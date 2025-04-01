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Сколтех запустил фотонный «мозг» — первый российский чип с полосой 22 гигагерца
Стартап «Фистех», созданный на базе Сколтеха, впервые в России сконструировал и успешно протестировал фотонные интегральные схемы (ФИС) для работы с высокочастотными сигналами с шириной полосы до 22 гигагерца. Разработка нацелена на обеспечение российских производителей телекоммуникационными решениями на базе отечественных ФИС.
Проект реализован при поддержке Минпромторга России, Сколтеха и Фонда «Сколково». «Фистех» является участником проекта «Сколково» и работает над развитием и выведением на рынок отечественных модулей на основе фотонных интегральных схем для систем оптических коммуникаций собственного дизайна. Такие ФИС применимы в системах когерентной оптической связи с пропускной способностью до 100 Гбит/с на одну длину волны в формате DP-QPSK. Функционал ФИС был протестирован на созданных в рамках проекта полностью отечественных тестовых платах, позволяющих работать с высокочастотными сигналами более 40 ГГц.
Изготовленные фотонные чипы были интегрированы на тестовые платы при участии компании АО «ЗНТЦ» и протестированы при поддержке Центра коллективного пользования НИЦ «Курчатовский институт» — НИИСИ, НИЯУ МИФИ, ООО «Т8», Лаборатории интегральной фотоники Сколтеха.
Амплитудно-частотная характеристика показывает ширину полосы 22 ГГц, что более чем достаточно для цифровой передачи данных на скорости 25 Гбод/с.
В настоящее время завершается второй этап тестирования — проверка IQ-модулятора, поддерживающего формат QPSK, и когерентного приемника. Эти модули интегрированы с драйверами модуляторов и трансимпедансными усилителями, что позволит улучшить качество глазковой диаграммы и повысить стабильность передачи. Завершение тестов ожидается в начале июня 2025 года.
«Данный технологический прорыв стал возможен благодаря синергии академии и индустрии, госсектора. Продукция соответствует международным стандартам и комплексному направлению „Интегральная фотоника“ программы обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации. Проект открывает новые перспективы для развития интегральной фотоники в России», — подчеркнул Аркадий Шипулин, руководитель Лаборатории интегральной фотоники Сколтеха (группа ВЭБ.РФ).
«Телекоммуникационный сегмент мирового рынка интегральной фотоники растёт в среднем на 22% ежегодно. Это самый быстрорастущий сегмент ФИС. Размер российского рынка оптических трансиверов можно оценить в 30-35 миллиардов рублей. В настоящий момент этот рынок полностью занят импортируемой продукцией и продукцией из импортных комплектующих. Важно, что продукция „Фистеха“ для высокоскоростной передачи данных может быть полностью локализована не только в части разработки, но и в части производства, например на мощностях Московского центра фотоники. Результат проекта — важный шаг к достижению задачи локализации критических технологий на территории России», — рассказал Кирилл Каем, заместитель председателя правления по приоритетным направлениям технологического развития, главный управляющий директор Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ).
Компания «Фистех» готова выйти на стадию серийного производства модулей и ФИС для отечественных производителей: оборудования для волоконно-оптических линий связи; систем с использованием квантового распределения ключей; магистральных и региональных сетей; оптических трансиверов; медиаконвертеров; мультиплексоров; кросс-коммутаторов OTN для DWDM-сетей; интеррогаторов для оптоволоконной сенсорики.
Продукция ООО «Фистех» соответствует одному из комплексных направлений, рекомендованных к приоритетному развитию в рамках комплексной аналитической программы обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации в области фотоники «Развитие фотоники на период до 2030 года», шифр «Фотоника-2030». Программа принята приказом министра Минпромторга А. А. Алиханова 14 октября 2024 года.
Отвечая требованиям международных отраслевых стандартов, продукция будет включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Это важный шаг для реализации программы импортозамещения и развития отечественной микроэлектроники и фотоники.
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