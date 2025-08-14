Уведомления
Ученые выяснили, как растения пережили вулканическую катастрофу 110 миллионов лет назад
Ученые выяснили, что извержение вулкана миллионы лет назад привело к кратковременным изменениям растительности в болотной экосистеме, но в долгосрочной перспективе не нарушило ее развитие. К такому выводу авторы пришли, проанализировав древнюю пыльцу и слой вулканического пепла в угольном пласте Харанорского месторождения в Забайкалье. Полученные данные будут полезны при разведке новых угольных месторождений, а также помогут прогнозировать последствия современной вулканической активности для природных ландшафтов.
Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Review of Palaeobotany and Palynology.
Угольные пласты, обнаруживаемые по всему миру, часто содержат тонкие прослойки из глинистых пород — тонштейны. Они образовались миллионы лет назад из вулканического пепла, который после извержений оседал на поверхность болот и со временем превращался в глину.
Тонштейны благодаря своему вулканическому происхождению содержат минералы, по которым с помощью радиоизотопного метода можно точно определить возраст отложений. Поэтому геологи используют тонштейны, чтобы оценивать возраст и условия образования угольных месторождений, расположенных на месте древних болот. Однако до сих пор не до конца понятно, как вулканическая активность влияла на болотные экосистемы, в которых в результате накопления большого количества растительных остатков формировались залежи угля.
Ученые из Тюменского государственного университета (Тюмень) и Лаборатории палинологии и стратиграфии «ПалиСтрат» исследовали угольный пласт в Харанорском угольном месторождении в Забайкальском крае. Авторы проанализировали состав органического вещества, а также споры и пыльцу растений, сохранившихся в местном угле и тонштейне.
Растения, которым принадлежали споры и пыльца, обнаруженные в тонштейне и в близлежащих к нему угольных слоях, существовали на Земле в середине мелового периода примерно 110 миллионов лет назад. В это время произошло извержение вулкана, которое только частично захоронило под пеплом местную растительность и не привело к полной гибели экосистемы болота. Вероятно, его источник находился на довольно большом расстоянии от исследуемой территории.
Оказалось, что до и после извержения во флоре болота преобладали хвойные деревья, папоротники и мхи. При этом в тонштейне было гораздо больше спор папоротников, чем в соседних слоях. Это может говорить о том, что многие из этих растений погибли из-за того, что были засыпаны пеплом. С другой стороны, обилие спор папоротников в этом слое может быть связано с оседанием пепла в момент, когда растения массово рассеивали споры для размножения.
Отталкиваясь от видового состава найденных спор и пыльцы, исследователи реконструировали растительную экосистему, характерную для территории Харанорского угольного месторождения в середине мелового периода. В то время здесь была покрытая хвойными лесами заболоченная местность, на которой из-за влажного и теплого климата образовывался торф. Нижний лесной ярус составляли преимущественно папоротники и мхи. Подлесок — уровень небольших кустарников — был представлен древесными формами папоротников, а также некоторыми группами голосеменных растений, в то время как в верхнем ярусе леса, вероятно, преобладали сосновые и кипарисовые.
Выпадение вулканического пепла привело к захоронению преимущественно нижних ярусов лесной растительности, включая споры папоротников. Однако авторы не обнаружили значимых различий в видовом составе спор и пыльцы в слоях ниже тонштейна и над ним. Таким образом, хотя воздействие вулканического извержения на растительность было заметным, в долгосрочной перспективе не произошло никаких фундаментальных изменений во флоре исследуемой местности.
«Исследуя, как вулканический пепел влияет на торфообразование, мы можем лучше понять эволюцию климата и экосистем, что важно для прогнозирования современных изменений. Кроме того, результаты нашей работы имеют практическое значение для угольной промышленности, поскольку тонштейны — слои измененного вулканического пепла — служат маркерами при разведке месторождений угля. Исследование также показывает, что вулканические события оказывают кратковременное воздействие на растительность, что актуально для оценки рисков извержений.
В дальнейшем мы планируем провести подобные исследования на примере тонштейнов в углях другого возраста — юрского, пермского, каменноугольного. Полученные данные позволят отразить полную картину влияния вулканического пепла на угленосные отложения, от момента выпадения в торфяное болото до преобразования пепла в тонштейн», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Алексей Вергунов, кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник лаборатории седиментологии и эволюции палеобиосферы Тюменского государственного университета.
Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.
Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.
После наблюдений за покрытой океаном экзопланетой K2-18b с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб» возникло предположение, что в ее атмосфере выделяется диметилсульфид — продукт жизнедеятельности морского фитопланктона и некоторых бактерий. Теперь ученые заподозрили, что этот вывод может оказаться последствием неверной интерпретации данных.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Венера в числе прочего привлекает внимание необычно медленным и притом ретроградным вращением вокруг своей оси. Вызывает вопросы и отсутствие у такой крупной каменистой планеты естественного спутника, как у Земли и Марса. По мнению ученых, все это наводит на подозрения о том, что когда-то вторая планета Солнечной системы пережила гигантское столкновение.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
