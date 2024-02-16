Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Связи с влиятельными людьми ударили по репутации женщин с хорошей карьерой
Принято считать, что установление связей с известными и успешными людьми положительно влияет на репутацию, но это утверждение оказалось верным только для мужчин. По данным исследования, к успеху женщин, у которых есть влиятельные знакомые, окружающие, наоборот, начинали относиться хуже.
Целый ряд гендерных исследований связан с ситуацией на рынке труда и с экономической безопасностью женщин. Например, в австралийском университете Монаша разработали программу, которая поддерживает предпринимательниц, а Институт политики Королевского колледжа Лондона выяснил, что жизнь женщин кажется более сложной не только им самим, но и мужчинам.
Исследователи из Университета Карнеги-Меллон и Мичиганского университета в США обнаружили, что для сотрудниц организаций не работает популярная рекомендация по развитию, которую раньше считали эффективной для всех вне зависимости от пола. Оказалось, что устанавливать контакт с влиятельными специалистами полезно только для мужской репутации. Наличие таких связей у женщин негативно повлияло на социальное восприятие их успеха. Результаты исследования опубликовал журнал Organization Science.
Авторы научной работы провели пять исследований (три в Китае, два в США), в которых участвовали почти 2800 женщин. В Китае ученые работали с сотрудницами фирм и инженерного колледжа, а также со студентками инженерной школы. В экспериментах в Соединенных Штатах участвовали женщины, которые узнали об исследовании из сообщений на краудфандинговых платформах.
Авторы статьи изучили, как окружение воспринимает женщину в зависимости от ее социальных связей, а также проследили, как этот фактор влияет на ее статус в группе. Тех, кто был знаком с влиятельными людьми, считали более властными. Такими женщинами реже восхищались, их реже уважали другие участницы группы.
Исследователи объясняют такую реакцию привычкой общества наказывать женщин, которые не соответствуют гендерным ожиданиям, например ставят на первое место личные интересы, многого достигают в карьере и оказываются в кругах влиятельных людей. При этом, если участница эксперимента заявляла, что устанавливает контакт с высокопоставленными людьми ради группы, то получала одобрение со стороны других женщин.
По мнению авторов статьи, полученные результаты можно использовать в компаниях, чтобы уменьшить предвзятость по отношению к сотрудницам, помочь им сохранять репутацию и должным образом использовать свои социальные связи. Исследователи предложили проводить тренинги для коллег, а также пересмотреть позиционирование встреч, которые направлены на установление полезных контактов. Например, сместить фокус с выгодных знакомств на обмен опытом, обучение через общение.
Отдельно авторы научной работы отметили, что фокусировались на том, как окружающие интерпретируют наличие у успешной женщины влиятельных знакомых. Ощущения самих женщин, у которых есть полезные связи, в исследовании не рассматривались.
Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.
Исследователи из США и Китая определили генетические механизмы, лежащие в основе разнообразия форм листьев у растений. Полученные данные позволят адаптировать растения к разным климатическим зонам и повысить их урожайность путем управления формированием листьев на генетическом уровне.
Американские археологи установили возраст недавно найденной каменной площади на Андском нагорье. Объект обнаружили еще в 2015 году, а теперь провели радиоуглеродный анализ, который показал возраст сооружения. По мнению исследователей, площадь может быть самым ранним примером мегалитической церемониальной архитектуры северной части Перуанского нагорья.
Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.
Недавно обнаруженная на глубине примерно 21 метра каменная стена была построена людьми палеолита для охоты на оленей. Она представляет собой древнейший известный в Европе подводный археологический объект.
Самцы лягушек из семейства седлоносных жаб (Brachycephalus), обитающие только в Бразилии, настолько малы, что могут поместиться на кончике мизинца. Они почти на миллиметр меньше предыдущих рекордсменов.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Что такое Больцмановский мозг
Предки людей встали на ноги уже семь миллионов лет назад. Стоило ли оно того?
Мифы о радиации
10 самых маленьких стран в мире
«Буря» за голову хана: как возник скандал вокруг «Бурана» и можно ли спасти корабль
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии