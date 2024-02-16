Связи с влиятельными людьми ударили по репутации женщин с хорошей карьерой

Принято считать, что установление связей с известными и успешными людьми положительно влияет на репутацию, но это утверждение оказалось верным только для мужчин. По данным исследования, к успеху женщин, у которых есть влиятельные знакомые, окружающие, наоборот, начинали относиться хуже.

Целый ряд гендерных исследований связан с ситуацией на рынке труда и с экономической безопасностью женщин. Например, в австралийском университете Монаша разработали программу, которая поддерживает предпринимательниц, а Институт политики Королевского колледжа Лондона выяснил, что жизнь женщин кажется более сложной не только им самим, но и мужчинам.

Исследователи из Университета Карнеги-Меллон и Мичиганского университета в США обнаружили, что для сотрудниц организаций не работает популярная рекомендация по развитию, которую раньше считали эффективной для всех вне зависимости от пола. Оказалось, что устанавливать контакт с влиятельными специалистами полезно только для мужской репутации. Наличие таких связей у женщин негативно повлияло на социальное восприятие их успеха. Результаты исследования опубликовал журнал Organization Science.

Авторы научной работы провели пять исследований (три в Китае, два в США), в которых участвовали почти 2800 женщин. В Китае ученые работали с сотрудницами фирм и инженерного колледжа, а также со студентками инженерной школы. В экспериментах в Соединенных Штатах участвовали женщины, которые узнали об исследовании из сообщений на краудфандинговых платформах.

Авторы статьи изучили, как окружение воспринимает женщину в зависимости от ее социальных связей, а также проследили, как этот фактор влияет на ее статус в группе. Тех, кто был знаком с влиятельными людьми, считали более властными. Такими женщинами реже восхищались, их реже уважали другие участницы группы.

Исследователи объясняют такую реакцию привычкой общества наказывать женщин, которые не соответствуют гендерным ожиданиям, например ставят на первое место личные интересы, многого достигают в карьере и оказываются в кругах влиятельных людей. При этом, если участница эксперимента заявляла, что устанавливает контакт с высокопоставленными людьми ради группы, то получала одобрение со стороны других женщин.

По мнению авторов статьи, полученные результаты можно использовать в компаниях, чтобы уменьшить предвзятость по отношению к сотрудницам, помочь им сохранять репутацию и должным образом использовать свои социальные связи. Исследователи предложили проводить тренинги для коллег, а также пересмотреть позиционирование встреч, которые направлены на установление полезных контактов. Например, сместить фокус с выгодных знакомств на обмен опытом, обучение через общение.

Отдельно авторы научной работы отметили, что фокусировались на том, как окружающие интерпретируют наличие у успешной женщины влиятельных знакомых. Ощущения самих женщин, у которых есть полезные связи, в исследовании не рассматривались.

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