменции. Они изучили данные 356 052 человек на основе информации из Британского биобанка. Из них 55,3% — женщины, средний возраст — 54,6 года. Ни у кого из участников не выявили установленной деменции на начало исследования. Результаты опубликовали в журнале JAMA Neurology.

Ученые оценили широкий спектр факторов риска — начиная с генетической предрасположенности и заканчивая влиянием окружающей среды. Как оказалось, больше всего на развитие болезни влияли низкие уровень образования и социально-экономический статус, генетические факторы. Кроме того, в топ причин попали факторы образа жизни (злоупотребление алкоголем и социальная изоляция), а также проблемы со здоровьем, включая дефицит витамина D, депрессию, инсульт, нарушения слуха и болезни сердца.

«Удивительно, но впервые мы показали, что можно принять доступные меры для снижения риска развития деменции, этого изнурительного состояния, воздействуя на ряд факторов», — отметили авторы исследования.

По их словам, результаты могут ознаменовать новую эру в профилактике ранней деменции. Ученые предложили включить эти поддающиеся изменению факторы риска в инициативы по предотвращению заболевания и открыть новые терапевтические возможности.

То, что вероятность старческой деменции как-то связана с образом жизни, предполагали и раньше. В частности, для богатых и цивилизованных стран частота болезни Альцгеймера у лиц старше 60 — 8-11%, в то время как у охотников-собирателей люди того же возраста страдают этой болезнью в 0,6-1,2% случаев. Ясно, что разница в 10-20 раз вряд ли объяснялась только генами. Такие исследования внушают надежду на возможность резкого снижения частоты возрастной деменции и вне племен охотников-собирателей.

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Медицина
# болезнь Альцгеймера
# деменция
# депрессия
# образ жизни
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# Рафаэль
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