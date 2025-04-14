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Вчера, 15:33
МТУСИ
78

Российские ученые предложили решение для идеальной организации переговорных комнат

4.4

Современный офис — динамичная экосистема, где каждая деталь влияет на эффективность работы компании или корпорации. И в центре этой экосистемы часто оказываются переговорные комнаты — пространства, где рождаются идеи, принимаются решения и заключаются сделки. Неэффективное использование этих помещений — будь то забытые бронирования или сложность в поиске свободной комнаты — приводит к потерям времени и ресурсов. Ученые из МТУСИ предложили инновационный подход к автоматизации бронирования переговорных комнат, основанный на сочетании Wi-Fi и Bluetooth Low Energy.

МТУСИ
# Bluetooth
# Wi-Fi
# офис
# переговорные комнаты
# сервер
Российские ученые предложили решение для идеальной организации переговорных комнат – иллюстрация к материалу на Naked Science
В МТУСИ предложили решение для идеальной организации переговорных комнат / © Campaign Creators, unsplash.com

Автоматизация офисного пространства, в частности, переговорных комнат, представляет собой одно из самых перспективных направлений. Научное сообщество активно разрабатывает решения для оптимизации использования офисных пространств, опираясь на исследование технологий межмашинного взаимодействия Machine-to-Machine (M2M) и концепции Интернета Вещей (Internet of Things, IoT). Исследователи отмечают, что успешная интеграция таких систем требует внимания к совместимости, безопасности и масштабируемости, что критически важно для гармоничной интеграции в существующие бизнес-процессы.

Ученые из МТУСИ предлагают инновационный подход к автоматизации бронирования переговорных комнат, основанный на сочетании Wi-Fi и Bluetooth Low Energy (BLE. В основе их разработки лежит умное сочетание Wi-Fi и Bluetooth Low Energy (BLE).

– Представьте себе слаженный дуэт, где каждый участник выполняет свою роль идеально», – говорит Степанов Михаил, кандидат технических наук доцент кафедры ССиСК МТУСИ. – Wi-Fi обеспечивает скоростную передачу данных для видеоконференций и взаимодействия между устройствами в переговорной, словно магистраль для потока информации. А BLE, с его низким энергопотреблением, отвечает за подсистему пропусков и учет посетителей, работая в фоновом режиме, незаметно и эффективно. В результате мы получаем систему, которая не только автоматизирует процесс бронирования, но и эффективно предотвращает простой переговорных комнат, оптимизируя использование офисных площадей и повышая общую эффективность работы компании.

Разработанная система бронирования переговорных комнат функционирует следующим образом:

1. Сотрудники получают доступ к расписанию переговорных комнат и бронируют их через корпоративный сайт или мобильное приложение, указывая детали бронирования, включая информацию о посетителях.

2. Информация о бронировании автоматически передается на точки доступа, а затем – на считыватели.

3. Система отслеживает фактическое использование комнаты, сравнивая текущее время с запланированным временем окончания бронирования. Если время истекло, а алгоритм анализирует происходящее в помещении, сессия автоматически закрывается.

4. Сервер управления анализирует количество присутствующих, собирая данные со считывателей, чтобы выявить незакрытые сеансы посещения.

Примечательно, что, если в помещении никого нет, то администратору бронирования отправляется уведомление о возможности закрытия брони. Датчики звука и движения сводят к минимуму вероятность ошибочного закрытия сессии, если кто-то забыл отметиться на считывателе.

Таким образом, система эффективно предотвращает простой переговорных комнат, повышая эффективность работы компании и оптимизируя использование офисных площадей.

Разработка и внедрение автоматизированной системы бронирования переговорных комнат учеными МТУСИ – это важный шаг на пути к созданию совершенного «умного» офиса будущего. В перспективе ученые планируют адаптировать задачи системы к потребностям пользователей, предлагая персонализированные настройки и расширенные функциональные возможности.

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МТУСИ
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Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) — ведущее отраслевое техническое высшее учебное заведение Центральной России по подготовке кадров для IT и телеком-индустрии, подведомственное Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Основан в 1921 году на базе Московского электротехнического института народной связи им. В.Н. Подбельского. Ежегодно МТУСИ выпускает востребованных специалистов в области связи, информационных технологий, квантовых коммуникаций, робототехники, информационной безопасности и цифровой экономики. В состав университета входят 5 факультетов, 34 кафедры, 2 филиала (Волго-Вятский и Северо-Кавказский), Колледж телекоммуникаций, Музей электросвязи, Квантовый центр, Центр робототехники, Лаборатория AR/VR, Центры заочного обучения бакалавров и магистров, Центр индивидуального обучения.
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МТУСИ
# Bluetooth
# Wi-Fi
# офис
# переговорные комнаты
# сервер
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