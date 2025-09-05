Уведомления
Влияние выбросов алюминия впервые изучили в отношении детей
По статистике каждый второй ребенок за год болеет более двух раз. Часто причиной ослабленного иммунитета становится качество воздуха, который помимо углекислого газа содержит еще микрочастицы алюминия. Хотя этот металл безопасен в бытовых предметах (оконных рамах, посуде), промышленные выбросы с ТЭЦ и алюминиевых заводов распространяют опасную мелкодисперсную пыль. Она легко попадает в организм при дыхании, накапливается и незаметно ослабляет иммунитет, делая детей особенно уязвимыми к болезням. Группа специалистов с участием ученых ПНИПУ установила, что воздействие алюминия снижает детский иммунитет почти на 10%.
Многие родители хорошо знакомы с ситуацией, когда ребенок, переболев, буквально по прошествии нескольких дней посещения школы снова заболевает. При этом мало кто задумывается, что причиной ослабленного иммунитета и такой уязвимости ребенка может быть не что иное, как качество воздуха, который помимо общераспространенных загрязнителей содержит в своем составе микрочастицы казалось бы безвредного алюминия.
Прежде всего, этот металл окружает нас повсюду. Многие предметы нашего повседневного обихода — от оконных рам и дверных конструкций до кухонной посуды, банок для напитков и пищевой фольги — изготавливаются из алюминия. Он стал неотъемлемой частью современной жизни благодаря своим уникальным свойствам. Например, алюминиевая посуда ценится за легкость, долговечность и доступную стоимость.
Одновременно алюминий считается опасным металлом из-за своей способности накапливаться в организме и нарушать ключевые физиологические процессы. Однако предметы, изготовляемые из металла, являются безопасными, пока алюминий сохраняет целостность. Его поверхность мгновенно покрывается оксидной пленкой при взаимодействии с кислородом воздуха, которая изолирует металл от воздействия окружающей средой (еды, человека). Опасность возникает при повреждении этого слоя (царапины, сколы) и особенно при контакте с кислой или щелочной средой (например, приготовление томатного соуса в алюминиевой кастрюле). В этом случае ионы алюминия могут начать переходить в пищу или воздух в виде мельчайшей пыли.
Но если с бытовым характером нагрузки алюминием еще можно справиться, то с промышленным загрязнением бороться куда сложнее. Проблема усугубляется тем, что источники такого загрязнения — угольные теплоэлектроцентрали и алюминиевые заводы — являются неотъемлемой частью промышленного ландшафта многих регионов России и мира. Наибольшую тревогу вызывают выбросы именно данных источников, которые в огромных масштабах выбрасывают в окружающую среду алюминий в виде мелкодисперсной пыли и растворимых его соединений. Данная форма алюминия легко вдыхается и попадает в организм напрямую, минуя естественные барьеры организма (ЖКТ, печень). Именно хроническое поступление такой пыли через органы дыхания приводит к системному накоплению металла в организме, что и является одной из скрытых причин ослабления иммунитета.
Преимущественно иммунотропный характер воздействия на организм соединений алюминия удалось установить в ходе проведенных совместно с учеными ПНИПУ исследований. Группа специалистов провела комплексное обследование и выявила, что у детей, проживающих в условиях загрязнения атмосферного воздуха алюминием, происходят серьезные нарушения в работе организма. Было установлено, что соединения алюминия обладают мутагенным действием, оказывают нейротоксический эффект и вызывают дисфункцию иммунной системы.
Чтобы оценить особенности воздействия, были сформированы группа наблюдения и контрольная группа. В исследовании участвовало 156 детей в возрасте 7–11 лет. 111 детей, проживающих в зоне загрязнения воздуха алюминием, и 45 из условно чистого района.
На первом этапе ученые с помощью высокоточного метода — масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой провели измерение содержания алюминия в образцах крови и мочи детей обеих групп. Результаты анализа показали, что у детей, постоянно проживающих в зоне, подверженной воздействию выбросов промышленных предприятий, концентрация алюминия в крови была в среднем в 4 раза выше (0,054 мг/дм³ против 0,014 мг/дм³), а в моче — в 3,1 раза выше (0,031 мг/дм³ против 0,010 мг/дм³), чем у их сверстников из «условно чистой» территории.
Использованный в исследовании метод масс-спектрометрии — современный и точный способ измерить количество металлов в организме. Работает он как сложный сортировщик и счетчик крошечных частиц. Сначала каплю крови или мочи превращают в мельчайшие капли (аэрозоль). Потом пропускают через аргоновую плазму — газ, разогретый до огромной температуры (около 6000–10 000°C). В этой плазменной «печке» все вещества распадаются на мельчайшие заряженные ионы. Затем эти частицы попадают в сортировщик, где магнитное поле раскладывает их по весу: легкие летят по одной траектории, тяжелые — по другой. Так по молекулярной массе отделяются именно частицы алюминия. В конце специальный счетчик подсчитывает их количество.
На втором этапе исследовано влияние алюминия на иммунитет детей. Основное внимание уделялось проверке активности фагоцитов — клеток-защитников, первыми встречающих инфекцию. Для оценки их работы использовались эритроциты барана, определенная специфичность которых позволяет их четко воспринимать и распознавать клетками иммунной системой как чужеродные агенты и получать точные соизмеримые с воздействием бактериальных патогенов результаты.
Оказалось, что у детей, проживающих в зоне влияния промышленных источников, эти клетки стали «ленивыми» — их способность захватывать и уничтожать вредоносные частицы и микробы значительно снизилась. Затем ученые измерили уровень важнейших защитных белков — иммуноглобулинов классов G (долгосрочная иммунная память), A (защита слизистых — нос, горло, кишечник) и M (быстрое реагирование на новые инфекционные агенты). Результаты оказались тревожными: концентрация всех трех типов антител была существенно снижена по сравнению с нормой на 32%, 17% и 23%. Низкий уровень иммуноглобулинов означает, что организм утратил способность эффективно противостоять инфекциям — у него истощены ресурсы для борьбы с вирусами и бактериями.
Самые глубокие нарушения были обнаружены при анализе специализированных иммунных клеток. Исследование показало, что количество клеток- натуральных киллеров (NK-клеток), которые отвечают за уничтожение вирусов и раковых клеток, уменьшилось более чем в два раза. В то же время стало больше регуляторных T-клеток, которые выполняют функцию «тормоза» иммунной системы. Такой дисбаланс создает двойную проблему: ослабевает активационная способность иммунитета и одновременно усиливаются его супрессорные, подавляющие механизмы.
Ученые также провели обследование детей с вегетативными расстройствами, которые, как и остальные, проживали в загрязненных районах, и выяснили, что у этой группы уровень содержания алюминия в крови был на 14% выше, чем у условно здоровых детей из этой же зоны. При этом уровень специфических антител класса G к алюминию у них был повышен в два раза, а уровень белка, который высвобождается при повреждении нервных клеток был выше в 2,3 раза.
Согласно результатам исследований, проживание в условиях загрязнения алюминием приводит к снижению функциональной активности иммунных клеток у детей в среднем на 10%. Самым тревожным оказалась избыточная сенсибилизация — состояние, при котором иммунитет начинает вырабатывать повреждающие организм антитела против алюминия, «ошибочно» воспринимая его как угрозу. Этот эффект напоминает аллергическую реакцию: иммунная система атакует безвредные частицы, точнее белки организма с которыми алюминий конъюгировал, что приводит к хроническому воспалению и истощению ресурсов системы биологической защиты. В результате человек остается беззащитен перед реальными инфекциями, тратя возможности и ресурсы иммунитета на борьбу с искусственно созданной опасностью, перестраивая работу иммунитета на атаку белков собственного организма.
Ученые выяснили, что загрязнение воздуха соединениями алюминия является одним из факторов риска, приводящим к формированию вторичного иммунодефицита у детей. В результате экспозиции алюминием организм становится более уязвим к инфекциям и возникновению аллергических реакций из-за поломки (сбоя) физиологической программы иммунной системы. А у детей с предрасположенностью к вегетативным расстройствам алюминий, преодолевая защитный барьер мозга (гемато-энцефалический барьер), оказывает нейротоксические эффекты, тем самым формируя вегетативную дистонию, либо усугубляя уже существующую патологию.
Сообщение подготовлено по результатам исследования, изложенного и опубликованного в трудах и материалах Всероссийской конференции с международным участием, проходившей в 2025 году в Саратове.
