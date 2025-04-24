  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
12 часов назад
Татьяна Пичугина
24

На юпитерианских орбитах оказалось достаточно много суперземель

5.1

Большинство экзопланет обнаруживают на короткопериодичных орбитах, в том числе из класса суперземель. Эти тела по размеру занимают промежуточное положение между Землей и Нептуном. А вот газовые и ледяные гиганты располагаются, как правило, на далеких орбитах. Есть ли там место менее крупным планетам, не вполне ясно. Ученые решили оценить количество суперземель на юпитерианских расстояниях от звезды с помощью метода микролинзирования.

Астрономия
# гравитационная линза
# моделирование
# планетообразование
# суперземли
Суперземля
Звездная система с тремя суперземлями / © ESO

Гравитационное микролинзирование проявляется, когда между далеким источником излучения и наблюдателем проходит некий объект, чье гравитационное поле искажает идущий от источника свет. Объект, который может быть планетой, коричневым карликом или даже темной материей, называют линзой. Искаженный гравитационной линзой свет усиливается, образуя характерный пик на кривой блеска. 

Если источник и линза — звезды, то всплеск яркости длится несколько месяцев. Если у звезды-линзы есть планета, то она создаст еще одну аномалию на кривой блеска, продолжительностью дни или даже часы, как в случае с суперземлями. При этом данные от одной обсерватории будут неполны из-за смены дня и ночи или плохой погоды. 

Чтобы получить непрерывную кривую блеска при наблюдении суперземель методом гравитационного микролинзирования, необходимо объединить наблюдения от нескольких обсерваторий. Таких, например, которые образуют Корейскую сеть телескопов для микролинзирования (KMTNet). Это три телескопа, установленные в Чили, Африке и Австралии. Неудивительно, что именно коллаборация KMTNet открыла суперземлю, движущуюся на очень далеком расстоянии от своей звезды, примерно как Сатурн от Солнца. Статья об этом вышла в журнале Science

Периоды обращения и соотношения масс планет к массам звезд-хозяевам / © Weicheng Zang, Science, 2025

Ученые проанализировали событие микролинзирования OGLE-2016-BLG-1195, открытое в 2016 году в Оптическом эксперименте по гравитационному линзированию. Затем его наблюдали на KMTNet и в коллаборации «Астрофизические наблюдения микролинзирования» (MOA).

Лучше всего кривая блеска события OGLE-2019-BLG-0301 описывалась wide-моделью с s = 2,83, что означает 2,83 радиуса Эйнштейна для этой системы. А соотношение масс звезды и планеты — 6,79 × 10−6, что примерно вдвое больше, чем для системы Солнце — Земля. Это позволило предположить, что в событии OGLE-2019-BLG-0301 участвовала суперземля, вращающаяся вокруг звезды на орбите, примерно как у Сатурна. 

Кривая блеска события OGLE-2016-BLG-0007 / © Weicheng Zang, Science, 2025

Ученые проанализировали данные наблюдений KMTNet за несколько лет и выявили 60 похожих суперземель. Тогда они посчитали, сколько можно обнаружить таких объектов на похожих на юпитерианские орбитах, и оказалось, что совсем немало — 0,35 штуки на звезду (на декаду логарифма массы).

Причем эти данные лучше всего объяснила модель с двумя популяциями планет: суперземель и газовых гигантов. Но тогда нужно допустить, что в их формировании участвовали различные механизмы. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# гравитационная линза
# моделирование
# планетообразование
# суперземли
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Рождение мозга
Лекторий Достоевский
Москва
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Древняя ДНК: ключ к разгадке прошлого
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Бактерии против человечества: как антибиотики теряют свою силу
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Чудеса клеточной инженерии: как из кожи сделать нервные клетки
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
26 Апр
500
Щитовидная железа — эффект бабочки
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
26 Апр
2000
Галактики и их черные дыры
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Штурмуя Марс: альтернативная история
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Генетический компьютер, или ИИ в биоинформатике
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Первая в мире женская сухая иммерсия
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 18:05
Игорь Байдов

Приматологи выяснили, как самки бонобо берут верх над самцами

В лесах Демократической Республики Конго, где живут бонобо, царит особенный порядок. Власть там принадлежит самкам, а не крупным и сильным самцам. Ученые три десятилетия наблюдали за этими человекообразными обезьянами, чтобы понять, как слабые физически самки становятся лидерами.

Биология
# бонобо
# социальное взаимодействие
# человекообразные обезьяны
# шимпанзе
Вчера, 18:37
Редакция Naked Science

Потрясающие фантастические миры Квентина Стиппа — концепт-художника из США

Квентин Стипп (Quentin Stipp) — американский концепт-художник и цифровой иллюстратор, чьи работы поражают воображение поклонников научной фантастики и фэнтези.

Sci-Fi
# будущее
# концепт-арт
# концепт-артист
# концепт-художник
# научная фантастика
# фантастика
Позавчера, 19:20
Березин Александр

Финикийцев выписали из предков карфагенян

Западные колонии финикийцев включали сильнейшую морскую державу древнего Средиземноморья — Карфаген. Его жители использовали финикийский язык и поклонялись соответствующим богам. Теперь генетики заявили, что практически все эти люди — не потомки финикийских колонистов. Происхождение их в связи с этим довольно загадочно.

История
# история
# Карфаген
# финикийцы
20 апреля
Полина Меньшова

Психологи определили оптимальную частоту секса для гармоничных отношений

Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.

Психология
# мужчины и женщины
# отношения
# секс
# удовлетворенность отношениями
18 апреля
Березин Александр

Спутники SpaceX обеспечат наведение для ракет и лазеров «Золотого купола»

Ведущая космическая компания планеты предложила Пентагону «подписку» на услуги крупной спутниковой группировки. Она станет крупнейшим созвездием космических аппаратов, построенным в военных целях. Однако данные об этом исходят от информационного агентства Reuters, которое неоднократно публиковало фейки о компаниях Илона Маска.

Космонавтика
# SpaceX
# космос
# США
18 апреля
Любовь

Выживание Homo sapiens при сдвиге магнитных полюсов связали с древним кремом и теплой одеждой 

Примерно 41-42 тысячи лет назад на Земле произошел кратковременный сдвиг магнитных полюсов, который мог способствовать вымиранию неандертальцев, но не Homo sapiens — их выживание авторы нового исследования связали с появлением теплой одежды и добычей охры.

Антропология
# Homo sapiens
# климат
# магнитосфера
# наскальная живопись
# неандертальцы
# озоновый слой
8 апреля
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
2 апреля
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
16 апреля
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Вымершие «лесные» слоны оказались не такими уж лесными и выжили бы в современной Европе

    47 минут назад

  2. Назван возраст, к которому проявляется вред от нездоровых привычек

    9 часов назад

  3. На юпитерианских орбитах оказалось достаточно много суперземель

    12 часов назад

  4. Триста граммов «здоровой» пищи в неделю связали с ростом риска рака

    Вчера, 20:08
Выбор редакции

Кризис интеллекта или кризис его измерения? Что не так с тестами IQ и действительно ли люди глупеют

22 апреля

Последние комментарии

Акела Промахнулся
5 минут назад
у бонобо просто самцы тупые они могли тоже альянсы организовать как и люди и самки были бы в пролёте 😇

Приматологи выяснили, как самки бонобо берут верх над самцами

Sanjar Khamraev
11 минут назад
Тогда вам придется их выпускать в огромных количествах т.к. уничтожать из будут пропорционально.

Британская армия впервые уничтожила рой дронов с помощью радиоволнового оружия

Николай Цыгикало
25 минут назад
С, если смешивать с подменой понятий рабочее тело и выхлоп (у них разные определения), наплевав на их определения, то да, вопрос отпадает. В итоге

На испытательном полигоне SpaceX впервые заметили вакуумный двигатель Raptor 3 

Стэн Станиславский
1 час назад
T, ну вот еще обязьянку пропагандонскую не спросили... : ) Если запретить все и всякое общение на научных и инженерных ресурсах, кто ж тогда в

В США сообщили, какое российское оружие сможет сбить новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider

Стэн Станиславский
1 час назад
T, так то это "американское издание" такое же американское, как я испанский летчик. Если оно вообще существует в реальности. Это как журнал

В США сообщили, какое российское оружие сможет сбить новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider

Стэн Станиславский
1 час назад
Николай, в отношении выхлопа (оно же рабочее тело, массовое тело) вы ошибаетесь. Рабочее тело работает как раз за счет давления на сопло, передавая

На испытательном полигоне SpaceX впервые заметили вакуумный двигатель Raptor 3 

T V
2 часа назад
Б., Вам бы ещё читать научиться - статье из американского издания и они отдают должное российским разработкам. Ну а бандеровцы всё про ослов, да, у

В США сообщили, какое российское оружие сможет сбить новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider

T V
2 часа назад
Как-то предлагал запретить комментарии, как это сделали cnews и 3dnews. Так как на любом, более-менее популярном ресурсе, сидит толпа бандеро-нацистских

В США сообщили, какое российское оружие сможет сбить новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider

Николай Цыгикало
4 часа назад
Стэн, речь не о прочих свойствах гептила, а о том, что он не даст копоти, как вы утверждали. С углеродной копотью гептила у вас ошибка, ее не будет.

На испытательном полигоне SpaceX впервые заметили вакуумный двигатель Raptor 3 

Потапов Сергей
6 часов назад
Ну какие тут можно сделать выводы... Ешьте сочные говяжьи стейки с брокколи, ведь брокколи очень полезны.

Триста граммов «здоровой» пищи в неделю связали с ростом риска рака

В
6 часов назад
Ну да, разлагается в микропластик, который потом везде

Инфографика: сколько лет разлагается пластик

Иван Колупаев
8 часов назад
Стэн, есть такая пословица "задним умом все крепки" Что вы хотите доказать комментируя статью трехлетней давности? Тогда, в 2022, не было информации о

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Damnepohuy
9 часов назад
Российские системы ПВО, уже показали себя при налёте в Иране, если кто-то сомневается, предоставьте хоть какие-то доказательства их эффективности,

В США сообщили, какое российское оружие сможет сбить новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider

Damnepohuy
9 часов назад
Лёха, я конечно не украинец и очень уважаю русских, но ты возможно самый неосведомлёлнный и глупый человек которого я когда либо видел, кинжал -

В США сообщили, какое российское оружие сможет сбить новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider

Стэн Станиславский
10 часов назад
Natan, бесполезно просить. Я из будущего, из 2025 года сообщаю - как писал бред, так и пишет.

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Стэн Станиславский
10 часов назад
Ринат, так и есть. В Шахеде-136 нет никакой инерциальной навигации, автор сам с собой тихо фантазирует. И посему шахеды эти прекрасно глушатся

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Стэн Станиславский
10 часов назад
Очередной китайский фуфель.

В Китае рассказали о подготовке пилотируемой миссии на Луну

Стэн Станиславский
10 часов назад
Интересно, а почему не догадались выключать АЭС на время лунного дня, чтобы избежать нагрева радиаторов солнцем, а электричество получать от СБ?

Китай построит АЭС на Луне — вероятно, вместе с Россией

Стэн Станиславский
11 часов назад
Все это временная, нестабильная модель поведения. Дробышевский гарантирует это! Мир людей знал множество подобных сообществ, в котором правили

Приматологи выяснили, как самки бонобо берут верх над самцами

Стэн Станиславский
11 часов назад
то, что производитель этого Рипера завысил его цену раз в 10, не означает, что это реально дорогой аппарат. На налоги с этого же производства их еще

Хуситы сбили уже более 20 американских беспилотников MQ-9 Reaper

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно