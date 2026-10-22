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Перелетные птицы заразили белых медведей в Гренландии птичьим гриппом

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Изменения климата не только влекут беспрецедентные катаклизмы, но и меняют вирусологический пейзаж планеты. Так, вынужденные выходить на берег белые медведи начали сталкиваться с группой вирусов гриппа A, которые принесли миру несколько пандемий.

Биология
# антитела
# арктика
# белые медведи
# вирус гриппа
# Гренландия
# перелетные птицы
# птичий грипп
Белый медведь ест тюленя в присутствии птицы / © Peter Prokosch, grida.no/resources/1984
Белый медведь ест тюленя в присутствии птицы / © Peter Prokosch, grida.no/resources/1984

Арктика нагревается быстрее других частей планеты. Живущие в этом регионе полярные медведи охотятся в том числе на льду, площадь которого сокращается со временем. Белым медведям приходится менять привычные места охоты и уходить на берег.

На тех же берегах ежегодно формируются гигантские колонии птиц, мигрирующих в Гренландию и Арктику. Тесное соседство между птицами создает условия, в которых вирусы водоплавающих и береговых особей взаимодействуют, мутируют и передаются друг другу.

Два эти факта значительно повышают вероятность того, что белые медведи встретятся с высокопатогенным гриппом птиц (ВПГП). К этой группе вирусов относится птичий грипп подтипа H5N1, несколько раз вызвавший массовые вспышки и смерти птиц по всему миру. Он может заражать млекопитающих и в редких случаях способен передаваться человеку, приводя к тяжелому заболеванию с летальностью около 50%.

Белые медведи в районе Гренландии начинают сталкиваться с птичьим гриппом. Они могли заразиться, поедая живых или мертвых птиц, их яйца, тюленей и других животных, уже зараженных ВПГП. Подробности опубликованы в журнале Emerging Infectious Diseases.

Ученые получили от инуитов, ежегодно ведущих традиционную охоту на местную фауну во фьорде Скорсби на востоке Гренландии, образцы сердечной крови медведей. Они проанализировали 109 образцов, собранных с 2016 по 2025 год. В плазме крови искали антитела к гриппу А — наиболее распространенному и способному вызывать пандемии. Антитела к нему говорят о контакте организма с ВПГП и другими гриппами этого рода.

Биологи не нашли признаков встречи медведей с этим гриппом до 2024 года. В 2024-м в образцах обнаружили антитела у трех из 14 добытых медведей, в 2025-м — у шести из 14. Четыре из встретившихся с гриппами А медведей столкнулись именно с ВПГП подтипа H5 клады 2.3.4.4b.

В переданных им образцах выявили только следы встречи с вирусами, а не признаки активной фазы заболевания. Контакт с гриппом у животных происходил летом или осенью, а охота на них — весной следующего года. Охотники не сообщали ученым, что животные выглядели больными. Вероятно, эти данные позволяют говорить о том, что организм полярного медведя может оправиться от болезни.

Ученые пока не знают, может ли вирус передаваться от одного медведя к другому и несет ли гренландский вариант особые мутации, делающие его опаснее для млекопитающих.

«Нам важно постоянно следить за новыми патогенами в среде обитания полярных медведей. Популяция белых медведей постоянно ослабевает из-за разных факторов, и мы пока не знаем, насколько новые болезни повлияют на животных. Патогены и болезни могут начать оказывать больше влияния на усилия по сохранению этого вида», — подытожила первый автор научной работы Кайла Булер (Kayla Buhler).

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Evgenia Vavilova
Evgenia Vavilova
226 статей
Пишет в основном о физике и химии, любит нанотехнологии, шестиугольники и утконосов.
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Биология
# антитела
# арктика
# белые медведи
# вирус гриппа
# Гренландия
# перелетные птицы
# птичий грипп
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