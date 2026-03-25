25 марта, 10:12
Игорь Байдов
150

Летучих лисиц признали главными хранителями лесов Австралии

Австралийские власти когда-то сжигали целые колонии летучих лисиц, считая их опасными вредителями. Но авторы нового исследования пришли к выводу, что эти животные, которых ранее связывали с распространением коронавирусов, каждый год способствуют появлению десятков миллионов новых деревьев и приносят экономике Австралии сотни миллионов долларов в год.

Биология
# Австралия
# леса
# летучие мыши
# рукокрылые
Летучие лисицы
Несмотря на внешнее сходство, летучих лисиц и летучих мышей относят к разным семействам отряда рукокрылых / © Justin Welbergen

Сероголовые летучие лисицы (Pteropus poliocephalus) — эндемик Австралии, один из самых больших представителей рукокрылых (Chiroptera). Масса взрослой особи может достигать килограмма, а размах крыльев — до метра. Во время миграции вдоль восточного побережья эти животные распространяют семена, разнося их с пометом.

Отношение местных властей к Pteropus poliocephalus долгое время оставалось весьма сложным. Этих животных рассматривали как вероятный природный резервуар ряда опасных вирусов, в том числе коронавирусов и вируса Эболы. К сероголовым летучим лисицам часто относились враждебно: их травили, отстреливали, уничтожали огнеметами. Чтобы истребить колонии, численность которых порой достигала нескольких сотен тысяч особей, использовали даже напалм. Люди боролись с летучими лисицами, не осознавая, какую пользу те приносят.

Международная команда исследователей под руководством Альфредо Ортега Гонсалеса (Alfredo Ortega González) из Сиднейского университета в Австралии проанализировала вклад летучих лисиц в экосистему и экономику страны, в частности оценив, какую пользу они приносят местной лесной промышленности.

Ортега Гонсалес и его коллеги использовали данные более чем о 1200 местах обитания летучих лисиц, которые собрало австралийское национальное научное агентство Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation. В выборку вошли сведения за период с 2020 по 2022 год. 

На основе предоставленных данных о местах обитания летучих лисиц исследователи оценили их роль в распространении семян и подсчитали, сколько деревьев благодаря им появляется. Подсчеты показали: более 91 миллиона. Большинство из них — эвкалипты, которые играют ключевую роль в австралийской лесной промышленности. Из эвкалиптов производят строительные материалы, мебель, бумагу и целлюлозу, а также используют в качестве топлива и сырья для получения эфирных масел.

Затем ученые перевели этот экологический вклад в экономический эквивалент, опираясь на ценность древесных ресурсов для лесной отрасли. В результате получили оценку ежегодной выгоды — от 195 до 673 миллионов долларов.

Это третье в мире и первое в Австралии исследование, в котором количественно оценили экономическую пользу летучих мышей для экосистемы. Причем если Ортега Гонсалес и его команда сфокусировались на лесной промышленности, то их коллеги в других странах анализировали пользу летучих мышей для сельского хозяйства.

Для сравнения: авторы предыдущих научных работ показали, что в Техасе летучие мыши защищают посевы хлопка и кукурузы от вредителей, а в Мексике помогают производству текилы, участвуя в опылении растений. Речь идет о виде Leptonycteris yerbabuenae. Представители этого вида опыляют голубую агаву (Agave tequilana) — растение, из сока которого делают текилу. Без такой помощи животных урожайность агавы резко падает.

Секрет успеха летучих лисиц — в их уникальном образе жизни. Эти животные выполняют сразу две важнейшие экологические функции: распространяют семена и переносят пыльцу между цветками, когда кормятся нектаром. В отличие от многих других опылителей, они не просто переносят пыльцу. Главное их оружие — мобильность. По сравнению с птицами и пчелами они преодолевают гораздо большие расстояния, а также способны переносить семена более крупного размера.

Авторы научной работы даже ввели новый термин — «волновой эффект летучих лисиц». Он описывает, как животные, преодолевая сотни километров за несколько дней, связывают между собой разрозненные экосистемы. Это особенно важно сейчас, когда австралийские леса страдают от пожаров и деятельности человека.

По мнению исследователей, летучие лисицы становятся своего рода связующим звеном, которое помогает сохранить генетическое разнообразие лесов и ускорить их восстановление. Перенося семена на большие расстояния, они обеспечивают обмен генами между изолированными популяциями деревьев и заселяют участки, пострадавшие от пожаров, где местные источники семян уже не сохранились.

При этом Pteropus poliocephalus остаются уязвимыми. Им угрожают уничтожение среды обитания, пожары и экстремальная жара. Например, один жаркий день способен погубить десятки тысяч особей в пределах целого региона. Специалисты полагают, что внимание к защите летучих лисиц должно быть сопоставимо с заботой о пчелах, которые тоже сталкиваются с серьезными угрозами.

Выводы исследователей представлены в журнале Scientific Reports.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
522 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
24 марта, 16:05
Дарья Губина

Астрономы нашли копию Солнечной системы в процессе формирования

В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.

25 марта, 08:49
Александр Березин

Самый популярный гербицид стимулировал размножение опасных бактерий в почве

Бактерии, устойчивые к антибиотикам, по самым консервативным оценкам убивают более миллиона человек в год. Ученые выяснили, что их распространению способствует не только неизбирательное использование антибиотиков для лечения людей и скота, но и широкое применение глифосата. Ранее этот гербицид уже вызывал вопросы у других научных групп.

24 марта, 11:44
Татьяна Зайцева

Полуостров Юкатан оказался покрыт рыночными комплексами древних майя

Десятки странных архитектурных структур, обнаруженных в тропических лесах Юкатана, когда-то были не ритуальными сооружениями майя, а рынками с рядами прилавков, пришли к выводу археологи.

19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

