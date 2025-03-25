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Ученые оценили, сколько микропластика выделяет в слюну жевательная резинка
Американские исследователи провели эксперимент, который показал, сколько микропластиковых частиц может потенциально проглатывать человек, пока жует натуральную или синтетическую жвачку. Ученые призвали задуматься, стоит ли подвергать организм дополнительному воздействию микропластика. Хотя однозначных свидетельств его вреда для людей на сегодня нет, результаты исследований по этому вопросу вызывают в научном сообществе все больше беспокойства.
Ученые ранее подсчитали, что вместе с водой и пищей в организм человека может попадать примерно пять граммов микропластика в неделю, что эквивалентно весу банковской пластиковой карты. Жевательная резинка — еще один возможный источник таких частиц размером от 0,001 до пяти миллиметров.
Жвачку изготавливают из несъедобной эластичной основы и ароматизаторов, вкусовых и других добавок. Большинство производителей из экономических соображений предпочитают жевательную основу из синтетических полимеров, но некоторые используют натуральные варианты с полимерами растительного происхождения: к примеру, из чикле либо смолы или сока других деревьев.
Специалисты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) предположили, что из синтетических жвачек будет выделяться больше микропластика, чем из натуральных. Чтобы проверить гипотезу, ученые устроили серию лабораторных тестов. В них у одного человека брали на анализ образцы слюны после жевания в течение разного времени (от двух до 20 минут) двух типов резинок от нескольких брендов, а затем оценили присутствие микропластика в каждой из проб. Частицы пластика окрашивали красным и подсчитывали под микроскопом, либо их количество анализировали с помощью инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье.
В результате выяснилось, что в среднем из жевательной резинки выделялось 100 частиц микропластика на один грамм, но в отдельных случаях показатель достигал 600 частниц. Учитывая, что порция жвачки обычно весит от двух до шести граммов, из крупного куска может выделиться более 3000 частиц микропластика, подсчитали исследователи. Если среднестатистический человек употребляет 160-180 небольших пластинок жвачки в год, при их жевании он может проглотить со слюной около 30 тысяч микропластиковых частиц, добавили ученые.
Опыты не подтвердили предположения о преимуществе натуральных жвачек. Они выделяли такое же количество микропластика, что и синтетические аналоги, к тому же содержали одни и те же полимеры: полиолефины, полиэтилентерефталаты, полиакриламиды и полистиролы. В наибольшем количестве в жевательных резинках обоих типов присутствовали полиолефины. К этой же группе принадлежат полиэтилен и полипропилен.
Ученые установили, что активнее всего микропластик из жвачки выделялся в первые две минуты жевания. Однако это происходило не под влиянием ферментов в слюне, а скорее в результате механического трения. После восьми минут жевания в образцах слюны оказывалось 94% от всего количества пластиковых частиц, выделявшихся во время теста.
Людям, которых волнует затронутая тема, авторы исследования посоветовали «растягивать» порцию жвачки на более длительное время, реже меняя на свежую. Впрочем, совет наверняка вызовет вопросы у стоматологов: они обычно рекомендуют жевать резинку не дольше 15 минут.
Авторы новой научной работы планируют представить ее результаты на мероприятии Американского химического общества ACS Spring 2025 в Сан-Диего (США) 23-27 марта.
Поскольку в эксперименте рассматривали частицы диаметром более 0,02 миллиметра, исследователи допустили, что из жевательной резинки в действительности выделятся еще больше микропластика, чем они выявили.
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