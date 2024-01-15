Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
На комете впервые нашли пещеры
Полости глубиной до 47 метров обнаружили французские ученые в недрах кометы 67P/Чурюмова — Герасименко. Открытие, вероятно, поможет объяснить причину загадочных струй материала, исходящих от этого космического тела, которые астрономы наблюдали почти 10 лет назад.
Специалисты знают, что входит в состав комет Солнечной системы — лед, замерзшие газы, пыль, металлы и камни. Но ученым практически ничего неизвестно о внутреннем устройстве таких тел. Пещеры могли бы в этом помочь: они дают возможность изучать геологическое строение недр изнутри, причем гораздо детальнее, чем это делают с помощью тех же буровых скважин. Но до сих пор исследователи не находили пещеры на кометах.
Французский астрофизик Филипп Лами (Philippe Lamy) из Национального центра научных исследований Франции и его коллеги смогли обнаружить заполненные льдом полости на комете 67P/Чурюмова — Герасименко. Для этого они использовали трехмерную реконструкцию поверхности небесного тела, созданную на основе снимков высокого разрешения, которые сделал прибор OSIRIS космического аппарата «Розетта» 9-10 апреля 2016 года.
Реконструкция показала, что в ядре 67P есть три глубокие пещеры. Ученые создали анаглифные 3D-изображения, чтобы построить трехмерную форму этих полостей и узнать их приблизительную глубину. Оказалось, она составляет от 20 до 47 метров. Научная работа об этом направлена на публикацию в журнал MNRAS, с ее текстом можно ознакомиться на сервере препринтов arXiv.
«Визуально эти пещеры выглядят как яркие пятна размером от 15 до 30 метров. Мы предполагаем, что таких пещер на комете достаточно много, но у нас не хватает данных, чтобы это доказать», — пояснил Лами.
Его команда также приблизилась к ответу на вопрос, как возникли струи газа и пыли, исходящие от кометы, которые ученые наблюдали в 2015 году. Эти струи появлялись каждое утро, когда солнечный свет нагревал холодную поверхность 67P.
С помощью тепловой модели специалисты выяснили, что, например, яркий джет, зарегистрированный 18 июля 2015 года, образовался во время кратковременного освещения одной из трех полостей. То есть механизм образования этих струй вполне понятен: когда солнечный свет проникает в пещеру, он растапливает лед, и в результате материал поднимается на поверхность.
Пока не ясно, из чего именно состоит лед в этих полостях, но если он водяной, то будет представлять особый интерес для ученых. По некоторым данным, комета 67P/Чурюмова — Герасименко образовалась приблизительно в то же время, что Солнечная система, почти 4,6 миллиарда лет. Это значит, что лед, покоящийся в недрах кометы, вероятно, хранился там на протяжении миллиардов лет. Его исследование помогло бы понять, откуда взялась вода на Земле. В любом случае окончательно прояснить вопрос о составе кометного льда может только новая космическая миссия к этому телу.
В 2004 году для исследования кометы 67P/Чурюмова — Герасименко Европейское космическое агентство (ESA) отправило зонд «Розетта» со спускаемым аппаратом «Филы» на борту. Спустя 10 лет станция вышла на расчетную орбиту, и на поверхность кометы был спущен 100-килограммовый модуль. К большому сожалению, «Филы» смог проработать только примерно 60 часов (неудачное место посадки, в результате солнечные батареи разрядились).
Но этого времени было достаточно, чтобы аппарат совершил свое первое открытие. Он нашел в выбрасываемых кометой газах молекулы органических веществ. Некоторые из них содержали атомы углерода, без которого невозможна известная нам форма жизни.
Спустя год значительное открытие сделала и «Розетта». Станция зафиксировала в коме кометы наличие не только воды, монооксида углерода и диоксида углерода, но и неожиданно большое количество молекул кислорода, что стало неожиданностью для ученых. Согласно современным моделям Солнечной системы, кислород должен был исчезнуть к моменту образования 67P, около 4,6 миллиарда лет назад, в результате ряда «горячих химических процессов». Эти процессы должны были привести к реакции между кислородом и водородом, которая, в свою очередь, приводит к образованию бинарного соединения оксида водорода или воды. «Розетта» изучала комету в течение двух лет, с 2014-го по 2016-й.
В 2016 году немецкие ученые опубликовали статью, в которой рассказали, что примерно 70-80 процентов от общего объема Чурюмова — Герасименко занимают пустоты, распределяющиеся по недрам кометы практически равномерно. Тогда исследователи предположили, что на комете встречаются микроскопические пещеры, но доказательств не предоставили.
Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.
Американский научный обозреватель Меган Бартельс в статье для журнала Scientific American рассмотрела варианты выведения Международной космической станции из эксплуатации. Naked Science перевел ее статью для русскоязычной аудитории.
Полости глубиной до 47 метров обнаружили французские ученые в недрах кометы 67P/Чурюмова — Герасименко. Открытие, вероятно, поможет объяснить причину загадочных струй материала, исходящих от этого космического тела, которые астрономы наблюдали почти 10 лет назад.
Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.
Ученые Тюмени, Владивостока и Москвы охарактеризовали видовое разнообразие червей рода Azygia, встречающихся у рыб крупнейших рек России, которые протекают по территории Восточно-Европейской равнины, Западной Сибири и юга Дальнего Востока России.
Палеонтологи описали новый вид тираннозавров, обитавших в южной части Северной Америки. По мнению ученых, они могут быть ближайшими известными родственниками Tyrannosaurus rex — плотоядных динозавров из мелового периода, которых считают крупнейшими наземными хищниками своего времени, а возможно, и за всю историю Земли.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Безопасны ли пассажирские самолеты?
Японская игра на логику
Сталин: история болезни
Почему шмели любят кошек
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии