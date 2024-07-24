«Запах новой машины» в определенные дни оказался ядовитым

Свежее исследование показало, что во время жары воздух в салоне новых автомобилей может становиться опасным из-за повышенного содержания в нем формальдегида и других токсичных веществ.

Многим знаком и даже нравится так называемый запах новой машины — своеобразный аромат, возникающий из-за летучих органических соединений (ЛОС), которые выделяют пластик, обивка, ковровое покрытие и другие материалы отделки салона свежевыпущенного авто. Однако высокая концентрация таких веществ в воздухе может вызывать негативные для здоровья последствия, включая головную боль, воспаление слизистой оболочки глаз, носа и горла, утомляемость, раздражительность, сухой кашель, болезни легких и дезориентацию.

Зная, что с увеличением температуры выделение летучих органических соединений усиливается, повышая риск вредного воздействия на людей, группа исследователей из Пекинского технологического института и ряда других вузов КНР совместно с коллегами из США решила проанализировать уровень ЛОС в салоне новой машины в течение семи жарких летних дней.

Также специалисты рассмотрели факторы, влияющие на выделение ЛОС, и разработали модель машинного обучения для предварительного расчета концентрации летучих соединений в салоне и оценки их воздействия. Статью об этом исследовании опубликовал журнал PNAS Nexus.

Содержания в воздухе 12 распространенных летучих органических соединений, включая три из категории альдегидов, оценивали в новом автомобиле с выключенным двигателем без водителя внутри. Кроме того, исследователи измеряли относительную влажность, температуру воздуха и поверхностей в салоне машины, а также окружающую температуру за ее пределами.

За время недельного эксперимента температура наружного воздуха колебалась от 25,3 до 46,1 °C. Анализ результатов замеров выявил повышенное содержание формальдегида, ацетальдегида и гексальдегида в салоне.

Данные замеров относительной влажности и температур в салоне машины и температуры воздуха за ее пределами / © PNAS Nexus (2024), Zhang R. et al.

Согласно действующим в Китае нормам, допустимая концентрация формальдегида для салонов пассажирского транспорта — до 100 микрограммов на кубический метр. По ацетальдегиду соответствующий предел составляет 50 микрограммов на кубический метр. Однако в экспериментальном автомобиле уровень этих веществ в некоторые дни превышал или достигал 200 и 140 микрограммов на кубический метр соответственно. Превышение допустимых норм по формальдегиду зарегистрировали в 15 из 40 выполненных замеров, а по ацетальдегиду — в 25.

Применив для анализа технологию искусственного интеллекта, исследователи установили, что сильнее всего на активность выделения летучих органических соединений в авто влияла не температура воздуха, а температура поверхности материалов.

Кроме того, ученые продемонстрировали эффективность созданной ими модели для прогнозирования концентрации ЛОС в салоне машины. Ее применение, по словам авторов, облегчит и ускорит расчет предполагаемого уровня выбросов летучих соединений в микросреде автомобиля и оценку их воздействия на людей.

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