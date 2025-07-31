Злоупотребление алкоголем повысило риск нежелательной беременности

Исследование американских ученых показало: у женщин, которые много и часто пьют, риск незапланированной беременности растет на 51 процент по сравнению с теми, кто употребляет алкоголь умеренно или не пьет вовсе.

Сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) опросили около двух тысяч женщин от 15 до 39 лет из пяти американских штатов: Аризоны, Калифорнии, Нью-Мексико, Техаса и Невады. Из них 936 не планировали в ближайшее время забеременеть.

Всем участницам предложили оценить количество алкоголя, выпитого в течение недели за последний месяц. О чрезмерном употреблении, превышающем сравнительно «безопасное» количество (согласно рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний США, это более четырех банок или бутылок пива (по 0,35 литра) или больше четырех порций крепкого алкоголя примерно по 43 миллилитра), сообщили 795 женщин. Из них 90 процентов участниц рассказали о запоях в предыдущем месяце, под которыми авторы понимали употребление этого пусть и сравнительно небольшого количества алкоголя, но в течение нескольких дней подряд.

Исследование продолжалось 13,5 месяца. За год 71 из 936 женщин, которые точно не планировали рожать, забеременели; 38 из этих нежелательных беременностей (то есть больше половины) произошли у тех, кто сильно пил. Как отметили авторы исследования, употребление алкоголя в больших количествах было связано с ростом риска нежелательной беременности в 1,51 раза в сравнении с теми женщинами, которые потребляли алкоголя меньше или вовсе не делали этого.

Полученные данные не позволяют пока сделать однозначных выводов о том, почему чрезмерное употребление алкоголя приводит к большому числу незапланированных беременностей. Ученые предположили, что это может быть связано с пренебрежением различными методами контрацепции или какими-либо особенностями сексуального поведения этих женщин. Кроме того, ответы участниц по поводу употребления алкоголя носили субъективный характер и результаты в итоге могли быть занижены.

Свои выводы ученые опубликовали в журнале Addiction.

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Денис Яковлев 55 статей Автор освещает темы, связанные с геологией, вулканологией и климатом. Пишет о наблюдаемых изменениях, теоретических моделях и последствиях для окружающей среды.