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Вороны различили геометрические фигуры
В одном из недавних экспериментов группа немецких исследователей обучила черных ворон навыку счета вслух. Теперь их коллеги из Института нейробиологии при Тюбингенском университете Эберхарда и Карла (Германия) продемонстрировали, что эти умные птицы могут освоить и базовую геометрию.
Новое исследование, расширяющее представление об интеллектуальных способностях вида Corvus corone corone (обыкновенная чёрная ворона), опубликовал журнал Science Advances. Участниками эксперимента стали два самца, одному из которых исполнилось 11 лет, а другому — 10.
Сначала птиц на достаточно простых примерах тренировали находить визуально отличную фигуру среди нескольких подобных. Например, подопытным на экране предъявляли изображения пяти звезд и одного полумесяца. За правильный выбор, который птицы делали, ударяя клювом по фигуре, их поощряли лакомством — мучным червем или гранулой птичьего корма. Также при этом звучал подкрепляющий сигнал. В случае ошибки вороны вместо угощения получали отрицательный звуковой и визуальный отклик.
Когда птицы научились справляться с задачей, им стали предлагать новые наборы геометрических стимулов, включавшие квадраты, параллелограммы и другие неправильные четырехугольники.
Хотя задачи усложнили, вороны все равно распознавали геометрические закономерности и находили неподходящие фигуры, которые могли отличаться количеством параллельных линий, прямых углов и степенью симметрии. Процент верных ответов по итогам серии тестов у испытуемых достиг 48,3% и 56,7%, ощутимо превысив уровень случайного угадывания в 16,7%.
Подчеркивая значимость результатов, исследователи отметили, что свидетельства в научной литературе говорят о весьма ограниченной чувствительности животных к геометрическим закономерностям. К примеру, ее не смогли выявить у нечеловекообразных приматов, таких как павианы.
В комментарии СМИ один из авторов той работы нейробиолог Матиас Сабле-Мейер (Mathias Sablé-Meye) из Университетского колледжа Лондона заявил, что обезьяны гораздо ближе к людям, и хотя павианов тренировали намного больше, обучить их не удалось. Поэтому успех эксперимента с воронами стал для ученого неожиданностью. Он назвал впечатляющим достижение немецких коллег под руководством Андреаса Нидера (Andreas Nieder).
Результаты нового исследования указывают, что интуитивное понимание базовых геометрических свойств — не исключительно человеческая способность. По мнению ученых, это вполне объяснимо с биологической точки зрения, поскольку такие умения обеспечивают преимущества для выживания и размножения. В частности, вороны могут использовать их для ориентации и навигации в полете, при поиске пищи и для распознавания сородичей.
В прошлом эксперименте с участием Нидера ворон натренировали каркать от одного до четырех раз при виде соответствующих арабских цифр на экране или же в ответ на определенные звуковые стимулы. Исследователи заявили, что это умение напоминает навыки счета у людей и может быть «эволюционным предшественником» истинного счета.
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