Ученые предложили посадить лес размером с Северную Америку

Выбросы углекислого газа, которые возникнут при сжигании доказанных запасов ископаемого топлива всего 200 компаний, будут настолько велики, что для их компенсации нужны новые леса в десятки миллионов квадратных километров. По крайней мере, так считают авторы новой научной работы. Однако исследование их предшественников ставит эти выводы под серьезное сомнение.

В западных странах продолжаются попытки активного зеленого перехода. Но даже его сторонники полагают, что до середины века сжигание ископаемых топлив продолжится, и не менее 182 миллиардов тонн углерода, связанного сейчас в угле, нефти и газе, к 2050 году будет выброшено в воздух в составе более чем 673 миллиардов тонн углекислого газа. Это довольно много: за всю предшествующую историю люди выбросили в атмосферу лишь около 1,7 триллиона тонн СО2.

Международная группа исследователей оценила, насколько реально компенсировать эти выбросы посадкой новых лесов. Результаты их работы опубликовали в журнале Communications Earth & Environment. Они показывают, что реализовать такую компенсацию будет довольно сложно. Например, если бы на территории современной России вообще не было бы лесов, а затем ее всю засадили бы только лесами (пока это невозможно, поскольку она слишком холодная, но при серьезном глобальном потеплении вполне реально), то такое действие компенсировало бы только 590 миллиардов тонн выбросов углекислого газа, что существенно меньше цели, исследуемой в работе.

Красным показаны все выбросы СО2 людьми за всю историю, оранжевым выделены дополнительные выбросы, ожидаемые до 2050 года. Синим показано количество СО2, которое можно скомпенсировать, посадив леса на площади, равной той или иной стране из списка на диаграмме / © Alain Naef et al.

В итоге ученые установили, что для компенсации антропогенных выбросов углекислого газа, которые ожидаются до 2050 года, нужно посадить леса на площади 24,7 миллиона квадратных километров. Это больше площади всей Северной Америки (показано на карте). Компенсация антропогенных выбросов в целом потребует намного большей площади, включающей еще как минимум и всю Африку.

Исследователи отметили, что подобные лесопосадки нанесли бы серьезный ущерб как хозяйственной деятельности, так и биоразнообразию. С учетом того, что на площади занятой льдами и пустынями посадки лесов непрактичны, основную часть площадей для посадок придется взять у сельского хозяйства и степей или саванн. Многие из видов в двух последних биомах не очень приспособлены к выживанию в лесах. Сокращение сельхозплощадей тоже трудно назвать оптимальным выбором: надо будет как-то получать продовольствие, которое сейчас выращивают на сельхозземлях.

Вверху синим показана площадь лесов, нужных, по мнению авторов, чтобы скомпенсировать выбросы СО2 за 2025-2050 годы. Внизу выделены площади, которые нужно засадить лесом, чтобы скомпенсировать вообще все выбросы углекислого газа человечеством за всю его историю / © Alain Naef et al.

Из всего этого ученые сделали вывод о том, что снижение антропогенных выбросов СО2 более практичный путь, чем попытка компенсировать такие выбросы уже после того, как они были совершены. Для этого они посчитали разумным использовать налоги на выбросы СО2, повышая их до уровня, когда использование ископаемого топлива станет экономически нецелесообразным.

Ранее Naked Science писал о другой научной работе, чьи авторы показали, что леса вообще бесполезны как средство борьбы с глобальным потеплением. Хотя они и выводят углекислый газ (на время) из биогеохимического оборота, поверхность лесов намного темнее, чем у степей, пустынь и других сухопутных биомов. Поэтому они подстегивают глобальное потепление не меньше, чем замедляют его, связывая диоксид углерода из воздуха.

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Александр Березин 695 статей Заместитель главного редактора Naked Science. Автор специализируется на популяризации в области истории, космологии, астрономии, медицины, климата, макроэкономики и техники. Лауреат премии «Научный журналист года-2021».