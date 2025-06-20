Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые предложили посадить лес размером с Северную Америку
Выбросы углекислого газа, которые возникнут при сжигании доказанных запасов ископаемого топлива всего 200 компаний, будут настолько велики, что для их компенсации нужны новые леса в десятки миллионов квадратных километров. По крайней мере, так считают авторы новой научной работы. Однако исследование их предшественников ставит эти выводы под серьезное сомнение.
В западных странах продолжаются попытки активного зеленого перехода. Но даже его сторонники полагают, что до середины века сжигание ископаемых топлив продолжится, и не менее 182 миллиардов тонн углерода, связанного сейчас в угле, нефти и газе, к 2050 году будет выброшено в воздух в составе более чем 673 миллиардов тонн углекислого газа. Это довольно много: за всю предшествующую историю люди выбросили в атмосферу лишь около 1,7 триллиона тонн СО2.
Международная группа исследователей оценила, насколько реально компенсировать эти выбросы посадкой новых лесов. Результаты их работы опубликовали в журнале Communications Earth & Environment. Они показывают, что реализовать такую компенсацию будет довольно сложно. Например, если бы на территории современной России вообще не было бы лесов, а затем ее всю засадили бы только лесами (пока это невозможно, поскольку она слишком холодная, но при серьезном глобальном потеплении вполне реально), то такое действие компенсировало бы только 590 миллиардов тонн выбросов углекислого газа, что существенно меньше цели, исследуемой в работе.
В итоге ученые установили, что для компенсации антропогенных выбросов углекислого газа, которые ожидаются до 2050 года, нужно посадить леса на площади 24,7 миллиона квадратных километров. Это больше площади всей Северной Америки (показано на карте). Компенсация антропогенных выбросов в целом потребует намного большей площади, включающей еще как минимум и всю Африку.
Исследователи отметили, что подобные лесопосадки нанесли бы серьезный ущерб как хозяйственной деятельности, так и биоразнообразию. С учетом того, что на площади занятой льдами и пустынями посадки лесов непрактичны, основную часть площадей для посадок придется взять у сельского хозяйства и степей или саванн. Многие из видов в двух последних биомах не очень приспособлены к выживанию в лесах. Сокращение сельхозплощадей тоже трудно назвать оптимальным выбором: надо будет как-то получать продовольствие, которое сейчас выращивают на сельхозземлях.
Из всего этого ученые сделали вывод о том, что снижение антропогенных выбросов СО2 более практичный путь, чем попытка компенсировать такие выбросы уже после того, как они были совершены. Для этого они посчитали разумным использовать налоги на выбросы СО2, повышая их до уровня, когда использование ископаемого топлива станет экономически нецелесообразным.
Ранее Naked Science писал о другой научной работе, чьи авторы показали, что леса вообще бесполезны как средство борьбы с глобальным потеплением. Хотя они и выводят углекислый газ (на время) из биогеохимического оборота, поверхность лесов намного темнее, чем у степей, пустынь и других сухопутных биомов. Поэтому они подстегивают глобальное потепление не меньше, чем замедляют его, связывая диоксид углерода из воздуха.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Лето — время сбора грибов, ягод и работы на даче, но не все дары природы безобидны. Некоторые представители флоры могут нанести вред здоровью, а их выращивание — обернуться штрафом. Эксперты Пермского Политеха рассказали, какие растения запрещено разводить в огороде, что делать, если встретились с борщевиком, какие кустарники лучше не высаживать на участках, где есть дети, от сбора каких трав и грибов лучше отказаться и почему некоторые лесные ягоды лучше никогда не класть в корзинку.
Богомолы единственные среди насекомых обладают стереоскопическим зрением, как у человека. Британские биологи провели эксперимент над богомолами, надев на них 3D-очки и подвесив вниз головой. Специалисты проверяли, как охотники отреагируют на стимулы с разной и одинаковой контрастностью. В итоге опыт стал иллюстрацией парадокса буриданова осла.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
В ЮФУ придумали новый остроумный способ тестировать ИИ на способность работать в реальных ситуациях использования русского языка. Исследователи искусственного интеллекта из МИИ ИМ ЮФУ предлагают использовать интеллектуальные языковые игры, как пример — заставлять ИИ отвечать на вопросы из архива телевикторины «Что? Где? Когда?» и «Своей игры». Инициативу прокомментировал опытный игрок.
Ученые проанализировали сохранившиеся следы языка гуннов и пришли к неожиданному выводу: он принадлежал к енисейской семье языков. По их мнению, потомками гуннов были аринцы, до XVIII века проживавшие в районе Красноярска и совершавшие набеги на русские опорные пункты.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 функций операционной системы, которых вы лишитесь при переходе на Windows 11 с «десятки»
Пародийные религии
Китай начал отапливать города от атомных реакторов. Будет ли так в России?
Угрожает ли людям ИИ?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии