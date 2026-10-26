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Ветеринары выяснили, как веганский рацион сказался на кошках

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Избыточный вес у кошек повышает риск ряда заболеваний, но его связь с питанием зависит не только от того, какие ингредиенты входят в корм. Исследователи сравнили состояние этих домашних животных на мясном и веганском рационе и обнаружили различия.

Биология
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Кошка
Ветеринары пока не советуют переводить кошек на веганскую диету / © Caio Silva

Ожирение — распространенная проблема домашних кошек: по данным исследований, лишний вес есть примерно у 30-60% питомцев, которых обследовали ветеринары. Он связан с повышенным риском диабета, болезней суставов и нарушений работы мочевыводящих путей. На массу тела влияют не только состав корма, но еще возраст, физическая активность, стерилизация, режим кормления. Сотрудники университетов Мердока и Гриффита (Австралия) решили проверить, связаны ли тип рациона и вероятность проблем с весом у кошек. Статья с результатами вышла в журнале Frontiers in Animal Science.

Ветеринары проанализировали результаты онлайн-опроса владельцев 1305 кошек. Из них 1178 не менее года получали обычный мясной корм, а 127 — веганский, не содержащий ингредиентов животного происхождения. Хозяева сообщали о том, как ветеринары оценивали состояние здоровья их питомцев за последние 12 месяцев. Средний возраст животных составлял восемь лет, однако кошки на веганском рационе были моложе: в среднем 6,2 года против 8,2 года в группе мясного питания.

Лишний вес, по данным владельцев, был у 48 из 1178 кошек на мясном корме (4,1%). Среди животных на веганском рационе таких оказалось четыре из 127 (3,1%). Исследователи рассчитали, что без учета других факторов риск получить оценку «избыточный вес» в веганской группе был на 24% ниже. Когда учли возраст, пол, стерилизацию, активность и особенности кормления, разница выросла до 34%.

Однако ни один из этих результатов не достиг статистической значимости, то есть нельзя исключить, что разница возникла случайно. Похожая картина получилась при оценке недостаточного веса. Он был у 27 кошек на мясном рационе — 2,3% группы — и у одной кошки на веганском (0,8%), но не факт, что именно рацион вызвал различия.

Ученые также проверили, как часто у кошек встречались артрит и остеоартрит, заболевания межпозвоночных дисков, другие нарушения подвижности и проблемы с опорно-двигательным аппаратом. В «мясной» группе владельцы сообщили о 15 случаях артрита или остеоартрита, одном случае болезни межпозвоночных дисков, восьми проблемах с подвижностью и 14 случаях других нарушений опорно-двигательного аппарата. Среди 127 кошек на веганском рационе таких диагнозов не было ни у одной. Но случаев в обеих группах было слишком мало для надежного статистического сравнения. 

Почему у кошек-веганов могли реже встречаться проблемы с весом? Исследователи предложили несколько возможных объяснений, которые предстоит проверить. Некоторые растительные корма могут содержать меньше калорий и жира, больше клетчатки или больше L-карнитина — вещества, участвующего в энергетическом обмене. Однако ученые не собирали данные о составе кормов. Кроме того, на массу тела могут влиять привычки владельцев и организация кормления, а не только ингредиенты.

Отдельный вопрос — безопасность веганского питания в долгосрочной перспективе. Например, Британская ветеринарная ассоциация не рекомендует переводить кошек на вегетарианский или веганский рацион: информации о его полноценности недостаточно. Домашним животным необходимы определенные аминокислоты и другие вещества, включая таурин. 

Обзор исследований, опубликованный в 2023 году, тоже указал на низкую надежность данных по большинству показателей здоровья и необходимость провести более качественные наблюдения. Это не доказывает, что любой веганский корм вреден, но менять рацион кошки по личным убеждениям без консультации с ветеринаром нельзя.

Авторы новой научной работы назвали свои результаты предварительными, так как нужно провести исследования с большим числом животных, объективными измерениями веса и состояния тела, а также анализом состава кормов и уровня потребляемой энергии.

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Биология
# веганство
# веганы
# ветеринария
# домашние животные
# кошки
# питание
# питомцы
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