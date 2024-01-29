Пропуск занятий в школе повысил риск самоубийства у подростков

Желание дистанцироваться от социума — например, пропуск занятий в школе или избегание общественных мероприятий, — а также боли различного характера в раннем подростковом возрасте к 16 годам могут спровоцировать человека на самоубийство. К такому выводу пришли ученые из Японии.

Исследования показали, что от 10 до 20 процентов подростков в мире имеют суицидальные мысли. Такие мысли, в свою очередь, можно назвать предтечей настоящего самоубийства. Этот вид сведения счетов с жизнью остается одной из ведущих причин смерти подростков в мире. Основной фактор риска — наличие психопатологий, особенно таких, которые связаны с расстройством настроения или употреблением психоактивных веществ.

Ученые из Токийского университета (Япония) решили подробнее изучить этот вопрос и провели исследование, в котором использовали данные опросов среди местных подростков. Опросы проводили с октября 2012-го по сентябрь 2021-го. В них участвовали 2780 юных жителей Токио, которых тестировали в разные периоды времени: когда им было 10, 12 и 16 лет. Выводы исследования представлены в журнале JAMA Network Open.

Детей опрашивали о поведении: как часто они пропускают занятия в школе, не хотят посещать мероприятия с участием сверстников и не только, мучают ли их боли различного характера — например, головные или желудочные, а также тошнота. Кроме того, подросткам задавали вопросы вроде «Считаете ли вы, что вас сегодня уже не должно быть в живых?». Утвердительный (полностью или частично) ответ свидетельствовал о наличии у человека суицидальных мыслей.

Кроме того, авторы исследования изучили такие поведенческие и характерологические шкалы участников, как замкнутость, тревожно-депрессивные проявления, проблемы с мышлением, вниманием и антисоциальное поведение. А также то, были ли у человека тяжелые жизненные утраты (например, смерть близкого) и другие факторы, которые влияют на риск совершения суицида. В общей сложности 35 процентов подростков пережили такую утрату. Проблемы с психическим здоровьем выявили у 4,8 процента матерей подростков и 3,5 процента их отцов.

Выяснилось, что распространенность суицидальных мыслей среди замкнутых подростков, пропускающих школу и избегающих общественных мероприятий, более чем в два раза выше по сравнению с «открытыми» детьми. То же самое касалось юных участников, страдавших от различных соматических симптомов: головных и желудочных болей, тошноты. Все эти дети по достижении 16 лет примерно в три раза чаще думали о сведении счетов с жизнью по сравнению с подростками, у которых не было подобных проблем.

Поэтому ученые предупредили родителей: не стоит игнорировать то, что ребенок избегает общения только потому, что он всегда был замкнутым. Как раз такие дети подвергаются высокому риску суицида. Исследователи рекомендовали особенно следить за тем, не раздает ли ребенок дорогие вещи, нет ли у него упаднических настроений и одержимости темой смерти. В таком случае может помочь грамотный психотерапевт, но не стоит недооценивать и влияние других людей — добрых друзей, спортивного тренера, хорошего учителя.

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