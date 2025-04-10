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Чиксулубский астероид уничтожил динозавров, но подстегнул жизнь в океане
Кратер, образовавшийся в результате катастрофы на дне Мексиканского залива, буквально стал очагом для новой жизни, заявила международная группа исследователей.
Приблизительно 66 миллионов лет назад астероид врезался в нашу планету. Последствия были чудовищными: ударная волна обогнула весь земной шар, сильнейшие колебания коры вызвали девятибалльные землетрясения по всей планете, а выбитые в ближний космос куски земной породы упали обратно, раскалившись при возвращении из-за трения об атмосферу, и вызвали пожары по всей Земле.
Пыль, повисшая в воздухе, привела к астероидной зиме с затяжными глубокими морозами даже на экваторе. Начались экологический коллапс и массовое вымирание большинства ископаемых видов.
Однако ученые полагают, что однозначно воспринимать падение астероида как мировую катастрофу все же не стоит. Они обнаружили, что гидротермальная активность, начавшаяся в результате этого события, могла способствовать зарождению новых форм жизни в океане. Свои выводы исследователи из США, Японии, Бельгии, Великобритании и Испании изложили в публикации для журнала Nature Communications.
После падения астероида начался процесс экологического восстановления, который продолжался сотни тысяч лет, считают ученые. Эти выводы они сделали, изучив образцы керна из кратера, которые в 2016 году взяла научная экспедиция на месте падения.
Удар метеорита поднял раскаленные породы с глубины 8-10 километров и запустил «термическую эволюцию». Горячая вода, содержащая следы астероида и минералы, включая осмий, поднималась к поверхности. Это запустило процессы, которые очень отличались от тех, что происходили в других частях океана, и создало уникальную морскую среду.
Постепенно вода остыла, выделение минеральных веществ внеземного происхождения прекратилось. Однако гидротермальная система просуществовала глубоко на дне еще очень долго.
Таким образом, гидротермальная активность, спровоцированная катастрофой, сыграла жизненно важную роль в сравнительно быстром восстановлении и обновлении экосистемы Земли.
Долгое время после открытия факта падения Чиксулубского астероида шли споры, стал ли он и последующая резкая смена климата непосредственной причиной вымирания динозавров. Некоторые палеонтологи считали, что катастрофа лишь завершила процесс упадка нептичьих динозавров, который начался за несколько миллионов лет до этого.
Однако ученые из Университетского колледжа Лондона, использовав компьютерное моделирование, предположили, что площадь подходящих для жизни динозавров территорий оставалась неизменной до конца мелового периода и причин для их исчезновения (кроме астероида) в то время еще не было.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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