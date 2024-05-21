  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
36 минут назад
Дарья Г.
77

Астрономы объяснили, как «раздутая» экзопланета удерживает свой газовый «кокон»

5.8

«Теплый юпитер» WASP-107 b не вписывался в гипотезы о формировании планет из-за слишком низкой плотности при низкой массе. Две независимые группы ученых смогли объяснить все особенности этой экзопланеты, изучив данные наблюдений космического телескопа «Джеймс Уэбб».

Астрономия
# атмосфера
# газовый гигант
# Джеймс Уэбб
# экзопланета
Экзопланета WASP-107 b
Экзопланета WASP-107 b в представлении художника / © NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford (STScI)

В 2017 году у звезды спектрального класса K примерно в 200 световых годах от нас, в направлении созвездия Девы, ученые обнаружили транзитирующую экзопланету WASP-107 b. Она летает в семь раз ближе к своей звезде, чем Меркурий — к Солнцу. Ее орбитальный период — всего 5,7 земного дня. Из-за близости к звезде и отсутствия твердой поверхности никто не рассматривал ее как потенциально обитаемый мир. Тем не менее экзопланета заинтересовала ученых, потому что не вписывалась в модели формирования планет.

По размеру WASP-107 b сопоставима с Юпитером, по массе — в 10 раз меньше. Такой большой радиус ей дает «раздутая» атмосфера. По ранним наблюдениям получалось, что более 85 процентов массы планеты составляет ее газовый «кокон». Это ближе к параметрам Юпитера и Сатурна (около 90 процентов), нежели к параметрам Нептуна и Урана (5-15 процентов). При этом массу ядра ученые оценили ниже пяти земных масс. Для сравнения: масса ядра Юпитера — 14-18 земных масс.

«Учитывая радиус, массу, возраст и предполагавшуюся внутреннюю температуру, мы думали, что у WASP-107 b очень маленькое каменное ядро, окруженное огромной массой водорода и гелия. Поэтому нам было сложно понять, как настолько небольшое ядро могло притянуть столько газа, а потом остановить этот процесс, так и не превратившись в планету юпитерианской массы», — объяснил Луис Уэлбенкс (Luis Welbanks) из Аризонского государственного университета (США), ведущий автор одного из новых исследований экзопланеты.

Причина такой оценки проста: если бы в ядре было больше массы, атмосфера WASP-107 b «сжалась» бы по мере эволюционного охлаждения тела. Несмотря на близость к звезде, экзопланета все же находится слишком далеко, чтобы объяснить «раздутость» влиянием светила. Значит, причина — в недостаточном притяжении ядра, но как тогда оно собрало такой «кокон»?

К счастью, поскольку планета регулярно пролетает между нами и своей звездой, у астрономов есть возможность изучить состав ее атмосферы. Именно такие спектральные данные от космического телескопа «Джеймс Уэбб» запросили две независимые группы ученых. Уэлбенксу и его коллегам удалось определить источник тепла, объясняющий раздутую атмосферу. Дэвид Синг и его международная группа ученых смогли выявить сильное «перемешивание» атмосферы, а также скорректировать массу и температуру ядра. Обе работы опубликованы в журнале Nature.

«Изучение внутренней структуры планет в сотнях световых лет от нас кажется невозможной задачей, но когда вы знаете массу, радиус, состав атмосферы и внутреннюю температуру, у вас есть все необходимые кусочки пазла, чтобы догадаться, что находится у нее внутри и насколько тяжелое у нее ядро. Таким методом мы можем исследовать множество газовых планет в различных системах», — объяснил Дэвид Синг (David Sing), заслуженный профессор наук о Земле и планетах из Университета Джонса Хопкинса (США).

В атмосфере WASP-107 b астрономы обнаружили наличие воды, углекислого газа, угарного газа, сернистого газа, метана и аммиака. По наличию элементов ученые смогли оценить «разделение» планеты на ядро и атмосферу, а по наличию их соединений — выявить вероятные химические процессы в атмосфере.

Спектр атмосферы планеты WASP-107 b по данным космического телескопа «Хаббл» (зеленые точки) и инструментов «Джеймса Уэбба» (желтые и розовые точки на верхнем графике / © NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford (STScI) Science: L. Welbanks (ASU) and the JWST MANATEE team

Судя по новым данным наблюдений, у WASP-107 b высокая металличность, высокая внутренняя температура, более 350 кельвинов, и высокие показатели «перемешивания» атмосферы.

По расчетам группы Уэлбенкса, такая внутренняя температура объясняется приливным разогревом от взаимодействия звезды и планеты. Орбита WASP-107 b вытянута не так уж сильно (e = 0,06 ± 0,04), но этого достаточно для подобного разогрева.

Тем временем группа Синга сфокусировалась на другом показателе — очень маленьком содержании метана. Его там в тысячу раз меньше, чем ожидали увидеть ученые. Метан нестабилен при высокой температуре. Раз его столь мало, значит, в процессе «путешествия» по слоям атмосферы он взаимодействует с другими соединениями и излучением звезды.

Спектр атмосферы планеты WASP-107 b по данным NIRSpec, инструмента «Джеймса Уэбба» / © NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford (STScI) Science: D. Sing (JHU) and the NIRSpec GTO transiting exoplanet team

По оценке группы Синга, температура ядра экзопланеты WASP-107 b — приблизительно 460 кельвинов (не противоречит расчетам группы Уэлбенкса). Такой жар меняет химию газов в глубине и провоцирует «бурление» атмосферы. Метан при этом распадается, зато увеличивается количество углекислого и угарного газа.

Учтя все показатели и предположив, что ядро планеты состоит из камня и воды в соотношении один к одному, ученые вывели вероятную массу ядра WASP-107 b — 11,5 массы Земли. Получается, оно составляет треть массы планеты. Это значение уже хорошо вписывается в модели формирования планет, особенно с учетом приливного разогрева.

По словам Зафара Рустамкулова из группы Синга, астрономы впервые установили прямой «контакт» между внутренним устройством экзопланеты и верхними слоями ее атмосферы. Более того, впервые с высокой статистической вероятностью получилось рассчитать параметры ядра экзопланеты.

Главный вывод, который можно сделать по результатам двух исследований: приливный разогрев из-за немного вытянутой орбиты может значительно влиять на химию атмосферы и внутреннюю структуру большинства холодных (менее 1000 кельвинов) экзопланет с массой от суперземель до Сатурна.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# атмосфера
# газовый гигант
# Джеймс Уэбб
# экзопланета
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
22 Май
Бесплатно
Семиотика как наука будущего и органон гуманитарных дисциплин
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
22 Май
Бесплатно
Первые наборы покорителей космоса в США и СССР
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
22 Май
600
Монголоидная раса
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Май
Бесплатно
Хрупкая история: коллекция «теневых картин» Политехнического музея
Политехнический музей
Москва
Лекция
23 Май
600
Антивирусный иммунный ответ и вакцины
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Май
500
Раннее искусство культур «плодородного полумесяца»
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
24 Май
Бесплатно
Когнитивные искажения – ловушки разума
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Май
500
Ядерная война или как я научилась не волноваться, но не полюбила атомную бомбу?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Май
Бесплатно
Современные любительские телескопы
Культурный центр ЗИЛ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 08:35
Полина Меньшова

Учитель из Великобритании нашел в своем саду камень с надписью на тайном кельтском языке

Британский учитель географии Грэм Сеньор работал в саду и случайно обнаружил в земле небольшой прямоугольный камень. Оказалось, что на артефакте высечен текст, написанный с помощью древнего кельтского алфавита огам.

Археология
# артефакт
# Ирландия
# ирландский язык
# кельты
# находка
Вчера, 16:47
Ольга Иванова

Палеонтологи описали необычное ископаемое паукообразное с колючками на лапах

Американские ученые описали новый вид уникального паукообразного с крепкими ногами, усыпанными шипами. Членистоногое жило в каменноугольном периоде и совершенно не похоже ни на один современный вид.

Палеонтология
# каменноугольный период
# пауки
# паукообразные
# шипы
4 часа назад
Андрей

Биологи выяснили, как тараканы расселились по всему миру

Группа энтомологов решила уточнить, откуда происходят предки современных рыжих тараканов и каким образом те захватили человеческие жилища почти на всех континентах. Для этого ученые секвенировали ДНК примерно 300 насекомых и смоделировали наиболее вероятные сценарии расселения на основе генетической информации.

Биология
# насекомые
# расселение
# секвенирование ДНК
# тараканы
Вчера, 08:35
Полина Меньшова

Учитель из Великобритании нашел в своем саду камень с надписью на тайном кельтском языке

Британский учитель географии Грэм Сеньор работал в саду и случайно обнаружил в земле небольшой прямоугольный камень. Оказалось, что на артефакте высечен текст, написанный с помощью древнего кельтского алфавита огам.

Археология
# артефакт
# Ирландия
# ирландский язык
# кельты
# находка
18 мая
Полина Меньшова

Вечерние тренировки оказались полезнее утренних

При гипертонии пациентам рекомендуют аэробные тренировки, включающие в себя, например, ходьбу, бег, танцы, езду на велосипеде. Но такая физическая нагрузка положительно влияет на артериальное давление только в вечернее время, выяснили физиологи из Бразилии и США.

Медицина
# артериальная гипертензия
# артериальное давление
# аэробные тренировки
# гипертония
Позавчера, 17:46
Александр Березин

Blue Origin впервые за два года отправила людей в суборбитальный космический полет

Миссия NS-25 стала первой после длительной приостановки полетов New Shepard — полностью многоразового суборбитального носителя и корабля. Джефф Безос, владелец Amazon, 24 года назад создавший компанию Blue Origin, некогда планировал, что этот носитель станет базой для серьезной выручки от космического туризма.

Космонавтика
# Blue Origin
# New Shepard
# космонавтика
# частная космонавтика
24 апреля
Ольга Иванова

Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве

Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.

Психология
# избегание
# одиночество
# романтические отношения
# тип привязанности
# тревога
15 мая
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ выяснили, какой иностранный язык полезнее для мозга

Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.

НИУ ВШЭ
# головной мозг
# иностранный язык
# когнитивные способности
# лингвистика
3 мая
Василий Парфенов

Океанологи решили полувековую загадку появления антарктической полыньи размером с две Швейцарии

Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.

Геология
# антарктида
# Антарктика
# Антарктический ледяной щит
# океан
# океанические течения
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Российские ученые создали первый в мире гель, который восстанавливает кость со стопроцентной идентичностью

    21 минута назад

  2. Астрономы объяснили, как «раздутая» экзопланета удерживает свой газовый «кокон»

    36 минут назад

  3. Биологи выяснили, как тараканы расселились по всему миру

    4 часа назад

  4. Динамика инвестиций в российскую экономику почти в десять раз превзошла базовый прогноз

    7 часов назад
Выбор редакции

Что такое микрочастицы и угрожают ли они человеку? А микропластик?

12 мая

Последние комментарии

Андрей
11 минут назад
Конрад, собственно, систем предлагалось много. Только многоразовость ступеней РН стояла под вопросом экономической эффективности. Зачем он

SpaceX установила новый рекорд многоразового использования Falcon 9SpaceX установила новый рекорд многоразового использования Falcon 9

Андрей
17 минут назад
Иван, для этого вам нужен стабильный рынок спроса. Маск не гадает, он делает инструменты для конкретных целей. По Старшипу, мне каатся (каатся), есть

SpaceX установила новый рекорд многоразового использования Falcon 9SpaceX установила новый рекорд многоразового использования Falcon 9

Андрей
19 минут назад
Александр, для 3-5 пусков в год, да не выгодны: нужно больше горючки при меньшей полезной нагрузке, доп. инфраструктура, повышенные требования к

SpaceX установила новый рекорд многоразового использования Falcon 9SpaceX установила новый рекорд многоразового использования Falcon 9

Алексей Силин
37 минут назад
У маска вроде частная компания А деньги государству людей тратит Роскосмос

SpaceX установила новый рекорд многоразового использования Falcon 9SpaceX установила новый рекорд многоразового использования Falcon 9

Иван Колупаев
2 часа назад
Конрад, примите стограммов

SpaceX установила новый рекорд многоразового использования Falcon 9SpaceX установила новый рекорд многоразового использования Falcon 9

Конрад Грамов
2 часа назад
Путь к многоразовости, предложенный Маском, это путь бездарного пожирания денег. Ещё Келдыш Мстислав Всеволодович предлагал многоразовую первую

SpaceX установила новый рекорд многоразового использования Falcon 9SpaceX установила новый рекорд многоразового использования Falcon 9

alquimista Loco
2 часа назад
"В умеренных и холодных широтах тараканы вынуждены жить с человеком, поскольку снаружи попросту замерзнут" А как же "после ядерной войны выживут

Биологи выяснили, как тараканы расселились по всему мируБиологи выяснили, как тараканы расселились по всему миру

Mira Max
2 часа назад
Вообще из Урарту вышли и армяне и евреи, если по Библии Авраам пришел из Ура халдейского, так как раз из Урарту. А Урарту вместе с государством

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Александр Панов
3 часа назад
Интересно когда было последнее крупное столкновение. Да будущее интересно, посмотреть в реале.?

Безжизненность Марса объяснили уязвимостью к астероидамБезжизненность Марса объяснили уязвимостью к астероидам

Иван Колупаев
5 часов назад
Виктор, а чего с ними не так?

В России впервые показали новые автомобили бренда VolgaВ России впервые показали новые автомобили бренда Volga

Виктор Ларионов
5 часов назад
Такую легендарную марку и так опорочитьХ( Ладно бы ещё, если б по новому как-то обозвали...

В России впервые показали новые автомобили бренда VolgaВ России впервые показали новые автомобили бренда Volga

Иван Колупаев
5 часов назад
wewrr, статья от 2015 года и как бы малость устарела. По причинам позднейших событий официальной инфы нет до сих пор. Она утонула. Все остальное фейки и

Украина разрабатывает новую крылатую ракетуУкраина разрабатывает новую крылатую ракету

Иван Колупаев
5 часов назад
Артем, для нечастых пусков выгода неочевидна. Поэтому хитрый Маск создал спрос на космические услуги. И не прогадал. Но для этого надо видеть

SpaceX установила новый рекорд многоразового использования Falcon 9SpaceX установила новый рекорд многоразового использования Falcon 9

Александр Березин
5 часов назад
Вячеслав, полно их было. И в Роскосмосе среди спецов, и в Роскосмосе не среди спецов: https://lenta.ru/news/2020/04/19/odnoraz/ Спасения элементов ракет "Энергия" в

SpaceX установила новый рекорд многоразового использования Falcon 9SpaceX установила новый рекорд многоразового использования Falcon 9

Вячеслав
6 часов назад
Артем, а были такие? Уже боковые ускорители первой ступени Энергии были выполнены спасаемыми на парашютах, а сами двигатели РД-170 были аттестованы

SpaceX установила новый рекорд многоразового использования Falcon 9SpaceX установила новый рекорд многоразового использования Falcon 9

wewrr ggdg
6 часов назад
Крылатые ракеты Нептун были уже применены при ударе по крейсеру Москва.

Украина разрабатывает новую крылатую ракетуУкраина разрабатывает новую крылатую ракету

Артем Каримов
7 часов назад
Интересно куда делись все специалисты кто убеждал что многоразовость это путь в никуда.

SpaceX установила новый рекорд многоразового использования Falcon 9SpaceX установила новый рекорд многоразового использования Falcon 9

Дмитрий Kuрueнко
9 часов назад
Levon, А сам бы не подарил Арарат туркам? Кто-то вот, не так давно, Карабах подарил, а Арарат вообще дело давнее. Если бы Ленин не "подарил", сейчас бы

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

AndrevObkru
11 часов назад
Как я понял, для полноценного изучения изучения этот экземпляр недоступен так как находится в частной коллекции?

Палеонтологи описали необычное ископаемое паукообразное с колючками на лапахПалеонтологи описали необычное ископаемое паукообразное с колючками на лапах

Ivan Davydenko
11 часов назад
Кто бы сомневался, что в росийской культуре жажда справедливости это психическое расстройство излечиваемое алкоголем убивающим микрофлору)

Микроорганизмы в кишечнике заставили людей жаждать справедливостиМикроорганизмы в кишечнике заставили людей жаждать справедливости

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить