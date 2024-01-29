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Самка носорога впервые забеременела в результате процедуры ЭКО
Первый в мире успешный, завершившийся беременностью, перенос эмбрионов самке по имени Курра открывает путь к спасению практически вымерших северных белых носорогов.
В кенийском заповеднике Ol Pejeta Conservancy самка южного белого носорога впервые забеременела после переноса ей эмбрионов — процедуры, известной как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Об этом сообщили ученые из европейского исследовательского консорциума BioRescue.
В конце сентября 2023 года команда, которую возглавили сотрудники Института исследований зоопарков и дикой природы Лейбница (Германия), подсадили два эмбриона южному белому носорогу по имени Курра. Ооциты, использованные для производства эмбрионов, получили от Эленоры, самки того же подвида белого носорога из зоопарка Пайри-Дайза в Бельгии. Сперма принадлежала самцу Атосу, живущему в зоопарке австрийского города Зальцбург. Ооциты оплодотворили in vitro путем ИКСИ — интрацитоплазматической инъекции сперматозоида.
За неделю до подсадки Курра спаривалась с вазэктомированным, то есть стерильным, быком Оуваном, поэтому ученые посчитали, что это идеальное время для ЭКО. Процедура прошла гладко и без осложнений, подчеркнули исследователи.
До ноября 2023 года за самкой пристально наблюдали, в это время Оуван более не проявлял к ней интереса — верный признак успешного наступления беременности, отметили ученые. Однако спустя несколько недель, 22 ноября, Оувана обнаружили мертвым в вольере. Вскоре, 25-го числа, скончалась и Курра.
По словам ученых, животные погибли из-за клостридий — грамположительных спороносных бактерий рода Clostridium, попавших в вольер из-за сильнейших дождей и потопа: вскрытие показало тяжелую системную инфекцию и интоксикацию бактериальным токсином. Остальных носорогов, включая двух последних самок северного белого подвида, экстренно вакцинировали.
Тогда же исследователи узнали, что Курра была беременна: плод мужского пола развивался в течение 70 дней (в целом беременность носорога длится 16 месяцев) и достигал в длину 6,4 сантиметра. Образцы его тканей доставили в Германию, чтобы провести анализ ДНК. Наконец, в январе 2024 года стало известно, что беременность наступила благодаря ЭКО.
«Процедура переноса эмбрионов хорошо зарекомендовала себя как у людей, так и у домашних животных, например лошадей и коров. Но для носорогов это совершенно неизведанная территория. Все — от протоколов процедур до необходимого оборудования — нужно было создать, проверить и протестировать. Вместе со своей командой и партнерами я разработал устройства, которые помогают обнаружить и получить доступ к нужному месту, чтобы можно было подсадить крошечный эмбрион двухтонному животному. Потребовалось много лет, чтобы сделать все это правильно, и мы потрясены тем, что теперь есть доказательства идеальной работы нашей техники. К сожалению, достичь этой вехи удалось при таких трагических обстоятельствах, таких как гибель суррогатной матери Курры и ее нерожденного детеныша», — рассказал Томас Хильдебрандт, глава проекта BioRescue.
Тем не менее ученые воодушевлены, ведь теперь их достижение должно помочь восстановить популяцию северного белого носорога (Ceratotherium simum), вплотную подошедшего к вымиранию. Пока что 30 жизнеспособных эмбрионов этого подвида хранят в жидком азоте, они оплодотворены спермой последнего самца по кличке Судан, который умер в 2018 году в возрасте 45 лет.
На планете остались лишь два северных белых носорога: дочка Судана — Наджин — и его внучка Фату. Обе самки достигли преклонного возраста (35 и 24 лет) и не способны ни производить потомство, ни выступить суррогатными матерями, но могут помочь воспитать детенышей. Поэтому единственный путь к спасению этих животных — искусственное оплодотворение южных белых носорогов, пока живы Наджин и Фату. Именно к этому этапу планируют переходить участники проекта BioRescue.
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Десять дней назад посадочный аппарат японского космического агентства SLIM смог мягко прилуниться, но по какой-то причине сделал это головной частью вниз. В итоге его солнечные батареи не смотрели на Солнце, отчего не получали достаточно энергии для работы, а аппарат не выходил на связь. Однако по мере того, как светило изменило свое положение, случилось неожиданное: аппарат ожил.
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