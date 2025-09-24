Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Меркурий мог сформироваться в результате «скользящего» столкновения
Первая планета от Солнца отличается от остальных землеподобных тел: почти 70% ее массы приходится на железное ядро, тогда как мантия очень тонкая. Классическая модель формирования планет предполагает, что подобное строение — результат столкновений с объектами разной массы. Однако теперь группа ученых предположила, что наиболее вероятным сценарием оказалось столкновение небесных тел схожего размера, то есть двух планет.
Меркурий остается одним из самых загадочных миров Солнечной системы: при диаметре всего 4880 километров его плотность сопоставима с Землей и Венерой. Данные зонда «Мессенджер», работавшего на орбите в 2011-2015 годах, показали, что в мантии и на поверхности планеты сохранились летучие элементы. Это существенно усложняет объяснение ее происхождения, поскольку в сценариях мощных столкновений или испарения часть веществ должна была исчезнуть.
В марте 2025 года астрономы из Бразилии, Германии и Франции предположили, что планета обрела свой нынешний облик, столкнувшись с «прото-Меркурием» — объектом примерно в два-шесть раз «тяжелее» Марса. Авария предположительно произошла в первые десятки миллионов лет существования Солнечной системы. Такая гипотеза также гласит, что Меркурий потерял большую часть коры и мантии в результате катастрофического столкновения с крупным небесным телом.
Теперь с помощью компьютерного моделирования международная исследовательская группа под руководством Патрика Франко (Patrick Franco) из Парижского института физики Земли (Франция), выдвинула другую гипотезу, показав, что наиболее вероятный сценарий формирования первой планеты от Солнца — это «скользящее» столкновение двух протопланет равных размеров и схожей массы, которое произошло на поздних этапах формирования нашей звездной системы.
Суть в том, что при определенных скоростях (22,3 километра в секунду) и углах (32,5°)
смоделированного исследователями столкновения один из объектов потерял значительную часть мантии, превратившись в небесное тело с доминирующим железным ядром. В частности, масса и состав остатков в моделях совпадали с современным Меркурием с точностью до 5%. Более того, в смоделированной эволюции протопланетных дисков столкновения между телами близкой массы встречаются куда чаще «экзотических» сценариев.
Успех, как отметили авторы статьи, зависит всего от нескольких факторов: даже небольшие изменения угла или скорости могли привести либо к незначительным потерям мантии, либо к полному слиянию тел. Проще говоря, Меркурий, вероятно, сформировался в результате уникального, но вполне правдоподобного события. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Astronomy.
Но есть и проблема — новая модель не объясняет, почему при столь мощном ударе поверхность планеты сохранила летучие вещества. Это особенно сложно объяснить, потому что кометы чрезвычайно редко могут достигнуть зоны расположения Меркурия (много реже, чем орбиты Земли). Чтобы понять, мог ли Меркурий получить их позднее, например, при падении комет или космической пыли, а также проверить, согласуется ли предложенный сценарий с современным положением и строением этого мира, Франко и коллеги намерены смоделировать динамическую эволюцию обломков.
Стоит отметить, что ряд астрономов критикуют гипотезу гигантского столкновения. Они напоминают, что вероятность столкновения тел падает пропорционально степени от их размеров, поэтому для планет оно радикально менее вероятно, чем для астероидов. Между тем, в нашу эпоху гигантские столкновения планет предложили уже не только для Земли (итогом чего стало образование Луны, что, впрочем, оспаривается), но и для Венеры, Меркурия и Плутона. Если бы все эти предположения оказались верными, в Солнечной системе случилось бы сразу несколько событий вероятность каждого из которых даже по отдельности ничтожна.
С помощью данных, которые получил европейский спутник CryoSat-2, ученые увеличили число известных подледных антарктических озер до 766. Их них у 231 наблюдаются цикличные изменения уровня воды — такие водоемы называют активными.
Обширная сеть подземных ходов, где евреи времен римского владычества прятали оружие для последующих восстаний, использовалась ими и после, причем для других целей. Получается, что римляне не смогли установить ее местоположение и уничтожить на протяжении столетий.
Спешащие люди часто бывают менее любезны и дружелюбны с окружающими. Это подтвердило недавнее исследование польских ученых. Также они выяснили, что может устранить негативное действие суеты на человеческое поведение.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Обширная сеть подземных ходов, где евреи времен римского владычества прятали оружие для последующих восстаний, использовалась ими и после, причем для других целей. Получается, что римляне не смогли установить ее местоположение и уничтожить на протяжении столетий.
Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Содом и Гоморру уничтожил взрыв в пару десятков мегатонн
Забытые виды спорта
Смех, игра и обезьяны
Объясняем: можно ли подарить любимой девушке звезду или другое небесное тело?
Героические дети
Напечатанное будущее: как аддитивные технологии меняют подход к разработке
В Аргентине усомнились в необходимости второй дозы «Спутника» для переболевших
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии