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28 июня, 12:15
Игорь Байдов
4

Отложения эпохи динозавров переписали привычную картину эволюции растений

❋ 3.7

Динозавры могли питаться сочными плодами, напоминающими современные ягоды, еще за 10 миллионов лет до вымирания. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они выяснили, что цветковые растения обладали разнообразными стратегиями распространения семян и плодов еще до падения динозаврового астероида, а не после него, как предполагалось ранее.

Палеонтология
# динозавры
# животные
# меловой период
# растения
# семена
# цветковые растения
Цветковые растения
Цветковые растения и животные, которые могли разносить их семена. Представление художника / © Brian Engh

Первые цветковые растения появились в раннем меле или, по некоторым оценкам, в поздней юре приблизительно 130–150 миллионов лет назад. Палеоботаники полагали, что это были небольшие травянистые растения, занимавшие второстепенные экологические ниши на ограниченных территориях. В то время они были относительно редкими, поэтому не оказывали существенного влияния на большинство мезозойских экосистем. 

Долгое время считалось, что широкое распространение цветковых растений произошло уже после массового вымирания нептичьих динозавров. Когда птицы и млекопитающие начали активно осваивать освободившиеся экологические ниши, они способствовали распространению семян, что ускорило формирование новых растительных сообществ, в том числе появление современных лесов.  

Команда американских палеоботаников и палеонтологов под руководством Джемина Ли (Jaemin Lee) из Калифорнийского университета в Беркли обратилась к коллекции окаменелостей, которую собирали в Нью-Мексико более 30 лет, и выяснила, что сложные экосистемы с плодовыми растениями существовали еще за 10 миллионов лет до падения динозаврового астероида. Об этом ученые рассказали в статье, опубликованной в журнале Science.

Ли и его коллеги изучили ископаемые растения из формации Хосе-Крик — геологического слоя, который сформировался в конце мелового периода, примерно 74–75 миллионов лет назад. Особенность находок в том, что растения оказались быстро захоронены под слоем вулканического пепла, что остановило их разложение и позволило сохраниться в мельчайших деталях. 

Когда исследователи изучили содержимое пеплового слоя, они обнаружили 77 морфотипов диаспор растений, отличающихся по размеру и способу распространения. Диаспора в ботанике — это структура растения (семя, спора, плод или вегетативный зачаток), которая отделяется от материнского организма и служит для его размножения и расселения. Для позднего мелового периода такое разнообразие оказалось неожиданным. Некоторые семена достигали размеров современной черники, другие — крупных орехов. 

Ранее в позднемеловых отложениях чаще находили преимущественно мелкие семена, нередко размером с маковое зернышко. Это породило представление, что древние цветковые растения были преимущественно небольшими, с простыми плодами и семенами, что считалось признаком их относительной «примитивности». 

Изученная коллекция показала совсем другую картину. Почти 30 процентов морфотипов диаспор представляли собой плоды с сочной мякотью, ягодоподобными структурами и орехоподобными формами с мясистыми покровами.

Еще пять процентов — крылатки — тип сухих плодов, снабженных кожистыми или перепончатыми крыльями. Аэродинамические свойства позволяют им планировать или вращаться при ветре, что помогает распространяться на большие расстояния.

Оставшаяся часть выглядела как обычные, плотные семена или плоды, которые, вероятно, не были сладкими или мясистыми и не имели перепончатых крыльев. Скорее всего, они не привлекали животных и не переносились ветром. Наиболее вероятный механизм их расселения — барохория — падение под действием силы тяжести рядом с материнским растением.  

Такое соотношение типов диаспор указывает на то, что уже в позднем меле у цветковых растений существовали разные стратегии распространения: одни полагались на животных (сочные плоды), другие — на ветер (крылатки), а третьи, вероятно, распространялись пассивно или иными способами. 

Авторы нового исследования сделали вывод, что преобладание сочных плодов в древнем лесу, который располагался на территории современного штата Нью-Мексико, говорит о том, что животные играли важную роль в расселении растений задолго до вымирания динозавров.

Исследователи пока точно не могут сказать, каким именно растениям принадлежали диаспоры. Для этого необходимо найти ветки с листьями и плодами. Тем не менее находка уже показала, что цветковые растения занимали важное место в экосистемах позднего мела, еще при жизни динозавров.

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Игорь Байдов
591 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Палеонтология
# динозавры
# животные
# меловой период
# растения
# семена
# цветковые растения
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