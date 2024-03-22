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Органическое земледелие навредило окружающей среде
При органическом подходе к сельскому хозяйству сознательно минимизируют использование минеральных удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений и кормовых добавок. Однако специалист из США обнаружил, что на «неорганических» территориях, рядом с которыми находятся «органические», вещества такого рода используют значительно чаще. Полей, с которыми работают методами органического земледелия, становится все больше, а сам подход принято считать полезным для...
При органическом подходе к сельскому хозяйству сознательно минимизируют использование минеральных удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений и кормовых добавок. Однако специалист из США обнаружил, что на «неорганических» территориях, рядом с которыми находятся «органические», вещества такого рода используют значительно чаще.
Полей, с которыми работают методами органического земледелия, становится все больше, а сам подход принято считать полезным для окружающей среды. Органическое сельское хозяйство действительно в целом улучшает качество воды и почвы, но соседство территорий, где фермеры используют другие методы, может свести пользу на нет. Например, когда аэрозоли с пестицидами или пыльца генетически модифицированных культур попадают на «органические» поля, под угрозой оказывается их сертификация. А насекомые, споры грибов и семена сорняков с «органических» территорий могут заражать растения на обычных.
Чтобы понять, как органическое земледелие влияет на окружающую среду, ученый из Мэрилендского университета в США вместе с коллегами проанализировал данные за семь лет почти о 14 тысячах полей в округе Керн штата Калифорния — одного из округов США, где наиболее развито растениеводство. Там выращивают ценные культуры, среди которых виноград, арбузы, цитрусовые, помидоры, картофель.
Исследователь сопоставил оцифрованные карты полей и культур, которые на них выращивают, со сведениями о том, применялись ли на изучаемых территориях пестициды и распространялось ли на них органическое земледелие. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Science.
Выяснилось, что на обычных полях, которые соседствовали с «органическими», увеличивалось использование пестицидов. Особенно часто там применяли инсектициды — средства, защищающие растения от насекомых-вредителей, их яиц и личинок. Уровень пестицидов на обычных полях был тем ниже, чем дальше они находились от «органических».
Причины, по которым возникла выявленная закономерность, ученые пока не установили. По их мнению, значение могли иметь ценность сельскохозяйственных культур, восприимчивость к вредителям и готовность фермеров рисковать. В целом наблюдения исследователей выглядят логично: ясно, что на «органических» фермах концентрация-насекомых-вредителей должна быть выше, чем на обычных. То есть владельцам обычных ферм поблизости приходится больше обычного защищать свои земли от вредителей.
«Какие подвижные вредители задействованы, откуда они берутся в ландшафте или как и почему перемещаются по нему, изучено плохо», — отметил автор исследования. Он призвал продолжать исследования в этой области, чтобы получить более четкую картину.
Исправить ситуацию, по мнению исследователя, поможет группировка «органических» полей таким образом, чтобы они находились рядом и не соседствовали с обычными пахотными землями. Такой вывод ему позволил сделать анализ ситуации на национальном уровне, а не только данных об округе Керн.
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