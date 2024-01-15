В ТюмГУ изучили обстоятельства увольнения самого талантливого губернатора Тобольской губернии

Дореволюционной Тобольской губернии время от времени очень везло с губернаторами. В их галерее выдающееся место принадлежало Дмитрию Николаевичу Бантыш-Каменскому, заведовавшему краем в 1825-1828 годы. Управлять сибирской провинцией он приехал уже состоявшимся историком, творчество которого вызывало уважение самых знаменитых специалистов в этой сфере, например, Николая Карамзина. Тем не менее, от должности губернатора отстранили с большим скандалом. Как и почему это произошло — изучил историк из ТюмГУ.

Управленческие таланты и забота Бантыш-Каменского о нуждах управляемых принесли региону немалую пользу. Он привел в образцовый порядок тюремный замок и больницу, занимался совершенствованием пожарной команды и способствовал появлению в главном губернском городе уличных фонарей, строил дороги и содействовал выращиванию картофеля. И это лишь некоторые инициативы губернатора, направленные на улучшение жизни местного населения.

Однако его отстранили от должности с громким скандалом. Статья заведующего лабораторией исторической и экологической антропологии СоцГум ТюмГУ Евгения Крестьянникова и аспиранта, лаборанта-исследователя лаборатории Алексея Бурого «Могила Меншикова “закопала” губернатора», вышедшая в журнале «Родина», посвящена событиям, способствовавшим этому увольнению.

Немалую роль в отстранении Дмитрия Николаевича сыграло его увлечение историческими изысканиями. По приказанию любознательного начальника губернии в Березове была вскрыта могила фаворита Петра Великого светлейшего князя Александра Меншикова, и вести о той акции благодаря стараниям злопыхателей донеслись до столицы, вызвав возмущение на высоте престола. Историку пришлось неоднократно объясняться за святотатство, но император Николай I все равно посчитал проявленное любопытство неуместным.

История с могилой стала поводом отставки, однако и без нее кресло под губернатором шаталось. Ему пришлось трудиться в атмосфере интриганства и доносительства, а положение администраторов такого ранга вообще определялось их принадлежностью к какой-нибудь чиновничьей группировке, основывалось на поддержке в Санкт-Петербурге того или иного царского любимца. Бантыш-Каменскому покровительствовал западносибирский генерал-губернатор Капцевич, являвшийся протеже приближенного к императору Александра Аракчеева. Когда в начале николаевского царствования последний стал терять могущество, разумеется, это могло угрожать падением тобольскому губернатору.

Дмитрий Николаевич Бантыш-Каменский / © Пресс-служба ТюмГУ

Противостояла перечисленным бюрократам партия во главе с другим царским фаворитом Михаилом Сперанским, который способствовал организации сенаторской ревизии Тобольской губернии. Она проводилась сенаторами Борисом Куракиным и Василием Безродным, далеко не самыми честными людьми эпохи, которые целенаправленно и с пристрастием искали злоупотребления. Свое отношение к происходившему Дмитрий Николаевич отразил в воспоминаниях: «Ревизия – величайшее добро, благодетельная мера, когда вверяется сановникам добродетельным, богобоязливым, – есть величайшее зло, вопиющая к небу несправедливость, когда уполномоченные царем, забывая присягу, долг, играют доверием монарха и судьбою людей, губят невинных и на бедствии их основывают мнимые заслуги Отечеству, получаемые награды, славу свою».

Ревизоры нашли союзников среди подчиненных Бантыш-Каменского, пострадавших от управленческой строгости начальника. Особенной враждебностью отличался председатель Тобольского губернского суда Кукуранов, писавший на губернатора многочисленные жалобы и обвинявший его в деспотических наклонностях. В общем, ситуация не оставляла Дмитрию Николаевичу шансов сохранить пост губернатора. После увольнения он несколько лет добивался для себя оправдания, и в 1833 году император его реабилитировал, позволив вернуться на государственную службу.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и проекта «Юстиция в системе обеспечения безопасности и процессах интеграции периферийных регионов Российской империи (XVIII – начало XX века)».

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