Страны с наибольшей площадью лесов на душу населения
Мировые леса распределены неравномерно: на такие страны, как Канада и Россия, приходятся сотни миллионов гектар лесных массивов. Однако то, как эти лесные богатства распределяются среди населения, радикально различается по всему миру.
В инфографике выше визуализирована площадь лесов на душу населения в каждой стране, предлагая уникальный взгляд на зеленый покров планеты. Если в среднем по странам на человека приходится всего 0,5 гектара леса, то некоторые избранные государства могут похвастаться значительно большими показателями.
Данные для инфографики предоставлены Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Они измеряют общую площадь лесов каждой страны в гектарах и сопоставлены с прогнозами численности населения на 2025 год, чтобы определить показатель на душу населения.
Особняком здесь стоят Гайана и Суринам, где на каждого жителя приходится более 22 гектара леса. Объясняется это обширными тропическими лесами и относительно небольшой численностью населения (менее миллиона человек в каждой из стран). Леса этого региона формируют Гвианский щит — один из крупнейших сохранившихся массивов первичных тропических лесов на Земле.
В число лидеров рейтинга также входят Канада (четвертое место; 8,9 гектара леса на человека) и Россия (шестое место; 5,7 гектара леса на человека) — одни из самых больших стран мира по общей территории. Несмотря на то что их население значительно превосходит численность жителей Гайаны, возглавляющей список, колоссальные площади лесных земель обеспечивают им показатель на душу населения выше среднего.
