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Рейтинг стран по уровню рождаемости среди подростков
Показатели рождаемости среди подростков заметно различаются в разных странах. На них влияют уровень образования, экономические возможности, доступность контрацепции и традиции, связанные с вступлением в брак.
На этой инфографике представлены данные за 2024 год из базы Всемирного банка. Она позволяет сравнить число рождений детей на 1000 девушек в возрасте от 15 до 19 лет. Все 20 стран с самыми высокими показателями подростковой рождаемости находятся в странах Африки к югу от Сахары — это подчеркивает концентрацию наиболее высоких значений именно в этом регионе. На противоположном конце рейтинга находятся Макао, КНДР и Южная Корея: в каждой из этих стран на 1000 девушек в возрасте 15–19 лет приходится менее одного рождения.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к факторам, способствующим высокой подростковой рождаемости в странах Африки к югу от Сахары, относятся бедность, ранние браки, ограниченный доступ к образованию и препятствия на пути к получению средств контрацепции.
Схожие обстоятельства могут приводить к повышению показателей и в отдельных странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Исследование австралийского Института Бернет показало, что подростковая беременность в Юго-Восточной Азии обусловлена целым комплексом социальных и экономических причин, которые различаются от страны к стране. Единой модели для всего региона не существует.
С 2000 года мировой показатель подростковой рождаемости сократился примерно на 42%. Этому долгосрочному снижению способствовали расширение доступа к образованию, повышение доступности средств контрацепции и более позднее рождение детей.
Особенно низкие показатели сохраняются в Европе и Восточной Азии. В то же время в США и в России в 2024 году на 1000 девушек в возрасте от 15 до 19 лет приходилось около 12 рождений. Эта цифра отражает более масштабные изменения демографических тенденций в странах.
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