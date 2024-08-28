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25 минут назад
Андрей Папиш
92

Евразийские волки оказались трусливее североамериканских

4.2

Немецкие биологи решили выяснить, различаются ли личностные характеристики у подвидов волков, воспитанных в неволе. Если да, то какие механизмы за этим стоят: генетические, социальные, опыт каждого хищника или что-то еще? Эксперимент показал четкую разницу в склонности к риску между североамериканскими и евразийскими подвидами волков.

Биология
# волки
# любопытство
# риск
# стрессовые факторы
# хищники
Евразийский волк
Евразийский волк (Canis lupus lupus) в дикой природе / ©️ Wikimedia Commons, Musicaline.

Люди, как и прочие животные, различаются по своей склонности к риску: одни индивиды осторожные и робкие, другие гораздо смелее. Эта черта характера обычно проявляется в реакции на новизну: необычный стимул может напугать или заинтересовать. Но если взглянуть шире, то можно заметить, что степень смелости в разных популяциях порой различается.

Считается, что такая разница возникает в ответ на окружающую среду. Одно исследование, например, показало, что койоты, живущие в городе, стали менее чувствительны к стрессу. Однако возможных механизмов, которые формируют черты личности, существует несколько: генетическое и негенетическое наследование, взаимодействие генов и среды и положительная обратная связь между состоянием организма и поведением.

Понять, как они формируют личность животных в дикой природе, сложно, поэтому исследователи могут изучать некоторые популяции в неволе. Так поступили два немецких биолога. Они предположили, что разные подвиды волков — североамериканские и евразийские — будут различаться по склонности к риску. В эксперименте участвовали 32 волка: 18 самцов и 14 самок. Результаты научной работы опубликованы в журнале Ecology and Evolution.

Иллюстрация экспериментальной установки, показывающая первичный и вторичный контакты. Ntotal — общее число наблюдений. К таксонам NA относятся восточный волк (Canis lupus lycaon), арктический волк (Canis lupus arctos) и гибриды с собаками. К таксонам EU — евразийский волк (Canis lupus lupus) и гибриды с собаками. Первичные подходы заключались в прямом физическом контакте, то есть в дергании за веревку или трубки, а вторичные — в близком приближении к аппарату (менее 50 сантиметров в течение минимум 10 секунд) / ©️ Ecology and Evolution, Hana Tebelmann and Udo Ganslosser.

Специалисты изучили семь групп евразийских, арктических и восточных волков, а также пять групп гибридов волков и собак. Все эти животные выросли в зоопарках.

Зоологи 21 день проверяли, как хищники будут взаимодействовать с новыми объектами с помощью специального аппарата, который выдавал пищу для одного волка или для сородичей. Машину ставили снаружи вольера и смотрели, как волки сначала подходили и дергали за веревку либо трубки (это засчитывали за первичный контакт), а затем приближались к аппарату (вторичный контакт).

По количеству первичных взаимодействий лидировали североамериканские подвиды и их гибриды: 1154 против 411 у евразийских волков. Сумма вторичных контактов у обеих групп была одинакова — 60. Ученые отметили, что евразийские хищники, подходя к аппарату, явно демонстрировали страх.

Сетевой график, показывающий, как кластеризуются индивиды по их оценкам смелого поведения (обозначено частотой взаимодействия с новыми объектами) и любопытства. Синие линии представляют значения любопытства и связи между особями внутри и между кластерами, а серые линии — значения частоты взаимодействия с новыми объектами. Сокращения видов указывают на соответствующую группу / ©️ Ecology and Evolution, Hana Tebelmann and Udo Ganslosser.

Затем при помощи сотрудников зоопарка биологи оценили личные характеристики волков: любопытство, игривость, экстраверсию, мотивацию и общительность. Анализируя прочие данные (пол, возраст, структура группы), исследователи проверили, какие еще факторы могут влиять на склонность животных к риску.

Выяснилось, что принадлежность к подвиду сильнее всего сказывалась на степени любопытства и смелости. При этом, как предположили авторы статьи, такие характеристики могут зависеть и от социальной общности. Пол, ручное воспитание, структура группы не оказали значительного влияния на склонность волков к риску. Возраст тоже был слабым фактором, определяющим только игривость.

Североамериканские популяции, как видно по частоте контактов с экспериментальным аппаратом, вели себя гораздо смелее евразийских. Биологи предположили, что эту разницу объясняет экология этих подвидов. В Европе волки обычно ходят по лесам и редко встречаются с человеком, а в Йеллоустонском национальном парке (США) — наоборот. Там много дорог и транспорта, к которому хищникам пришлось адаптироваться, чтобы не погибнуть под колесами.

К тому же надо учитывать, что волки — высокосоциальные животные, поэтому, вероятно, родительское воспитание или наблюдение друг за другом тоже стало механизмом передачи смелых черт личности.

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Биология
# волки
# любопытство
# риск
# стрессовые факторы
# хищники
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