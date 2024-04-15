Подъем африканских озер из-за потепления назвали угрозой для розовых фламинго

Глобальное потепление повышает уровень осадков по всему миру — и в том числе, в содовых озерах Восточной Африки. А это меняет доминирующий там тип планктона, тесня любимую пищу розовых фламинго, отметили ученые из Великобритании и Кении.

Содовые озера — это водоемы, в которых растворено много солей угольной кислоты, в том числе карбоната натрия, известного как пищевая сода. В щелочно-соленых водах обитают уникальные сообщества фитопланктона, во многом обеспечивающие жизненно важную среду для множества организмов, включая беспозвоночных, эндемичные виды рыб и малых фламинго. Ученые ранее предполагали, что именно в таких озерах могла зародиться жизнь на Земле. Важно понимать, что такие водоемы устойчивы только при небольшом уровне осадков: если в них попадет много дождевой воды, pH водоема сильно приблизится к нейтральному, как в нормальных озерах.

В содовых озерах Восточной Африки обитают почти три четверти всех малых фламинго — многотысячные стаи. Они кочуют между 22 водоемами Эфиопии, Кении и Танзании и останавливаются там, где условия больше всего подходят для кормления и выведения птенцов. Ученые считают, что главный фактор, который влияет на место «стоянки», — доступность пищи, то есть биомассы фитопланктона. При этом в последние десятилетия численность малых фламинго стала снижаться.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона (Великобритания) и государственной корпорации «Национальные музеи Кении» (Кения) выявили возможные причины, которые привели к сокращению популяции фламинго. Согласно выводам научной работы, опасность для птиц может представлять подъем воды в африканских содовых озерах. Соответствующую статью опубликовал журнал Current Biology.

Авторы исследования изучили, в каких водоемах собирается больше всего фламинго. Значимыми оказались два фактора: количество фитопланктона и площадь водоема, которая также связана с уровнем воды. Фламинго выбирали такие озера, где больше всего фитопланктона (его количество оценивали по концентрации хлорофилла а и по наличию участков с высокой биомассой цианобактерий). При этом птицы избегали водоемов с большой площадью и высоким уровнем воды.

Ученые отметили: когда увеличивалась площадь озера, снижалась концентрация хлорофилла а. По их данным, подъем воды изменил уникальный химический состав воды, который жизненно важен для цианобактерий, составляющих большую часть фитопланктона, и, как следствие, для розовых фламинго. Свою гипотезу авторы исследования подтвердили, изучив данные спутниковых высотомеров за 23 года.

Наиболее существенными оказались потери фитопланктона в водоемах, которые находятся в Кении в районе экватора и на севере Танзании. Например, площадь озера Накуру, которое принято считать одним из главных мест обитания малых фламинго в Восточной Африке, с 2009 по 2022 год увеличилась на 90,7%. Концентрация хлорофилла а в нем при этом снизилась в два раза и стала меньше, чем оптимальный для фламинго показатель. Как следствие, численность птиц в этом и некоторых других озерах уменьшилась.

Ученые предположили, что возможным выходом для фламинго станет перемещение на шесть озер, которые расположены дальше к северу и югу от экватора. Там с 2010 по 2022 год фитопланктона стало, наоборот, больше. Однако фламинго в таком случае могут стать более уязвимыми, поскольку только три водоема из шести охраняются. Кроме того, многие другие виды, например эндемичные рыбы, не смогут эмигрировать, чтобы найти достаточное количество пищи.

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