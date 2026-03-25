Летучих лисиц признали главными хранителями лесов Австралии
Австралийские власти когда-то сжигали целые колонии летучих лисиц, считая их опасными вредителями. Но авторы нового исследования пришли к выводу, что эти животные, которых ранее связывали с распространением коронавирусов, каждый год способствуют появлению десятков миллионов новых деревьев и приносят экономике Австралии сотни миллионов долларов в год.
Сероголовые летучие лисицы (Pteropus poliocephalus) — эндемик Австралии, один из самых больших представителей рукокрылых (Chiroptera). Масса взрослой особи может достигать килограмма, а размах крыльев — до метра. Во время миграции вдоль восточного побережья эти животные распространяют семена, разнося их с пометом.
Отношение местных властей к Pteropus poliocephalus долгое время оставалось весьма сложным. Этих животных рассматривали как вероятный природный резервуар ряда опасных вирусов, в том числе коронавирусов и вируса Эболы. К сероголовым летучим лисицам часто относились враждебно: их травили, отстреливали, уничтожали огнеметами. Чтобы истребить колонии, численность которых порой достигала нескольких сотен тысяч особей, использовали даже напалм. Люди боролись с летучими лисицами, не осознавая, какую пользу те приносят.
Международная команда исследователей под руководством Альфредо Ортега Гонсалеса (Alfredo Ortega González) из Сиднейского университета в Австралии проанализировала вклад летучих лисиц в экосистему и экономику страны, в частности оценив, какую пользу они приносят местной лесной промышленности.
Ортега Гонсалес и его коллеги использовали данные более чем о 1200 местах обитания летучих лисиц, которые собрало австралийское национальное научное агентство Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation. В выборку вошли сведения за период с 2020 по 2022 год.
На основе предоставленных данных о местах обитания летучих лисиц исследователи оценили их роль в распространении семян и подсчитали, сколько деревьев благодаря им появляется. Подсчеты показали: более 91 миллиона. Большинство из них — эвкалипты, которые играют ключевую роль в австралийской лесной промышленности. Из эвкалиптов производят строительные материалы, мебель, бумагу и целлюлозу, а также используют в качестве топлива и сырья для получения эфирных масел.
Затем ученые перевели этот экологический вклад в экономический эквивалент, опираясь на ценность древесных ресурсов для лесной отрасли. В результате получили оценку ежегодной выгоды — от 195 до 673 миллионов долларов.
Это третье в мире и первое в Австралии исследование, в котором количественно оценили экономическую пользу летучих мышей для экосистемы. Причем если Ортега Гонсалес и его команда сфокусировались на лесной промышленности, то их коллеги в других странах анализировали пользу летучих мышей для сельского хозяйства.
Для сравнения: авторы предыдущих научных работ показали, что в Техасе летучие мыши защищают посевы хлопка и кукурузы от вредителей, а в Мексике помогают производству текилы, участвуя в опылении растений. Речь идет о виде Leptonycteris yerbabuenae. Представители этого вида опыляют голубую агаву (Agave tequilana) — растение, из сока которого делают текилу. Без такой помощи животных урожайность агавы резко падает.
Секрет успеха летучих лисиц — в их уникальном образе жизни. Эти животные выполняют сразу две важнейшие экологические функции: распространяют семена и переносят пыльцу между цветками, когда кормятся нектаром. В отличие от многих других опылителей, они не просто переносят пыльцу. Главное их оружие — мобильность. По сравнению с птицами и пчелами они преодолевают гораздо большие расстояния, а также способны переносить семена более крупного размера.
Авторы научной работы даже ввели новый термин — «волновой эффект летучих лисиц». Он описывает, как животные, преодолевая сотни километров за несколько дней, связывают между собой разрозненные экосистемы. Это особенно важно сейчас, когда австралийские леса страдают от пожаров и деятельности человека.
По мнению исследователей, летучие лисицы становятся своего рода связующим звеном, которое помогает сохранить генетическое разнообразие лесов и ускорить их восстановление. Перенося семена на большие расстояния, они обеспечивают обмен генами между изолированными популяциями деревьев и заселяют участки, пострадавшие от пожаров, где местные источники семян уже не сохранились.
При этом Pteropus poliocephalus остаются уязвимыми. Им угрожают уничтожение среды обитания, пожары и экстремальная жара. Например, один жаркий день способен погубить десятки тысяч особей в пределах целого региона. Специалисты полагают, что внимание к защите летучих лисиц должно быть сопоставимо с заботой о пчелах, которые тоже сталкиваются с серьезными угрозами.
Выводы исследователей представлены в журнале Scientific Reports.
