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Инфографика: самые дорогие полупроводниковые компании мира в 2026 году

Глобальная гонка за вычислительными мощностями привела к появлению одних из самых дорогих компаний в истории. Производители процессоров для искусственного интеллекта, оборудования для выпуска микросхем и других высокотехнологичных решений превратились в гигантов мирового бизнеса.

Инфографика: самые дорогие полупроводниковые компании мира в 2026 году / © Visual Capitalist

На инфографике представлены крупнейшие по рыночной стоимости полупроводниковые компании мира. Данные актуальны на ноябрь 2026 года и взяты из базы CompaniesMarketCap. В исследование включены публичные производители микросхем, поставщики оборудования и разработчики программного обеспечения. При этом диверсифицированные корпорации, такие как Samsung и Broadcom, учитываются по полной рыночной капитализации, включая направления бизнеса, не связанные напрямую с полупроводниками.

Три самые дорогие компании отрасли специализируются на разных направлениях вычислительной индустрии. Nvidia разрабатывает высокопроизводительные процессоры, TSMC занимается производством передовых микросхем, а Broadcom поставляет заказные полупроводниковые решения и сетевые технологии.

Рыночная капитализация Nvidia, крупнейшей в мире полупроводниковой компании, достигает 3,8 триллиона долларов. Это больше совокупной стоимости TSMC (два триллиона долларов) и Broadcom (1,6 триллионов долларов).

Конкурентные преимущества Nvidia не ограничиваются собственными процессорами. Компания располагает обширной экосистемой программных библиотек, которые помогают разработчикам создавать приложения для искусственного интеллекта, научных вычислений и других ресурсоемких задач. Благодаря этому ее аппаратные решения стали частью более широкой вычислительной платформы.

Другая американская компания, Broadcom, извлекает выгоду из другого направления того же инвестиционного бума — производства специализированных ускорителей для ИИ и сетевых технологий.

Хотя американские компании лидируют по рыночной капитализации, значительная часть мирового производства передовых полупроводников сосредоточена в Азии. Крупнейшей компанией региона по рыночной стоимости является тайваньская TSMC. За ней следуют южнокорейские Samsung и SK hynix. Эти производители занимают важнейшие позиции в глобальной цепочке поставок — от выпуска процессоров до производства передовых микросхем памяти.

В отличие от Samsung, TSMC специализируется на изготовлении микросхем по проектам заказчиков, а не на продаже собственных чипов под своим брендом. Такая модель позволяет даже конкурирующим разработчикам процессоров пользоваться услугами одного и того же производителя.

Не менее важную роль играет производство памяти. Процессорам для искусственного интеллекта необходим быстрый доступ к огромным массивам данных, что стимулирует спрос на память с высокой пропускной способностью (HBM). Именно этим во многом объясняется высокая рыночная оценка таких производителей, как SK hynix.

На европейские компании приходится менее 10% совокупной рыночной капитализации мировой полупроводниковой отрасли. Однако одна нидерландская компания поставляет технологии, от которых зависит значительная часть мирового производства передовых микросхем.

Речь идет об ASML, рыночная капитализация которой составляет 548,3 миллиарда долларов. Это самая дорогая компания Европы и единственный в мире производитель литографических систем на основе экстремального ультрафиолетового излучения (EUV). Такие установки используют свет для нанесения чрезвычайно тонких схем на кремниевые пластины, необходимых при производстве наиболее передовых полупроводников.

Географическое распределение рыночной стоимости компаний отражает лишь часть реальной картины. Хотя США занимают крупнейшую долю совокупной капитализации отрасли, технологии, лежащие в основе этой стоимости, создаются усилиями специализированных компаний по всему миру.

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