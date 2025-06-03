В Сеченовском Университете выпустят хирургический набор для стоматологических операций любой сложности

Совместную разработку Института стоматологии имени Е.В. Боровского и Центра инжиниринговых разработок Сеченовского Университета планируют запатентовать до конца года.

Сейчас инструменты для установки дентальных имплантатов – винтов, которые вживляются в челюсть для крепления коронок при протезировании зубов, – закупают в основном за границей. К тому же одного набора часто бывает недостаточно — в большинстве комплектов собраны инструменты, предназначенные для конкретной операции, и в сложных случаях приходится их комбинировать, сказал доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии имени академика Н.Н. Бажанова Института стоматологии имени Е.В. Боровского Сеченовского Университета Леонид Бороздкин: «Поэтому мы в Сеченовском Университете решили создать эргономичный набор, который будет содержать в себе полный спектр всех нужных инструментов для операции любой сложности».

Например, перед установкой самих имплантатов хирургу может понадобиться провести костно-пластическую операцию, чтобы получить нужную высоту и ширину кости, куда будет вкручиваться винт. «Дело в том, что, если человек после удаления зуба вовремя не поставил имплантат или, на крайний случай, не пришел к стоматологу, чтобы лунку от потерянного зуба заполнили специальным материалом, костная ткань начинает «уходить» – деформироваться, атрофироваться и уменьшаться. В итоге места для установки протеза становится недостаточно и нужно его подготовить – нарастить, расширить и так далее», – пояснил Леонид Бороздкин.

С помощью нового набора инструментов можно будет провести, например, направленную костную регенерацию, то есть нарастить объем костной ткани с помощью биоматериалов, сэндвич-пластику, при которой туда, где тканей не хватает, перемещают костный «лоскут», и многие другие операции – ведь, какая именно понадобится, зависит от множества факторов, и врачу надо быть во всеоружии.

Среди инструментов, которые войдут в новый набор – фрезы для формирования лож под имплантаты в кости, четыре разных экспандера, используемых для раздвижения костей, декортикаторы, которыми снимают поверхностный слой кости, чтобы имплантаты вошли в нее с нужным натяжением, и динамометрические отвертки для закручивания винтов с набором насадок. «Будет возможность использовать автоматический режим закручивания, по аналогии со строительным шуруповертом», – сказал Бороздкин. Всего в наборе будет около пятидесяти инструментов.

Инструменты в наборе будут уникальными – в разработке участвует целая команда инженеров и хирургов-стоматологов. «У каждого врача есть свои методики, наработки, для которых нужны свои инструменты. И только врач может понять, какими должны быть изделия, чтобы было удобно работать и чтобы у пациента не было никаких осложнений. Так что без клиницистов в этом деле не обойтись», – отметил Леонид Бороздкин.

Как отметил директор по коммерциализации технологий Сеченовского Университета Александр Кулиш, уже подготовлена конструкторская документация на набор и сейчас специалисты разрабатывают его 3D-модель. К концу года будет создан прототип, который пройдет все необходимые испытания для получения регистрационного удостоверения. Мелкосерийное производство организуют в Центре инжиниринговых разработкой , а крупную серию – на промышленном предприятии.

Набор подойдет для установки любой имплантационной системы, которая есть на рынке. В Сеченовском Университете пациентам имплантируют систему ИРИС (инновационную российскую имплантационную систему), разработанную под руководством профессора Сергея Иванова, заведующего кафедрой челюстно-лицевой хирургии имени академика Н.Н. Бажанова Первого МГМУ. Имплантат сделан из титана и служит в два-три раза дольше, чем большинство систем, существующих на мировом рынке. Производят его индустриальные партнеры Сеченовского Университета в России и Италии.

Систему постоянно усовершенствуют. Так, с прошлого года в Институте стоматологии имени Е.В. Боровского Сеченовского Университета начали использовать имплантат нового поколения, обработанный лазером. Технология позволяет максимально точно сформировать нужную поверхность со всеми вкраплениями, в которые прорастают клетки костной ткани пациента. Кроме того, лазер не оставляет следов, тогда как при использовании для обработки ионов и пескоструя на поверхности остаются примеси других материалов, что ухудшает его качество. А от качества обработки имплантата зависит, насколько хорошо он интегрируется в кости, не будет ли после его вживления побочных эффектов, и насколько долго он прослужит.

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Сеченовский Университет 25 статей Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.