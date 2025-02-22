  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Любовь Соковикова
1

В «Космической Подкове» нашли самую массивную черную дыру

5.1

Новый анализ одной из самых массивных гравитационных линз — системы «Космическая Подкова» — позволил косвенным методом обнаружить в центре линзирующей галактики черную дыру с массой около 36 миллиардов солнечных.

Астрономия
# VLT
# галактики
# гравитационная линза
# кольца Эйнштейна
# сверхмассивные черные дыры
# Хаббл
Изображение «Космической Подковы», полученное с помощью космической обсерватории «Хаббл» / © ESA/Hubble & NASA

В 2007 году в рамках обзора Sloan Digital Sky Survey астрономы наткнулись на гравитационно линзированную систему «Космическая Подкова» (SDSS J1148+1930), которую затем изучили с помощью космического телескопа «Хаббл». 

Полученные изображения подтвердили ее структуру, позволив рассмотреть и подковообразное «кольцо», и саму линзирующую галактику такими, какими они были примерно четыре–пять миллиардов лет назад и десять миллиардов лет назад соответственно. То есть ближайшая массивная галактика — это «линза», а «кольцо» сформировано искривленным светом более далекого объекта. 

Теперь группа астрофизиков под руководством Карлоса Р. Мело-Карнейро (Carlos R. Melo-Carneiro) из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии представила новый анализ «Космической Подковы». Результаты исследования, опубликованного на сервере препринтов Корнеллского университета показали, что в центре линзирующей галактики, вероятно, расположилась рекордная черная дыра с массой около 36 миллиардов солнечных. 

К такому выводу астрофизики пришли, обнаружив в системе так называемую «радиальную дугу». Если дуги ориентированы вдоль радиального направления от центра линзирующего объекта (например, скопления галактик), их иногда называют «радиальными дугами» (radial arcs) в отличие от «тангенциальных дуг» (tangential arcs), которые вытянуты вдоль окружности вокруг центра. Именно с помощью радиальных дуг ученые узнают о наличии сверхмассивной черной дыры и прочих особенностях.

Таким образом, повторно изучив изображения, полученные при помощи «Хаббла», авторы научной работы проанализировали форму и положение радиальной дуги и «кольца» (внешней дуги), а затем, с помощью спектрографа MUSE, установленного на телескопе VLT — скорости движения звезд у разных точек галактики. 

Объединив оба набора данных в единую модель, астрофизики заключили, что в центре линзы расположилась компонента, аналогичная черной дыре массой около 36 миллиардов солнечных. Для сравнения: масса сверхмассивной черной дыры Стрелец A*, расположенной в центре Млечного Пути, составляет четыре миллиона солнечных масс. 

Поскольку сама по себе галактика-хозяйка чрезвычайно массивна, а полученная масса центрального объекта мягко говоря велика, исследователи предположили, что объект может быть отражением другой «ветви» эволюции гигантских галактик и мог сформироваться либо в результате серии слияний больших галактик и черных дыр, либо путем быстрого наращивания массы.  

Так как открытие было сделано косвенным методом, для подтверждения результатов потребуется более широкая выборка гравитационных линз, подобных «Космической Подкове». С ее помощью ученые смогут «взвесить» сверхмассивные черные дыры на разных этапах эволюции и объяснить, почему некоторые из них становятся настолько тяжелыми. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# VLT
# галактики
# гравитационная линза
# кольца Эйнштейна
# сверхмассивные черные дыры
# Хаббл
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
22 Фев
1500
Время и его парадоксы
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
22 Фев
Бесплатно
Как воспитать гения математики?
Экспериментаниум
Москва
Лекция
24 Фев
Бесплатно
Компьютеры: от шестеренок до микросхем
Политехнический музей
Москва
Лекция
24 Фев
Бесплатно
Астрономия: основы и методология
Политехнический музей
Москва
Лекция
25 Фев
Бесплатно
Поведение тихоходок
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Фев
Бесплатно
Космическое сознание: поиск бессмертия как двигатель прогресса
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
25 Фев
900
Опять на Луну
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Физические революции XX века и новые открытия и загадки вселенной
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
26 Фев
600
Космические опасности и угрозы
Московский Планетарий
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 10:20
Игорь Байдов

Мыши оказали «первую помощь» потерявшим сознание товарищам

Американские нейробиологи выяснили, что мыши способны распознавать бессознательное состояние сородичей и предпринимать активные действия для их «реанимации». Ученые впервые описали целую последовательность таких поведенческих реакций и выяснили, какие механизмы мозга за ними стоят.

Биология
# бессознательное
# грызуны
# мыши
# нейробиологи
19 февраля
Игорь Байдов

Астрофизики объявили о крупнейшем в истории открытии черных дыр

Спектроскопический инструмент для изучения темной энергии DESI помог обнаружить 2,5 тысячи кандидатов в активные черные дыры, в том числе рекордное количество промежуточной массы. Открытие расширит представление ученых о популяции этих объектов во Вселенной и заложит основу для дальнейших исследований, касающихся формирования первых черных дыр и их роли в эволюции галактик.

Астрономия
# активные ядра галактик
# галактики
# Карликовые галактики
# сверхмассивные черные дыры
# Черные дыры
# черные дыры промежуточной массы
19 февраля
Елизавета Александрова

Зонд Galileo подтвердил наличие океана внутри Каллисто

Магнитное поле Юпитера давно подсказывает, что на Каллисто или внутри него что-то очень хорошо проводит электричество. Есть подозрение, что это подповерхностная соленая вода. Но есть и альтернативная версия — богатая ионосфера обледенелой луны. Недавно геофизики просмотрели данные межпланетного зонда Galileo и пришли к выводу, что на одну ионосферу наблюдаемые эффекты списать нельзя.

Астрономия
# внеземная вода
# Каллисто
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
18 февраля
ФизТех

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Ученые МФТИ представили теоретическую работу, посвященную введению дополнительных соотношений неопределенности Гейзенберга в (1+3)-мерном пространстве Минковского и в (1+4)-мерной расширенной модели пространства. Это исследование может изменить наши представления о времени, пространстве и материи.

ФизТех
# время
# материя
# пространство
# теорема Пифагора
18 февраля
Елизавета Александрова

Раскрыта причина отсутствия атмосфер у землеподобных планет в «обитаемой» зоне

Известно уже несколько десятков экзопланет, которые по размерам и массе сравнимы с Землей, обращаются вокруг карликовых звезд и при этом располагаются в зоне потенциальной обитаемости — там, где океаны при наличии не испарятся и не замерзнут полностью. Проблема в том, что пока ни у одной из этих планет не наблюдается достаточно плотной атмосферы. Ученые решили разобраться, в чем дело.

Астрономия
# землеподобные планеты
# зона обитаемости
# космос
# красные карлики
# экзопланеты
16 февраля
Ольга Иванова

Илья Удалов: «Насекомые не рефлексируют о своей жизни, но то, как они себя ведут, заставляет пересмотреть парадигму, что их мозг устроен проще, чем у позвоночных»

Многие любят зиму только потому, что в это время нет насекомых. Для этой «нелюбви» медики даже придумали название — инсектофобия. Если верить статистике, ею страдают до шести процентов жителей США. Остальных такая «мелочь» чаще всего вообще не интересует. А зря! Насекомые — это целый мир, весьма интеллектуальный и загадочный. Об их эволюции, самых крупных представителях в истории Земли и, конечно, когнитивных способностях этих крошечных существ Naked Science поговорил с кандидатом биологических наук, экскурсоводом Зоологического музея ЗИН РАН и популяризатором науки Ильей Удаловым.

Интервью
# интеллект насекомых
# меганевра
# насекомые
# членистоногие
# Эволюция насекомых
Эксклюзив
Выбор редакции
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
12 февраля
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
10 февраля
Елизавета Александрова

В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.

Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В «Космической Подкове» нашли самую массивную черную дыру

    Только что

  2. Древнейший в мире мегараптор обитал в полярном регионе Гондваны

    1 час назад

  3. Биологи расшифровали и классифицировали эмоции животных

    2 часа назад

  4. Психологи объяснили, почему нарциссы чаще чувствуют себя отвергнутыми

    2 часа назад
Выбор редакции

Илья Удалов: «Насекомые не рефлексируют о своей жизни, но то, как они себя ведут, заставляет пересмотреть парадигму, что их мозг устроен проще, чем у позвоночных»

16 февраля

Последние комментарии

Семен
34 минуты назад
Irina, Астероид будут направлять на западную Украину чтоб наконец то закончить войну

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной, а не с Землей

Валерий Платонов
48 минут назад
Почему бы комментаторам не подискутировать по существу статьи с точки зрения области теоретической физики?

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Игорь Коняшов
50 минут назад
servicteh, Клоун, ты такой смешной) Верхний Ларс не штурмовал на велосипеде?)

«Джеймс Уэбб»: как устроен самый совершенный космический телескоп

Некрософ Кац
1 час назад
Стоп, что? Они показывали им фотокарточки, сбоку от которых писали про нордический характер и высокий айку?

Привлекательность оказалась важнее ума при выборе партнера женщинами и их родителями

servicteh 36
2 часа назад
За то у нас Орэшник 😁🙆‍♂️🤦‍♂️ За 25 лет вяликий геостратег сделал нашу страну снова Вяликой космической державой 😁

«Джеймс Уэбб»: как устроен самый совершенный космический телескоп

servicteh 36
2 часа назад
А напомните что там у нас в России? Орэшник 😁🙆‍♂️🤦‍♂️...

Астрономы рассказали о прогрессе в строительстве Чрезвычайно большого телескопа

Михаил Духонин
4 часа назад
Всегда считал, что излишки железа осели из океанов ещё то ли в конце раннего, то ли в начале среднего протерозоя 2,1-1,8 млрд л. В сидерии, если склероз

Древний океан окрасил Землю в зеленый на 2,5 миллиарда лет

Алиса Дементьева
7 часов назад
Что-то напутали, речь об осознанности была но у людей почему-то вдруг инстинктивно. Искусственное дыхание вполне осознанное действие у которого

Мыши оказали «первую помощь» потерявшим сознание товарищам

Malen Kyhren
10 часов назад
Александр, к сожалению, я живу в России. И, к сожалению, знаю, что бесплатная газификация, таковая только до границ участка. Далее за большие деньги,

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

Evgenia Vavilova
11 часов назад
Иван, сомнения есть всегда, когда об открытии заявляет только одна группа. Сказано, что полученные на чипе измерения согласуются с моделью для

Microsoft сделала ход в гонке квантовых вычислений. Раскрываем детали о чипе Majorana 1

Malen Kyhren
11 часов назад
Хороший способ борьбы с пробками. Но есть риск улететь в Казахстан...

Видео: электромобиль Alef впервые перелетел припаркованную машину  

Юрий Багов
14 часов назад
Упомянули бы, что около 6 млн лет назад разделение с шимпанзе, а 2,5 млн лет назад выделение homo habilis

Взрыв сверхновой спровоцировал всплеск вирусов в Африке

Myname Mysurname
14 часов назад
Ничего удивительного, если учесть, что "избранники народа" только балаболят про хорошую жизнь народа, а на деле народ только обкладывают всё новыми

Доверие к демократии снизилось во всем мире

Иван Колупаев
14 часов назад
То есть о практическом применении этой штуки пока речи не идет? И даже есть некоторые сомнения в достоверности экспериментов? И чего собственно

Microsoft сделала ход в гонке квантовых вычислений. Раскрываем детали о чипе Majorana 1

Myname Mysurname
14 часов назад
Да-да, знаем мы эти интеллектуальные системы. Купишь как-нибудь не одну булочку, как обычно, а две, или вместо белого хлеба чёрный -- и потом

Пермские ученые предложили новый метод борьбы с мошенничеством в интернете

Dron N
15 часов назад
Нашёл у вас же тут хороший давний обзор темы: https://nplus1.ru/material/2022/09/08/majoranas-hoax А не, это ж не у вас. Но полезно.

Microsoft сделала ход в гонке квантовых вычислений. Раскрываем детали о чипе Majorana 1

Павел Былинин
15 часов назад
Это ж кубик как в фильме Судья Дредд 2012 года. Но там повыше были.

Как на заре строительства Великой пирамиды: в Саудовской Аравии показали котлован самого массивного здания мира

Гена Пастухов
16 часов назад
Побольше таких исследований!

Диета из кофе, вина, шоколада и фруктов снизила риск нарушения обмена веществ

Ростислав Чевакин
16 часов назад
АХАХАХАХАХАХАХАЭАЭА

Привлекательность оказалась важнее ума при выборе партнера женщинами и их родителями

Evgenia Vavilova
17 часов назад
Dron, заявили топопроводники (топологические проводники), но использовали топологический сверхпроводник и подробно не объяснили про свою новую

Microsoft сделала ход в гонке квантовых вычислений. Раскрываем детали о чипе Majorana 1

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно