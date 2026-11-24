Ученые МФТИ и Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН разработали модель ИИ-агента, способного учитывать при принятии решения не только выгоду, но и справедливость, доверие к партнерам и уязвимость перед действием партнера.

Для описания процессов, включающих повторяющиеся социальные взаимодействия, разрабатываются так называемые агентно-ориентированные модели. К таким процессам могут относиться распространение инфекций, транспортное движение, поведение толпы в условиях эвакуации и многое другое. Модели позволяют спрогнозировать вероятные исходы и сравнивать сценарии там, где невозможно провести живой эксперимент. Учет особенностей реальных участников может повысить точность прогноза, а вместе с тем и эффективность расчета вероятных рисков. В плане экономических процессов за последние десятилетия возникли теории, значительно более точно представляющие поведение людей, по сравнению с классическими экономическими теориями. С опорой на эту теоретическую базу авторы разработали модель агента для повторяющихся игр, которая, помимо материального выигрыша, учитывает внутренние оценки исхода взаимодействия.

«Повторяющиеся социальные взаимодействия не сводятся к одному лишь материальному выигрышу: один и тот же исход может восприниматься по-разному с точки зрения справедливости, отношений с партнером и уязвимости», — прокомментировал Дмитрий Губанов, сотрудник Института проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, профессор кафедры машинного обучения и цифровой гуманитаристики МФТИ.

В середине XX века на стыке математики и экономики появилась теория, изучающая стратегии выбора в ситуациях, где исход зависит не только от действий субъекта, но от поведения других «игроков». Эта концепция, получившая название «теории игр», стала широко применяться в экономике и предпринимательстве, и распространилась на сферу политики, психологии, информационных технологий и т.д.

Классическая версия этой теории, разработанная Джоном фон Нейманом и Оскаром Моргенштерном, опиралась на главенствующую в то время модель рационального субъекта, который стремится максимизировать выгоду и всегда подчиняет свой выбор этому критерию. Однако со временем стало ясно, что в реальной жизни решения людей не всегда соответствуют простым моделям рационального выбора и на их выбор влияет множество других факторов.

Современные разработки агентно-ориентированных моделей, описывающих сложные процессы в экономике, во многом опираются на теорию игр и концепцию рационального субъекта. Хотя эти модели эффективны, они тем не менее не учитывают многих особенностей поведения людей, поскольку концепция рационального субъекта описывает его весьма упрощенно. Возможно, эффективность агентно-ориентированных моделей повысится, если поведение агентов — действующих субъектов модели — будет более приближено к поведению реальных людей. Авторы сделали шаг к такой проверке: разработали вычислительную архитектуру агента и исследовали ее работу в повторяющихся играх.

«Классические агентно-ориентированные модели и системы обучения с подкреплением обычно сводят стратегический выбор к максимизации одного выигрыша или награды. Для формального анализа это удобно, но для моделирования повторяющихся социальных взаимодействий слишком узко», — отметил Дмитрий Павлюченков, инженер Исследовательского центра агентных систем искусственного интеллекта МФТИ.

Основываясь на идеях ограниченной рациональности, поведенческой теории игр, теории перспектив и повторяющихся игр, Дмитрий Павлюченков и Дмитрий Губанов создали модель повторяющегося взаимодействия двух агентов, включив в нее параметры эмоционального состояния. Исследование опубликовано в сборнике Multi-Agent Systems по итогам Европейской конференции по мультиагентным системам EUMAS 2026.

Агенты, разработанные учеными, «переживают» каждый раунд игры в несколько этапов. Сначала агент делает ход, и игра выдает результат: кто сколько получил. Затем адаптер — специальный вычислительный блок — оценивает результат по четырем критериям:

● материальная выгода — где полученный выигрыш находится в диапазоне возможных выигрышей агента в этой игре; ● справедливость — насколько близки нормированные выигрыши партнеров; ● отношения — насколько хорошо или плохо поступил с агентом партнер на текущем ходе; ● безопасность — насколько агент проиграл по сравнению с лучшим ответом на ход партнера, т. е. насколько он оказался уязвим.

Таким образом, один и тот же внешний исход может означать для агента совершенно разные вещи: например, выигрыш может сопровождаться «чувством» несправедливости или небезопасности.

На следующем этапе в модель вводился элемент, заимствованный из теории перспектив: эмоциональная оценка зависит от изменений внутренних ценностных оценок относительно предыдущего уровня. При этом достигнутые уровни ценностей тоже учитываются в состоянии агента. Из этих изменений модель вычисляет, насколько событие было для агента приятным или неприятным, насколько сильным было переживание и на какой из четырех ценностей сосредоточено его внимание. Эти показатели, в свою очередь, меняют «настроение» и «усталость» агента, а также расчетный показатель его внутреннего состояния, который складывается из удовлетворенности ценностями и настроения за вычетом усталости.

Решения агент принимает с помощью двух систем — по аналогии с «быстрым» и «медленным» мышлением, описанным Даниэлем Канеманом. Быстрая эмоциональная Система 1 предлагает импульсивное действие и оценивает силу эмоции. Если эмоция превышает определенный порог, агент действует под ее влиянием, причем у «уставшего» агента этот порог ниже. Если же импульс слабее, в дело вступает медленная рациональная Система 2: она может согласиться с предложением, отменить его или переключить внимание агента на другую ценность. Обе системы представляют собой нейросети, которые обучаются с подкреплением в ходе коротких игровых эпизодов, причем Система 2 учится улучшать общее внутреннее состояние агента, а не только его выигрыш.

Архитектура агента. Система 1 предлагает действие и эмоциональный импульс; Система 2 участвует в управлении решением. Внутреннее состояние связано с благополучием, настроением и ресурсами. DQN — нейросеть, обучаемая с подкреплением / © Pavliuchenkov, D., Gubanov, D. Emotionally Bounded-Rational Agents in Repeated Games: An Interpretable Dual-System Architecture and Diagnostic State-Stability Study // Multi-Agent Systems. EUMAS 2026

Чтобы проверить модель, исследователи выбрали три классические игры:

● «дилемма заключенного» испытывает игроков на доверие — обоим выгодно сотрудничать, но каждого соблазняет возможность обмануть партнера; ● «битва полов» — двум участникам нужно договориться о совместном выборе, хотя каждый предпочел бы свой вариант; ● «игра в ультиматум» проверяет чувство справедливости — один игрок предлагает, как поделить сумму, а второй соглашается или отказывается, и тогда оба остаются ни с чем.

В этих играх друг с другом сталкивались агенты четырех типов:

● рациональный ● эмоциональный ● гибридный — сочетающий эмоции и рациональный расчет ● агенты с жесткими стратегиями — «всегда сотрудничать», «всегда предавать» и «око за око».

Каждое сочетание проигрывалось 20 раз по 200 раундов. При этом модель запускалась в двух режимах: в интегрированном режиме оценки адаптера влияли на состояние агента, а в диагностическом контрольном режиме оценки адаптера и эмоциональной интерпретации записывались для анализа, не участвуя напрямую в обновлении состояния. Эксперименты показали, что в первом случае средние расчетные показатели внутреннего состояния агентов выше, чем во втором. Так, в серии сравнения типов агентов средняя доля раундов с отрицательным внутренним состоянием снизилась с 47,1% до 21,3%, а средний показатель состояния пары вырос с −0,154 до +0,240. Средний нормированный выигрыш пары вырос с 75,5% до 79,0% от принятого для каждой игры эталона. Во всех четырех сериях средний показатель состояния был выше, а доля отрицательного состояния — ниже. Эти результаты описывают внутренние показатели модели; они не доказывают сходство с эмоциями людей или общее превосходство гибридного агента.

Вместе с тем гибридный агент не во всех ситуациях оказался наиболее эффективным. Так, в «битве полов» гибридные агенты приходили к соглашению примерно в 28% раундов, а пара агентов с фиксированной стратегией «око за око» — во всех раундах этого теста.

Отдельно была проанализирована динамика поведения агентов от начала к концу игры с одним и тем же партнером. В «дилемме заключенного» с постоянно предающим партнером доля сотрудничества гибридного агента снизилась с 18,2% в первой трети эпизода до 3,0% в последней, а его выигрыш вырос. Эмоциональный агент, напротив, продолжал сотрудничать: доля таких ходов изменилась с 37,9% до 42,4%. Это наблюдение относится к поведению в пределах эпизода с одним фиксированным партнером.

Один из главных результатов исследования — возможность наблюдать расхождение между выгодой агента и его внутренним состоянием. В дальнейших планах исследователей — провести анализ отдельных механизмов модели (адаптера, настроения и усталости) и сравнить оценки модели с восприятием реальных людей.

Выигрыш и внутреннее состояние могут расходиться. По горизонтали — нормированный суммарный выигрыш пары, по вертикали — ее среднее внутреннее состояние. Одна точка соответствует выбранному сочетанию типов агентов. В «дилемме заключенного» более высокий выигрыш может сочетаться с худшим состоянием / © Pavliuchenkov, D., Gubanov, D. Emotionally Bounded-Rational Agents in Repeated Games: An Interpretable Dual-System Architecture and Diagnostic State-Stability Study // Multi-Agent Systems. EUMAS 2026

«Предложенная нами модель эмоционального ограниченно-рационального агента разделяет внешний исход и его внутреннюю интерпретацию и позволяет увидеть, когда выигрыш и состояние агента расходятся. Мы смогли сделать такие механизмы наблюдаемыми и воспроизводимыми. Дальше нам предстоит проследить причины каждого решения агента и проверить, соответствуют ли оценки модели тому, как ситуацию воспринимают люди», — подчеркнул Дмитрий Павлюченков.

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