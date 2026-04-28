28 апреля, 17:03
Андрей Серегин
Моделирование выявило климатические риски дамбы между Чукоткой и Аляской

Идея перекрыть Берингов пролив дамбой между Чукоткой и Аляской обсуждается уже полтора века — от советских проектов растопить льды Арктики до современных планов по спасению климата. Однако новое моделирование показало, что такая дамба способна не защитить планету, а нанести еще больший ущерб.

Берингов пролив на карте / © Wikimedia Commons

Вариант перекрыть Берингов пролив дамбой обсуждают с XIX века. Считается, что для России и США создание дамбы в этом проливе принесло бы позитивный экономический эффект и помогло спасти от климатического кризиса Атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию. Это гигантское океанское течение, которое часто называют «конвейером тепла»: оно переносит теплые поверхностные воды из тропиков на север, благодаря чему Европа остается относительно мягкой по климату, несмотря на высокие широты.

Однако под ударом глобального потепления эта система слабеет: пресная вода от таяния ледников Гренландии разбавляет соленую Атлантику, вода перестает опускаться на глубину, а именно этот процесс и запускает весь механизм. Остановка циркуляции грозит похолоданием в Северном полушарии, смещением муссонов, подъемом уровня моря у берегов США и нарушением работы морских экосистем.

Ученые из Утрехтского университета (Нидерланды) проверили, способна ли дамба через Берингов пролив предотвратить подобный сценарий. Результаты их работы опубликовали в журнале Science Advances.

Считается, что через Берингов пролив идет относительно пресная тихоокеанская вода. Она попадает в Арктику, а оттуда — в Северную Атлантику, дополнительно опресняя ее поверхностный слой. Если этот поток перекрыть, воды Северной Атлантики останутся более солеными и плотными, а значит, циркуляция станет устойчивее. Палеоклиматические исследования подтверждают: в эпохи, когда пролив естественным образом закрывался из-за низкого уровня моря, течение действительно усиливалось.

Авторы исследования провели моделирование трех сценариев. В первом эксперименте ученые постепенно добавляли пресную воду в Северную Атлантику, имитируя таяние ледников, и смотрели, при каком объеме циркуляция разрушится. Выяснилось, что при закрытом проливе коллапс наступал при меньшем объеме пресной воды, чем при открытом, однако и восстановить течение обратно было значительно труднее — дамба делала «выключенное» состояние более стабильным.

Во втором эксперименте, приближенном к реальному сценарию глобального потепления, концентрация углекислого газа в атмосфере росла на один процент в год. Если в момент перекрытия пролива циркуляция оставалась достаточно сильной, дамба помогала: она расширяла объем выбросов, который система могла выдержать без коллапса. Но если течение уже было ослаблено, перекрытие пролива не спасало, а ускоряло его деградацию.

В этом случае открытый пролив работает как предохранительный клапан, позволяя сбрасывать избыток пресной воды обратно в Тихий океан. Если пролив перекрыт, этого не происходит: пресная вода застаивается в Арктике, затем поступает в Атлантику вместе с возросшим потоком морского льда. Это еще сильнее опресняет поверхностный слой и ускоряет разрушение циркуляции.

Третий эксперимент помог проверить, насколько критично время строительства. Оказалось, окно возможностей для успешного вмешательства составляет до 150 лет после начала климатического воздействия. Если уложиться в этот срок, дамба еще способна предотвратить коллапс. Однако промедление в 250-300 лет давало обратный эффект: дамба лишь ускоряла развал циркуляции по сравнению со сценарием без вмешательства.

Андрей Серегин
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
27 апреля, 16:43
Александр Березин

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Nortrop Grumman
# космонавтика
# космос
28 апреля, 08:45
Максим Абдулаев

Соловьи пересекли Сахару, летя только по ночам

Шведские биологи отследили миграцию обыкновенного соловья с помощью миниатюрных датчиков-рюкзаков. Как оказалось, при пересечении Сахары и Аравийской пустыни птицы летят только по ночам и не ищут пищу. Соловьи преодолевают пустыню без дозаправки, полагаясь лишь на накопленный заранее жир.

Биология
# метаболизм
# миграции животных
# перелетные птицы
# соловьи
28 апреля, 10:59
НИУ ВШЭ

Дополнительная награда проигравшему усилила конкуренцию в соревнованиях

Доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анастасия Анцыгина разработала модель распределения призов, которая максимально стимулирует активность участников соревнований. Она предложила пересмотреть классический принцип «победитель получает все» и в некоторых случаях предлагать небольшую награду даже проигравшему. По ее мнению, это может повысить мотивацию участников и сделать соревнование более конкурентным.

НИУ ВШЭ
# конкуренция
# математическая модель
# моделирование
# соревнования
# спорт
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
24 апреля, 09:58
Максим Абдулаев

В бирманском янтаре возрастом 100 миллионов лет найден клоп с клешнями

Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.

Палеонтология
# клешня
# меловой период
# насекомые
24 апреля, 13:28
Татьяна Зайцева

Ученые установили природу «золотого шара» с морского дна

Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.

Биология
# актиния
# Аляска
# зоология
# морские обитатели
# океан
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
Комментарии

Sam Dowson
Sam Dowson
3 часа назад
-
0
+
"под ударом глобального потепления эта система слабеет" - потепление уже есть, а система всё не слабеет и не слабеет. Скорость Флоридского течения, главный показатель работоспособности конвеера, всё никак не может замедлиться (а хочется этого очень сильно, иначе модели не сходятся). Так что дамбу между Старым и Новым Светом можно и построить, холодней не станет.
Последние новости:

  1. Физики рассмотрели гематоэнцефалический барьер с помощью нового лазерного пучка

    28 апреля, 22:06

  2. Моделирование выявило климатические риски дамбы между Чукоткой и Аляской

    28 апреля, 17:03

  3. Свет, пойманный в ловушку: физики научились создавать устойчивые световые пики в квантовых конденсатах

    28 апреля, 16:11

  4. Редкая пара квазаров показала, как росли черные дыры в ранней Вселенной

    28 апреля, 16:01
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Igor Dostovalov
14 минут назад
Александр, в СССР говорили:голосуй..не голосуй..все равно получишь х...(Брежнева)

Рейтинг: мировое производство гелия по странам

Никита Кологривый
51 минута назад
roman, или всё же в будущее?

Карта: главные торговые партнеры стран Европы

Михаил Невский
1 час назад
Иван, Ого хоть одно нормальное мнение. Ну я бы сказал были периоды когда дружили, а когда были врагами. Напрямую нельзя доказать что Британия гадит.

Британские ученые смоделировали климатические последствия ядерной войны на границе Украины и России

Михаил Невский
1 час назад
Александр, вЫ Про США которые объявили войну России, или про Великобританию которая постоянно гадит?

Британские ученые смоделировали климатические последствия ядерной войны на границе Украины и России

Николай Исаев
1 час назад
Dmitri, а особенно у вас в ЦИПсО 😂🤣🤫

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Николай Исаев
1 час назад
Александр, какой ты самокритичный 😅😂🤣

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Николай Исаев
1 час назад
Александр, да ты чё - ЦИПсО ликвидировали😅😂🤣!? Нет, конечно, что подтверждается количеством ошибок в твоём САМОСТИЙНОМ комменты😅😂🤣

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Sam Dowson
2 часа назад
Александр, подозрительно уверенный ответ. Словно вы лично побывали на 4 планете, проинспектировали колеса марсохода, провели ревизию следов

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

J M
2 часа назад
Andy, не понимаю что тут мерзкого? Наоборот, попытка взвешенно оценить ситуацию. Я прекрасно понимаю руководство агентства, которое сначала

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

J M
2 часа назад
Александр, а при чём тут негатив в сети и изначально некачественные изделия? Вы же сами пишите, что условия эксплуатации могут приводить к

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

J M
2 часа назад
Александр, история с дрелью к утечке в модуле Звезда не относится. И никто её не выдумывал. Ни в рунете, ни где вообще. Дырка была, это факт. На эту

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

Роман Ляпин
3 часа назад
Igor, а что твои западные хозяева говорят на этот счёт?

Рейтинг: мировое производство гелия по странам

Sam Dowson
3 часа назад
"под ударом глобального потепления эта система слабеет" - потепление уже есть, а система всё не слабеет и не слабеет. Скорость Флоридского течения,

Моделирование выявило климатические риски дамбы между Чукоткой и Аляской

Павел Кравцов
3 часа назад
Гоша, а отрасли использующие гелий как себя чувствуют?

Рейтинг: мировое производство гелия по странам

Александр Мельников
4 часа назад
Шариков на выборах нужно все больше и больше

Рейтинг: мировое производство гелия по странам

Sam Dowson
4 часа назад
Александр, если бы вместо тирзепатида был полковник Кольт, вместо одинаковыми - равными, тоже реклама?

Исследования объяснили, почему некоторые люди едят и не толстеют 

Sam Dowson
4 часа назад
Ну вот, все хотели свежей физики, фазовые переходы ранней вселенной, низкочастотный гравитационный гул от "схлопывания пузырьков новых фаз", а тут

Редкая пара квазаров показала, как росли черные дыры в ранней Вселенной

Julian S
4 часа назад
"Атмосфера планеты чрезвычайно сухая и скрыта под облаками серной кислоты и водяных капель. Большая часть воды находится под этими слоями облаков

Ученые узнали, откуда на Венере столько дейтерия

Igor Dostovalov
5 часов назад
Гоша, у нас все развивается судя по ТВ.вопрос :с каким только знаком?.. + или -

Рейтинг: мировое производство гелия по странам

Александр Березин
5 часов назад
Andy, расскажите пожалуйста, в чем вы увидели пристрастность в новости выше? "читать мерзко." Так ведь можно не читать.

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

