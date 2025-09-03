Уведомления
Социологи рассказали, почему зумеры сознательно ищут «неидеальных» партнеров
Зумеры распространяют новый тренд в отношениях под названием «шрекинг». Это социокультурный феномен, когда человек выбирает романтического партнера, которого считает не ровней, например, менее привлекательным по внешности или другим критериям. Вопреки тому, что союз предполагает принятие «неидеальности», он также таит в себе много ловушек и может осложнять семейные отношения. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему это явление набирает популярность у молодежи.
Название тренда «шрекинг» произошло от имени известного сказочного персонажа Шрека — доброго, искреннего существа, чья внешность не вписывается в общепринятые каноны красоты. Этот тренд подчеркивает важность внутреннего мира и истинных ценностей человека, ставя их выше внешности.
По мнению экспертов, явление «шрекинг» не является абсолютно новым феноменом. Его психологические корни уходят в давно известные механизмы: комплекс неполноценности, описанный Альфредом Адлером, и стремление избежать боли от возможного отвержения со стороны «идеального» партнера. Однако именно у поколения зумеров он приобрел массовый характер и стал трендом, чему способствовал целый комплекс причин.
Первоочередным основанием для популяризации «шрекинга» стал тот факт, что чем моложе поколение, тем большую роль они отводят кумирам из соцсетей, у которых они видят подобную «картинку».
Ольга Юрьева, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат психологических наук утверждает, что для зумеров характерна глубокая потребность в нравственных ориентирах и достойных примерах для подражания, которые они находят в «шрекинговых» западных парах.
Немаловажным остается и то, что молодежь легче воспринимает разные формы и форматы отношений и обладают максимальной степенью принятия внешних несовершенств. Поэтому, одной из ключевых причин популяризации тренда является ценностный протест.
— Сторонники явления — современное молодое поколение, особенно зумеры, остро чувствуют фальшь навязываемых обществом стандартов красоты и успеха. В противовес этому «шрекинг» кажется им как искренний и аутентичный выбор без обмана, где внутренние качества, чувство юмора и общность ценностей ставятся выше внешней картинки. Это вызов общественному мнению и демонстрация того, что любовь не зависит от соответствия принятым ожиданиям, — рассказывает Елена Расторгуева, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат психологических наук.
По словам ученой, есть люди, которые неосознанно выбирают неравных партнеров, что может приводить к негативным последствиям.
— Если в основе выбора партнера лежат неосознанные мотивы — например, бегство от одиночества, социальное давление или попытка воспроизвести детские травмы, — такие союзы часто строятся на принципе совпадения психопатологий. Это значит, что люди с непроработанными душевными ранами часто находят друг друга, создавая прочную, но болезненную связь, где главным «клеем» является не любовь и уважение, а общая боль и разрушительные модели поведения, — комментирует Елена Расторгуева.
Также одной из причин явления тренда «шрекинга» может быть нежелание столкнуться со сложностями, идти на риск и прилагать усилия для построения отношений с «ровней», поскольку осознанный выбор требует большей личностной зрелости.
— Если люди к этому не готовы, они могут создавать иллюзию целостности (идеальной пары) через манипулятивные отношения, где двое играют разные роли: один партнер контролирует другого через вину и давление, а второй подстраивается, потому что плохо знает себя, свои потребности, и не отстаивает личные границы, — отмечает Елена Расторгуева.
Стоит отметить, что социальная психология уточняет распространенный миф о том, что противоположности притягиваются, демонстрируя, что это не приводит к длительным отношениям без наличия глубоких фундаментальных совпадений.
— Устойчивые связи формируются только при общей мотивации и разделяемых жизненных ценностях — это и есть основа подлинного взаимопонимания. Без такой глубинной общности партнеры не смогут построить долговременных отношений. Яркий пример — союз принца Чарльза и принцессы Дианы: их внешне идеальный брак распался именно из-за отсутствия психологической близости, несмотря на полное соответствие социальным ожиданиям, — комментирует Ольга Юрьева, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат психологических наук.
Как пояснила эксперт, визуальная составляющая тоже имеет большое значение для построения благополучных отношений.
— Выбор партнера, похожего внешне, может быть следствием работы механизма распознавания «свой-чужой» на бессознательном уровне. Психика склонна интерпретировать схожие черты как признак генетической или социальной близости, что вызывает большее доверие и чувство защищенности, — добавила Ольга Юрьева.
Текущая ситуация на «рынке партнеров», особенно в определенных возрастных и социальных группах, может ограничивать выбор подходящего кандидата. Демографическое неравенство соотношения количества женщин и мужчин, экономическая нестабильность, высокая занятость и сужение круга живого общения заставляют некоторых делать поспешный выбор в пользу человека «здесь и сейчас», рационализируя его в рамках модного тренда.
Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Экспериментальное лечение полностью избавило от рака собаку, которая должна была прожить несколько месяцев
В начале 2023 года у самки золотистого ретривера по кличке Лола диагностировали меланому в полости рта — редкую и агрессивную форму рака, которая уже распространилась на легкие. По прогнозам ветеринаров, собаке оставалось жить несколько месяцев. Однако хозяева Лолы не сдались и продолжили бороться за жизнь любимицы вместе с врачами онкоцентра ветеринарной клиники при Калифорнийском университете в Дейвисе (США). Благодаря их экспериментальному лечению все следы рака примерно через полгода исчезли. Собака продолжает жить и в октябре 2025-го отметит свое 11-летие.
Компания впервые смогла устранить недоработки Starship V2 в достаточной степени, чтобы выполнить всю намеченную программу испытаний в одном полете. Впрочем, без сбоев не обошлось и на этот раз. Традиционные американские космические игроки продолжают считать, что задержки с программой позволят Китаю выиграть вторую лунную гонку у США.
Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
Научно-фантастический короткометражный сериал «Дрон» (4 серии)
Технарь вместо мемолога, или Какое наследство досталось новому главе «Роскосмоса»
Уран в деталях: как много вы знаете о «ледяном гиганте» Солнечной системы?
Вертолет: пуск боевых ракет с кабрирования
Планковская длина и планковское время: хранители тайн Вселенной
Орудия труда, свиньи и люди: где граница разумного
Разрезать на расстоянии: как работают современные лазерные технологии
Управление погодой и климатом
