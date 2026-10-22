Покрывающие Мальту «колеи от телег» связали с эпохой Античности

На протяжении веков людей озадачивала сеть загадочных борозд, проходящих по известняковому ландшафту Мальты. Эти «колеи от телег» принято приписывать доисторическим обитателям острова, однако автор нового исследования пришел к выводу, что большая часть столь обширной сети развивалась в период Античности, а не за тысячи лет до него.

На Мальте и соседнем острове Гозо известняковые холмы буквально иссечены глубокими параллельными бороздами, прорезанными в скальном основании архипелага. Эти парные углубления явно искусственного происхождения называют колеями от телег или повозок (cart ruts).

Вопросы о точном возрасте борозд, способе их образования и назначении остаются предметом дискуссий на протяжении столетий. Хотя общепризнано, что эти объекты весьма древние, существуют различные версии их происхождения: в частности, споры ведут о том, относятся они к доисторической эпохе или к античному периоду.

Археолог Джоэл Грима из Мальтийского университета провел самое масштабное на сегодня исследование, посвященное колейным бороздам, собрав о них огромный массив данных. Его статья опубликована в издании Journal of Archaeological Science: Reports.

Грима зафиксировал 2628 отдельных борозд общей протяженностью около 49,65 километра. Некоторые колеи тянутся относительно прямо, тогда как другие расходятся, накладываются друг на друга или пересекаются, образуя плотные переплетения.

Исследователь не обнаружил надежных археологических свидетельств, которые позволили бы однозначно датировать хотя бы одну пару колейных борозд доисторической эпохой. Тем не менее полностью исключать такую возможность пока нельзя, отметил Грима.

В то же время ученый нашел веские, по его мнению, доказательства того, что значительная часть этой сети относится к классическому периоду истории Мальты, охватывающему финикийскую, пуническую, римскую и византийскую эпохи. Так, по крайней мере часть колей совпадает с римскими дорогами, соединявшими поселения, портовые сооружения и склады, по которым передвигался колесный транспорт.

Кроме того, Грима проследил связь между колейными бороздами и античными каменоломнями. По мнению ученого, колеи — следы телег, перевозивших добытый камень. При этом многие пути служили более широким транспортным целям, соединяя сельскохозяйственные усадьбы, поселения, ремесленные мастерские и порты. Возможно, места для карьеров выбирали намеренно рядом с уже существующими дорогами, поскольку те обеспечивали удобный доступ для перевозки тяжелых грузов.

В пользу этой интерпретации говорят и древние захоронения. Сопоставив пути пролегания борозд с 1690 гробницами, исследователь обнаружил, что примерно 34% захоронений расположены в радиусе 50 метров от какой-либо дороги. Это согласуется с практикой размещения гробниц вдоль дорог, особенно характерной для пунического и римского периодов, отметил Грима.

Один из самых частых вопросов, связанных с мальтийскими колеями: как могли образоваться углубления, столь глубоко врезающиеся в твердый известняк? Грима предположил, что это объясняется регулярным движением колесного транспорта по одним и тем же маршрутам. Римские повозки часто оснащали колесами с металлическими ободами, способными истирать даже твердое дорожное покрытие. Подобные следы сохранились, например, на базальтовых мостовых Помпей, где глубина некоторых колей превышает 20 сантиметров.

На Мальте колеи, вероятно, поначалу прокладывали в неглубоком слое грунта, а колеса повозок постепенно прорезали подстилающий известняк. Когда борозды становились слишком глубокими и затрудняли проезд, путешественники могли прокладывать новые пути поблизости. На протяжении многих поколений этот процесс привел к возникновению переплетающихся сетей дорог, заключил автор исследования.

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Татьяна Зайцева 181 статей Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.