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Вчера, 07:33
Полина Меньшова
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Связи с влиятельными людьми ударили по репутации женщин с хорошей карьерой

5.3

Принято считать, что установление связей с известными и успешными людьми положительно влияет на репутацию, но это утверждение оказалось верным только для мужчин. По данным исследования, к успеху женщин, у которых есть влиятельные знакомые, окружающие, наоборот, начинали относиться хуже.

Психология
# гендерные исследования
# карьера
# мужчины и женщины
# репутация
# социальная группа
Кадр из сериала «Друзья»
Кадр из сериала «Друзья» / © wbd.com

Целый ряд гендерных исследований связан с ситуацией на рынке труда и с экономической безопасностью женщин. Например, в австралийском университете Монаша разработали программу, которая поддерживает предпринимательниц, а Институт политики Королевского колледжа Лондона выяснил, что жизнь женщин кажется более сложной не только им самим, но и мужчинам.

Исследователи из Университета Карнеги-Меллон и Мичиганского университета в США обнаружили, что для сотрудниц организаций не работает популярная рекомендация по развитию, которую раньше считали эффективной для всех вне зависимости от пола. Оказалось, что устанавливать контакт с влиятельными специалистами полезно только для мужской репутации. Наличие таких связей у женщин негативно повлияло на социальное восприятие их успеха. Результаты исследования опубликовал журнал Organization Science.

Авторы научной работы провели пять исследований (три в Китае, два в США), в которых участвовали почти 2800 женщин. В Китае ученые работали с сотрудницами фирм и инженерного колледжа, а также со студентками инженерной школы. В экспериментах в Соединенных Штатах участвовали женщины, которые узнали об исследовании из сообщений на краудфандинговых платформах.

Авторы статьи изучили, как окружение воспринимает женщину в зависимости от ее социальных связей, а также проследили, как этот фактор влияет на ее статус в группе. Тех, кто был знаком с влиятельными людьми, считали более властными. Такими женщинами реже восхищались, их реже уважали другие участницы группы.

Исследователи объясняют такую реакцию привычкой общества наказывать женщин, которые не соответствуют гендерным ожиданиям, например ставят на первое место личные интересы, многого достигают в карьере и оказываются в кругах влиятельных людей. При этом, если участница эксперимента заявляла, что устанавливает контакт с высокопоставленными людьми ради группы, то получала одобрение со стороны других женщин.

По мнению авторов статьи, полученные результаты можно использовать в компаниях, чтобы уменьшить предвзятость по отношению к сотрудницам, помочь им сохранять репутацию и должным образом использовать свои социальные связи. Исследователи предложили проводить тренинги для коллег, а также пересмотреть позиционирование встреч, которые направлены на установление полезных контактов. Например, сместить фокус с выгодных знакомств на обмен опытом, обучение через общение.

Отдельно авторы научной работы отметили, что фокусировались на том, как окружающие интерпретируют наличие у успешной женщины влиятельных знакомых. Ощущения самих женщин, у которых есть полезные связи, в исследовании не рассматривались.

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Психология
# гендерные исследования
# карьера
# мужчины и женщины
# репутация
# социальная группа
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Комментарии

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4 Комментария

Коля
Коля
5 часов назад
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Либо исследователи вновь прогнулись под повесточку, либо просто тупые, раз делают вывод, будто люди осуждают женскую инициативу. У людей не инициатива подрывает доверие к женщинам, а догадка, что именно связь с влиятельными людьми через постель позволило им достичь своего успеха. И это не просто людские догадки, это подтверждено многовековой историей человечества. Но этот аспект так называемые исследователи старательно замяли.
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0
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Александра Шаламова
Александра Шаламова
1 день назад
-
1
+
Ну наконец-то, ученые официально взялись за исследование феномена "насосала"!) Если серьезно, то штука полезная, но вряд ли ее выводы можно использовать в странах с разным менталитетом. В идеале, как и с любым социальным исследованием, в каждой стране надо свое проводить. Отношение к женщинам и их роль в обществе отличается у разных стран.
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1
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    Иван
    Иван
    1 день назад
    -
    0
    +
    Александра, исследование проводилось в Китае и США уж куда более разные менталитеты. Другой вопрос что в статье не озвучены результаты по странам а читать исходник не сильно хочется.
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ALex Lirin
ALex Lirin
2 дня назад
-
1
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Почитал оригинальное исследование. Ничего не понятно но очень интересно. Сразу первое предложение - женщины зарабатывают хронически меньше мужчин - где ссылки? По каким критериям оценивалось? Каким странам? Далее само исследование... Как, казалось бы, оценивается популярность? Как научно зафиксировать у какого количества и каких людей ты на слуху? Как выявить негативное ли это мнение или позитивное? Как выяснить не вопросы ли это банально зависти/ревности? Опрос... Спросить у людей "ну как тебе этот чел?" после взаимодействия с коллегой. Нет, я верю что, например, в Китае будет характерная гендерная предвзятость (вспомнить хоть, что при у них было принято делать аборты если узнавали, что пол ребенка не мужской), но США? К тебе, мужчине, подходит женщина, спрашивает что-то по бумажке ты отвечаешь и она уходит, потом подходит другая женщина и спрашивает "как тебе предыдущая женщина?"... И мужчина из США ответит не предвзято? Абсолютно? Я не говорю, что гендерной предвзятости нигде в мире нет, и что надо останавливать попытки изучать что-либо по поводу гендерных особенностей, но вижу данное исследование очень натянутым.
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