Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: самые дорогие полупроводниковые компании мира в 2026 году
Глобальная гонка за вычислительными мощностями привела к появлению одних из самых дорогих компаний в истории. Производители процессоров для искусственного интеллекта, оборудования для выпуска микросхем и других высокотехнологичных решений превратились в гигантов мирового бизнеса.
На инфографике представлены крупнейшие по рыночной стоимости полупроводниковые компании мира. Данные актуальны на ноябрь 2026 года и взяты из базы CompaniesMarketCap. В исследование включены публичные производители микросхем, поставщики оборудования и разработчики программного обеспечения. При этом диверсифицированные корпорации, такие как Samsung и Broadcom, учитываются по полной рыночной капитализации, включая направления бизнеса, не связанные напрямую с полупроводниками.
Три самые дорогие компании отрасли специализируются на разных направлениях вычислительной индустрии. Nvidia разрабатывает высокопроизводительные процессоры, TSMC занимается производством передовых микросхем, а Broadcom поставляет заказные полупроводниковые решения и сетевые технологии.
Рыночная капитализация Nvidia, крупнейшей в мире полупроводниковой компании, достигает 3,8 триллиона долларов. Это больше совокупной стоимости TSMC (два триллиона долларов) и Broadcom (1,6 триллионов долларов).
Конкурентные преимущества Nvidia не ограничиваются собственными процессорами. Компания располагает обширной экосистемой программных библиотек, которые помогают разработчикам создавать приложения для искусственного интеллекта, научных вычислений и других ресурсоемких задач. Благодаря этому ее аппаратные решения стали частью более широкой вычислительной платформы.
Другая американская компания, Broadcom, извлекает выгоду из другого направления того же инвестиционного бума — производства специализированных ускорителей для ИИ и сетевых технологий.
Хотя американские компании лидируют по рыночной капитализации, значительная часть мирового производства передовых полупроводников сосредоточена в Азии. Крупнейшей компанией региона по рыночной стоимости является тайваньская TSMC. За ней следуют южнокорейские Samsung и SK hynix. Эти производители занимают важнейшие позиции в глобальной цепочке поставок — от выпуска процессоров до производства передовых микросхем памяти.
В отличие от Samsung, TSMC специализируется на изготовлении микросхем по проектам заказчиков, а не на продаже собственных чипов под своим брендом. Такая модель позволяет даже конкурирующим разработчикам процессоров пользоваться услугами одного и того же производителя.
Не менее важную роль играет производство памяти. Процессорам для искусственного интеллекта необходим быстрый доступ к огромным массивам данных, что стимулирует спрос на память с высокой пропускной способностью (HBM). Именно этим во многом объясняется высокая рыночная оценка таких производителей, как SK hynix.
На европейские компании приходится менее 10% совокупной рыночной капитализации мировой полупроводниковой отрасли. Однако одна нидерландская компания поставляет технологии, от которых зависит значительная часть мирового производства передовых микросхем.
Речь идет об ASML, рыночная капитализация которой составляет 548,3 миллиарда долларов. Это самая дорогая компания Европы и единственный в мире производитель литографических систем на основе экстремального ультрафиолетового излучения (EUV). Такие установки используют свет для нанесения чрезвычайно тонких схем на кремниевые пластины, необходимых при производстве наиболее передовых полупроводников.
Географическое распределение рыночной стоимости компаний отражает лишь часть реальной картины. Хотя США занимают крупнейшую долю совокупной капитализации отрасли, технологии, лежащие в основе этой стоимости, создаются усилиями специализированных компаний по всему миру.
Комментарии
Состав пищи влияет не только на то, какие питательные вещества получает организм, но и на микроорганизмы, обитающие в пищеварительном тракте. Изменения в их сообществе могут отражать особенности питания, хотя сами по себе еще не говорят о том, что один рацион полезнее другого.
Низкий уровень витамина D зимой вовсе не обязательно указывает на его длительный дефицит и необходимость принимать добавки. Однако низкие показатели в летний период могут служить действительно тревожным сигналом, выяснили авторы нового масштабного исследования.
Ученые Лаборатории социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург проверили, насколько достоверно ИИ-модели распознают ложные, спорные и верные утверждения о здоровье. В эксперименте десять нейросетей оценили более 100 медицинских утверждений на русском и английском языках. Исследование показало, что даже единое согласие трех сильных моделей не гарантирует правильность ответа — в 31 % случаев «консенсус» выносит ошибочный вердикт.
Состав пищи влияет не только на то, какие питательные вещества получает организм, но и на микроорганизмы, обитающие в пищеварительном тракте. Изменения в их сообществе могут отражать особенности питания, хотя сами по себе еще не говорят о том, что один рацион полезнее другого.
Опрос показал, верит ли население России, что страна сможет успешно конкурировать с США и Китаем в космосе
Большинство россиян считают, что в будущем их страна сможет успешно конкурировать с США и Китаем в области космических технологий и освоения космоса. При этом оптимизм заметно растет с возрастом, а мужчины чаще женщин сомневаются в перспективах отечественной космонавтики. Такие результаты показало совместное исследование Naked Science и Russian Field.
Завоевательная кампания Александра Македонского стала возможной не только благодаря военным талантам полководца. Предпосылки складывались еще при его отце Филиппе II, которому за сравнительно короткий срок удалось превратить небольшое царство в богатую и влиятельную державу.
Состав пищи влияет не только на то, какие питательные вещества получает организм, но и на микроорганизмы, обитающие в пищеварительном тракте. Изменения в их сообществе могут отражать особенности питания, хотя сами по себе еще не говорят о том, что один рацион полезнее другого.
Опрос показал, верит ли население России, что страна сможет успешно конкурировать с США и Китаем в космосе
Большинство россиян считают, что в будущем их страна сможет успешно конкурировать с США и Китаем в области космических технологий и освоения космоса. При этом оптимизм заметно растет с возрастом, а мужчины чаще женщин сомневаются в перспективах отечественной космонавтики. Такие результаты показало совместное исследование Naked Science и Russian Field.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
18 Января, 2020
Крещенская прорубь: Церковь против, а наука — нет
17 Августа, 2015
Шедевры наскальной живописи
28 Августа, 2014
Московский автосалон. Топ 15 новинок
9 Февраля, 2017
Ложечку за маму: рыбий жир как плацебо
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно