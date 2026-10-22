Марсотрясение в Долинах Маринер отследили до древнего разлома в глубине коры

В 2021 году аппарат InSight засек на Марсе очередное сейсмическое событие. В отличие от предыдущих, оно произошло на противоположной стороне планеты. Ни метеорит, ни обвал не могли вызвать такие сейсмические волны. Оказалось, их источник расположен в десятках километрах под гигантской древней системой каньонов.

Долины Маринер — крупнейшая система каньонов в Солнечной системе и крупнейшая тектоническая структура на Марсе. Она образовалась более трех миллиардов лет назад вместе с соседом, гигантским вулканическим нагорьем Провинция Фарсида, также известным как Тарсис.

В те времена Красная планета была тектонически и вулканически активной, а потом остыла. Ее кора стала сплошной толстой неподвижной «скорлупой», но в ней сохранились древние разломы, которые иногда дают о себе знать.

Из-за активности в глубине коры на поверхности Марса появляются новые трещины, обвалы, осадочные породы и отложения. За сотни миллионов лет они скрыли первичные тектонические структуры, и ученые не могут различить древние формы по рельефу. На помощь приходят сейсмические волны.

Аппарат InSight дал возможность изучать современную тектоническую активность Марса. Хотя он работал как единственная сейсмическая станция, собранные данные позволяют определить источник волн, магнитуду марсотрясения, механизм образования и характер разломов. Ученые проверили это на событиях вблизи аппарата, а теперь и на дальнем S0976a.

Станция зарегистрировала сейсмическое событие S0976a 25 августа 2021 года, на 976-м соле миссии. Это единственное марсотрясение в западном полушарии Марса, то есть на противоположной стороне планеты от аппарата, которое тот смог уловить.

Согласно первичному анализу, источник располагался в западной области Долин Маринер. Авторы нового исследования изучили структуру сейсмических волн S0976a и выяснили, что могло их породить. Результаты опубликовали в журнале Nature Communications.

Расположение разлома (красно-белый шар), породившего событие S0976a, на карте системы каньонов Долин Маринер / © Jung-Hun Song et al. Nature Communications (2026)

Как показало новое моделирование, источником был тектонический процесс. Ни падение метеорита, ни обвал не могли породить волны с такой полярностью, амплитудой и временем вступления. Также ученые проверили снимки поверхности Марса за тот период — рельеф Долин Маринер не изменился. Более того, по расчетам авторов исследования, чтобы породить сейсмическое событие такой силы, объем оползня должен быть не менее 10 миллионов кубических метров. В поперечнике он бы измерялся сотнями метров и был бы заметен на орбитальных снимках.

Судя по характеру сейсмических волн, их породил сдвиг по древнему разлому на глубине нескольких десятков километров. Эти древние системы трещин объясняют современную тектоническую активность Долин Маринер.

«Мы видим, что это не просто „мертвый” ископаемый ландшафт. Разломы глубоко под каньоном все еще могут смещаться и порождать марсотрясения спустя долгое время после того, как прекратились породившие их геологические процессы», — объяснил ведущий автор исследования Джон-Хун Сон (Jung-Hun Song) из департамента наук о Земле и инженерии Имперского колледжа Лондона.

Миссия InSight завершилась в 2022 году, но ученые продолжают анализировать данные, собранные аппаратом. По марсотрясениям выявили разные типы движения разломов под Долинами Маринер, Равниной Элизий и системой разломов Борозды Цербера.

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Дарья Губина 259 статей Автор специализируется на популяризации астрономии и астрофизики. Пишет о строении Вселенной, космологических теориях и новых открытиях, раскрывая суть явлений и идей современного научного знания.