Размер самки кита повлиял на пол ее детеныша, но не так, как считали биологи 50 лет назад

Исследователи выяснили, что размер самки усатых китов влияет на пол детенышей. У длинных самок чаще рождаются детеныши-самки, нежели самцы. Это противоречит популярной эволюционной теории, что сильные млекопитающие получают больше пользы от рождения самцов.

Горбатый кит / © Karim Iliya, New Scientist

В 1973 году исследователи Роберт Триверс и Дэн Уиллард предложили, что сильные самки млекопитающих могут повысить свои шансы на потомков, рожая самцов. Крупные матери выращивают сильных детенышей, которые смогут конкурировать с другими самцами за самок. Согласно теории, приспособленность самок не так важна. Исследования, которые этот аргумент подтверждали, были сосредоточены на изучении наземных млекопитающих.

Исследователи из Вашингтонского университета (University of Washington) решили проверить эту теорию на морских млекопитающих, сравнив длину самки и пол детенышей у более чем 100 тысяч усатых китов. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Проводя исследование, ученые обратились к историческим данным китобойного промысла. В начале 1900-х годов, когда люди охотились на китов, группа из Норвегии стала собирать данные об их улове. Это практика была закреплена в законе: все норвежские охотники должны были фиксировать длину китов, их пол, наличие беременности, а также пол и размер плода. В 1930-х годах норвежское правило сделали международным законом.

Китобойный промысел в 1986 году запретили, но накопленные данные оказались полезны для ученых. Исследователи получили доступ к огромному набор данных с сотнями тысяч записей, которого практически нет ни у одной другой дикой популяции. Эта информация позволила изучить соотношение полов плода у китов.

Авторы работы анализировали зависимость пола плода от длины матери. В анализ включили плоды длиной от 0,9 метра и больше — при этом размере можно различить пол плода. Ученые включили в анализ семь видов усатых китов, проанализировав более 100 тысяч животных.

Исследователи заметили тенденцию: крупные самки реже рожали самцов. Результаты различались в зависимости от вида. У более крупных самок горбатых китов шанс родить детеныша-самку был на 77% выше, а у сейвалов эта вероятность увеличилась до 99%.

У ученых есть несколько теорий, объясняющих такие результаты. Некоторые самцы китов конкурируют за самок, но конкуренция может быть менее важным фактором, чем размер самки. Менее крепким самкам будет сложнее получить и вырастить здоровых детенышей.