В регионе Тихоокеанского Северо-Запада США производится больше 95 процентов хмеля страны и 40 процентов мирового. Это вьющееся растение почти в обязательном порядке используют в современном пивоварении. Ранний осенний и поздний летний сезоны сбора хмеля совпадают со временем больших лесных пожаров в регионе, и с каждым годом хмель все чаще дозревает в такой атмосфере. Исследователи разобрались, как использовать поврежденное сырье так, чтобы пиво осталось качественным.

Биохимики изучили, как пожары повлияли на хмель и произведенное из него пиво. Оказалось, что в готовом продукте можно легко почувствовать дым. Убрать органолептические напоминания о смоге возможно, если выбрать правильный технологический процесс пивоварения. Детали опубликовали в журнале Journal of the American Society of Brewing Chemists.

Исследователи рассмотрели два варианта варки пива: хмель добавляли во время кипения жидкости или уже после ферментации и охлаждения раствора (сухое охмеление). Первый вариант обычно делает горечь напитка более акцентной, а второй меняет вкус и аромат. Специалисты вносили не только чистый «дымный» хмель в пиво, но и смешивали его с сырьем, не подвергавшимся влиянию пожаров. Во время пивоварения использовали ноль, 25, 50, 75 или 100 процентов «дымного» хмеля.

Для оценки готового пива ученые применили тест-панель. Оказалось, время внесения заставшего пожары хмеля в пиво имело большое значение. При добавлении сырья в горячий раствор готовые напитки без «дымного» хмеля и с 100-процентным использованием такого хмеля оказались неотличимы друг от друга.

При варке пива с применением холодного охмеления большая доля дымного сырья увеличивала силу дымных нот во вкусе готового продукта. При внесении от нуля до 25 процентов измененного хмеля тестировщики сообщали о фруктовых дескрипторах во вкусе пива: цитрусы, косточковые и тропические фрукты. Внесение от 75 до 100 процентов дымного сырья придало пиву ноты жидкого дыма, дерева и копченого мяса.

Специалисты считают, что лимитом ввода затронутого пожарами хмеля в пиво холодного охмеления можно считать около 50 процентов. В этом случае дегустаторы не выделили ни явных копченых, ни явных фруктовых нот.

Запах дыма в пиве холодного охмеления быстро усиливался с добавлением видевшего пожары хмеля. Пиво без использования этого сырья получило девять из 100 баллов по шкале дымности запаха, пиво на полностью измененном хмеле — 27 баллов из 100.

С ростом доли «дымного» хмеля в пиве пропорционально увеличилось количество летучих фенолов, отвечающих за дымность вкуса и аромата. Горячий процесс оставлял в напитке значительно меньше этих соединений.

Эта исследовательская группа занимается и вином, сделанным из «дымного» винограда. Они считают, что работа с хмелем сложнее, поскольку вино производят практически полностью из винограда, а для пива хмель не единственный ингредиент. По мнению исследователей, детальное понимание влияния пожаров на хмель и готовое пиво поможет планировать производство и поставки, а также выпускать лимитированные партии. Все это может снизить экономический ущерб от пожаров.

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Evgenia Vavilova 240 статей Пишет в основном о физике и химии, любит нанотехнологии, шестиугольники и утконосов.