17

Марсотрясение в Долинах Маринер отследили до древнего разлома в глубине коры

❋ 4.9

В 2021 году аппарат InSight засек на Марсе очередное сейсмическое событие. В отличие от предыдущих, оно произошло на противоположной стороне планеты. Ни метеорит, ни обвал не могли вызвать такие сейсмические волны. Оказалось, их источник расположен в десятках километрах под гигантской древней системой каньонов.

Астрономия
# InSight
# долины Маринер
# космос
# марс
# марсотрясение
Снимок долин Маринер, гигантской системы каньонов в западном полушарии Марса. Снимок сделан орбитальным аппаратом Viking Orbiter 1 в 1979 году
Снимок долин Маринер, гигантской системы каньонов в западном полушарии Марса. Снимок сделан орбитальным аппаратом Viking Orbiter 1 в 1979 году / © NASA / JPL / USGS / Justin Cowart

Долины Маринер — крупнейшая система каньонов в Солнечной системе и крупнейшая тектоническая структура на Марсе. Она образовалась более трех миллиардов лет назад вместе с соседом, гигантским вулканическим нагорьем Провинция Фарсида, также известным как Тарсис.

В те времена Красная планета была тектонически и вулканически активной, а потом остыла. Ее кора стала сплошной толстой неподвижной «скорлупой», но в ней сохранились древние разломы, которые иногда дают о себе знать.

Из-за активности в глубине коры на поверхности Марса появляются новые трещины, обвалы, осадочные породы и отложения. За сотни миллионов лет они скрыли первичные тектонические структуры, и ученые не могут различить древние формы по рельефу. На помощь приходят сейсмические волны.

Аппарат InSight дал возможность изучать современную тектоническую активность Марса. Хотя он работал как единственная сейсмическая станция, собранные данные позволяют определить источник волн, магнитуду марсотрясения, механизм образования и характер разломов. Ученые проверили это на событиях вблизи аппарата, а теперь и на дальнем S0976a.

Станция зарегистрировала сейсмическое событие S0976a 25 августа 2021 года, на 976-м соле миссии. Это единственное марсотрясение в западном полушарии Марса, то есть на противоположной стороне планеты от аппарата, которое тот смог уловить.

Согласно первичному анализу, источник располагался в западной области Долин Маринер. Авторы нового исследования изучили структуру сейсмических волн S0976a и выяснили, что могло их породить. Результаты опубликовали в журнале Nature Communications.

Расположение разлома (красно-белый шар), породившего событие S0976a, на карте системы каньонов Долин Маринер
Расположение разлома (красно-белый шар), породившего событие S0976a, на карте системы каньонов Долин Маринер / © Jung-Hun Song et al. Nature Communications (2026)

Как показало новое моделирование, источником был тектонический процесс. Ни падение метеорита, ни обвал не могли породить волны с такой полярностью, амплитудой и временем вступления. Также ученые проверили снимки поверхности Марса за тот период — рельеф Долин Маринер не изменился. Более того, по расчетам авторов исследования, чтобы породить сейсмическое событие такой силы, объем оползня должен быть не менее 10 миллионов кубических метров. В поперечнике он бы измерялся сотнями метров и был бы заметен на орбитальных снимках.

Судя по характеру сейсмических волн, их породил сдвиг по древнему разлому на глубине нескольких десятков километров. Эти древние системы трещин объясняют современную тектоническую активность Долин Маринер.

«Мы видим, что это не просто „мертвый” ископаемый ландшафт. Разломы глубоко под каньоном все еще могут смещаться и порождать марсотрясения спустя долгое время после того, как прекратились породившие их геологические процессы», — объяснил ведущий автор исследования Джон-Хун Сон (Jung-Hun Song) из департамента наук о Земле и инженерии Имперского колледжа Лондона.

Миссия InSight завершилась в 2022 году, но ученые продолжают анализировать данные, собранные аппаратом. По марсотрясениям выявили разные типы движения разломов под Долинами Маринер, Равниной Элизий и системой разломов Борозды Цербера.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Дарья Губина
Дарья Губина
259 статей
Автор специализируется на популяризации астрономии и астрофизики. Пишет о строении Вселенной, космологических теориях и новых открытиях, раскрывая суть явлений и идей современного научного знания.
Показать больше
Астрономия
# InSight
# долины Маринер
# космос
# марс
# марсотрясение
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Квантовые технологии современности
ФизТех
Москва
Лекция
22 Окт
500
Лекция об искусственном интеллекте
ВСмысле
Онлайн
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Управляемые биоматериалы: чему нас учит природа
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Владимир Александрович Русанов
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Биологическая безопасность: нормы, реальность и журналистские сенсации
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Окт
1200
Цена открытий: темные страницы истории кардиологии
Medio Modo
Москва
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Космические телескопы завтрашнего дня
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
24 Окт
600
Какими бывают расстояния в расширяющейся вселенной?
ВСмысле
Онлайн
Лекция
24 Окт
1400
Как растения создали тебя и твой мир
Medio Modo
Москва
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые выяснили, как самый опасный штамм хантавируса проникает в человеческие клетки

    22 октября, 15:46

  2. Марсотрясение в Долинах Маринер отследили до древнего разлома в глубине коры

    22 октября, 15:30

  3. Перелетные птицы заразили белых медведей в Гренландии птичьим гриппом

    22 октября, 14:37

  4. Покрывающие Мальту «колеи от телег» связали с эпохой Античности

    22 октября, 14:04
Выбор редакции

Tesla создала летающий автомобиль: есть ли у него перспективы? А у самой компании?

20 октября, 08:54

Последние комментарии

Андрей Гавриков
12 минут назад
Пью, некоторые люди по какой-то причине навсегда ментально остаются в нулевых. Ну откройте экспортную статистику рф и индии и посмотрите, что

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Алекс Романов
21 минута назад
Ещё раз подтверждается бредовый показатель ВВП согласно покупательной способности валюты). В Индонезии затяжной экономический кризис, их

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Пью Полуслепой
35 минут назад
То косатки лютуют , то птицы заражают. Нет покоя мишкам

Перелетные птицы заразили белых медведей в Гренландии птичьим гриппом

Пью Полуслепой
39 минут назад
Иван, И в отличии от персонала АЭС который трудится в комфортных закрытых помещениях - там на одни зарплаты обслуживающих специалистов нужны

Инфографика: основные источники электроэнергии по странам

Пью Полуслепой
43 минуты назад
Сергей, стрижка в Москве 500 рублей? Сколько стоят услуги в больших городах РФ? И какие услуги дороже? А газ и нефть можно на хлеб намазывать? А что в

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Сергей Васильев
47 минут назад
Пью, эти экономики почему в 10 раз больше почитай сколько стрижка стоит в сша в среднем 50 долларов а у нас 5 долларов 500 рублей , и все услуги в 5-10 раз

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Иван Колупаев
48 минут назад
Пью, а ветряки конечно не требуют строительство огромных ветряков 😁 Да на одной АЭС работает 2000-4000 специалистов, но чтобы заменить одну АЭС

Инфографика: основные источники электроэнергии по странам

Игорь Корн
1 час назад
Да, в Помпеи я обращал внимание на прорези от колес древних телег в каменном дорожном покрытии улиц

Покрывающие Мальту «колеи от телег» связали с эпохой Античности

Пью Полуслепой
2 часа назад
Autotrade222, вряд ли она больше продает их чем Япония продает автомобилей и электроники

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Autotrade222
2 часа назад
Пью, Россия продает сырьевые ресурсы, причем продает очень много. Другое дело, что все заработанные с этого деньги достаются небольшой кучке людей,

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Пью Полуслепой
2 часа назад
Александр, Зато ветряки не требуют строительства огромных реакторов и потом тысяч специалистов которые их обслуживают и еще не оставляют

Инфографика: основные источники электроэнергии по странам

Пью Полуслепой
2 часа назад
Алексей, А содержание АЭС дешевле?

Инфографика: основные источники электроэнергии по странам

ronjsa illks
2 часа назад
Классный материал! Приятно читать про виноделие с точной научной точки зрения, а не просто маркетинговые сказки. Сразу хочется применить

Рейтинг: производство вина по странам

Пью Полуслепой
2 часа назад
Даже стали Япония выплавляет больше чем Россия ,но как-то у сверхразумов получается что Россия обгоняет по ВВП по ППС Японию. Что же производит

Инфографика: крупнейшие страны — производители стали

Пью Полуслепой
2 часа назад
По-моему это бред .Чего такого производит Россия по сравнению с Германией или Японией? Вроде даже автомобилей много меньше чем раньше производит.

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Андрей
5 часов назад
Дмитрий, по описанию графика (и "упрощённой версии Starship...", которая ещё не дошла до испытаний и неизвестно когда до них дойдёт) они если что и

Когда SpaceX и Blue Origin полетят на Луну? NASA раскрыло графики испытаний лунных аппаратов

Николай Павлов
5 часов назад
Опасный робот. Он может принять обычного гражданина за злоумышленника и напасть на него. Или сильно толкнуть человека, "подумав", что тому угрожает

В Китае представили робота-телохранителя, который владеет кунг-фу и способен поднять автомобиль

Николай П
6 часов назад
Никого не смущает что Марс существует и влияет на Землю все 4,5млдр лет, а ледниковый период наступил всего лишь последние 2,5млн лет? Как это

Марс назвали причиной регулярных оледенений на Земле

Сергей Митюнин
6 часов назад
Очень нужное дело,защита слонов и других млекопитающих.Молодцы африканцы!!!?Желаю им удачи в столь благородном деле.Надо и нам в России.заняться

Как в Танзании слонам помогли освоить горы

Алесь Цагельскi
6 часов назад
Паучок-попрыгунчик 😊

Как выглядит привычный мир под микроскопом: лучшие фотографии Nikon Small World 2026

Самые обсуждаемые