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Астробиологи составили план «заражения» Энцелада жизнью
Общее правило всей мировой космонавтики — стерилизовать аппараты, а особенно посадочные: ученые стараются избежать занесения земной жизни в другие миры. Теперь появилась идея, наоборот, целенаправленно доставить устойчивые к экстремальным условиям микроорганизмы в предполагаемый океан подо льдом спутника Сатурна.
По мнению многих астробиологов, для поиска внеземной жизни в Солнечной системе есть миры гораздо интереснее Марса. Это некоторые спутники газовых гигантов, в первую очередь спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Энцелад. Их преимущество становится очевидным уже при одном взгляде на снимки поверхности — обе луны целиком скованы льдом. Притом спектр отражаемого этим льдом света не оставляет сомнений в том, что это именно замерзшая вода, а не, например, азотный лед или что-то другое.
Но самое важное в том, что в обоих случаях под этим льдом подозревают глобальную прослойку воды в жидком состоянии, то есть подледный океан. К примеру, зонд «Кассини» зафиксировал, что Энцелад по мере своего обращения вокруг Сатурна испытывает слабые колебания, и они позволяют подозревать существование жидкости внутри луны. Стоит упомянуть и о гейзерах водяного пара, которые поднимаются на сотни километров над ее поверхностью.
Общая плотность Энцелада — 1,6 грамма на кубический сантиметр. Это немногим больше плотности воды — 1 грамм на кубический сантиметр. Для сравнения: плотность Земли — 5,5 грамма на кубический сантиметр.
Предполагаемый океан Энцелада вызывает два интересных вопроса: как до него добраться и есть ли в нем живые организмы. Космические инженеры сейчас пытаются разработать такой посадочный аппарат, который сможет постепенно растапливать под собой лед и погружаться все глубже в недра Энцелада или Европы, чтобы в конце концов попасть в воду. По оценкам, толщина ледяной коры спутника Сатурна может достигать десятков километров. Понимание трудности этой задачи сопровождается опасением крупного разочарования: что, если в этом внеземном океане не окажется ничего живого?
Но недавно исследователи из США и Великобритании заявили, что отсутствие жизни на Энцеладе не будет означать напрасно потраченных усилий. В своей статье для издания Space Policy они предложили использовать такие же зонды для намеренного занесения в океан спутника Сатурна земных организмов.
По мнению ученых, это поможет решить две важные научные задачи. Во-первых, можно будет доказать, что инопланетная жизнь в принципе возможна, то есть Земля — не единственное подходящее для жизни место во Вселенной. Во-вторых, такой эксперимент дает шанс понаблюдать нечто похожее на то, что в далеком прошлом происходило на нашей планете — развитие первых организмов.
В качестве будущих «колонизаторов» Энцелада астробиологи предложили вырабатывающие метан микроорганизмы, прежде всего Methanobacterium subterraneum. Это архея, которую в 1998 году нашли глубоко под землей в грунтовых водах посреди гранитных залежей. По расчетам, в идеальных условиях признаки ее благополучной жизнедеятельности подо льдом спутника Сатурна были бы заметны уже через восемь дней, скорее всего — намного позже, но этого стоит подождать.
С другой стороны, как подчеркнули авторы идеи, перед попыткой ее реализовать предстоит решить крайне сложную проблему — полностью удостовериться, что никакой жизни на Энцеладе действительно нет. Дело в том, что на этот вопрос уверенно ответить «нет» даже труднее, чем сказать «да»: если будут обнаружены сами организмы или явные признаки их жизнедеятельности, можно будет говорить хотя бы «с высокой вероятностью — да», но если ничего подобного не будет прослеживаться, то правильнее в таком случае сказать — «не выявлено».
Таким образом, при получении отрицательного ответа вопрос, по сути, останется открытым. Значит, будет сохраняться риск нашего вмешательства во внеземную экосистему. А это нежелательно не только потому, что может навредить гипотетическим «туземцам», прежде всего это лишает возможности обнаружить факт существования внеземной жизни на Энцеладе: уже практически невозможно будет достоверно отличить занесенные организмы от местных.
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