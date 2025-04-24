Триста граммов «здоровой» пищи в неделю связали с ростом риска рака

Врачи и интернет-диетологи, как правило, рекомендуют белое мясо как здоровую альтернативу говядине и свинине. Последние исследования итальянских ученых показали: этот очень популярный источник белка может быть опасен.

Исследователи из Италии неожиданно обнаружили связь между потреблением слишком большого количества курицы, которая обычно считается более полезной, и раком желудочно-кишечного тракта. Результаты они опубликовали в журнале Nutrients.

Ученые из Национального института гастроэнтерологии (Италия) собрали из двух баз данных информацию о состоянии здоровья и рационе 4869 человек (48,39 процента — женщины), живущих на юге Италии. Среднее время наблюдения составило 18,8 года. Самому молодому участнику было 18 лет, старшему (на 31 декабря 2024 года, когда сбор данных завершился) — 105 лет.

За годы наблюдений умерли в общей сложности 1028 участников (21,1 процента). Среди этих смертей 108 (10,5 процента) были вызваны различными видами рака желудочно-кишечного тракта. Ученые проанализировали у участников исследования еженедельное потребление красного и белого мяса, учитывая их количество и соотношение. Белое мясо составляло около 41 процента еженедельного мясного рациона.

Затем, применив различные модели так называемого регрессионного анализа, ученые рассчитали риск смерти от рака ЖКТ в выборке. Исследователи учли разнообразные показатели состояния здоровья, образ жизни, пол, наличие вредных привычек, профессию, образование, семейное положение и другие факторы.

Ученые обнаружили: при потреблении более 300 граммов мяса птицы в неделю риск смерти от рака желудочно-кишечного тракта увеличивался на 27 процентов относительно тех, кто ел его меньше 100 граммов в неделю.

В то же время участники исследования, скончавшиеся от не связанных с пищеварительной системой видов рака, отличались повышенным потреблением красного мяса. Оно составляло значительную долю еженедельного потребления мяса в целом этими мужчинами и женщинами — 64 процента.

Тем не менее ученые не торопятся делать общие выводы. Во-первых, обсервационные исследования в принципе не могут установить зависимость «причина — следствие». Результаты лишь указывают на возможную связь между потреблением мяса птицы и риском.

Во-вторых, нет данных о потреблении фастфуда, конкретных способах приготовления белого и красного мяса и в целом об особенностях пищевых привычек в выборке. В-третьих, исследователи не учитывали физическую активность, в то время как она оказывает существенное влияние на состояние здоровья. И, наконец, результаты, полученные на юге Италии, могут существенно отличаться от итогов подобных исследований в других регионах.

Пока ученые достаточно определенно говорят только о вреде ультраобработанных продуктов: лапши быстрого приготовления, чипсов, газированных напитков с высоким содержанием сахара, полуфабрикатов, готовых завтраков, бургеров и многого другого. Например, согласно когортному исследованию, в котором участвовали 104 980 жителей Франции (средний возраст — 42,8 года), потребление таких продуктов ассоциируется с более высоким риском рака груди, предстательной железы и колоректального рака.

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