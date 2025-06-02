Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Дрозофил заставили полюбить кокаин с помощью генной инженерии
Американские исследователи создали плодовых мушек, способных пристраститься к кокаину. Генетически модифицированных насекомых планируют использовать для изучения основ кокаиновой зависимости у людей.
Дрозофила фруктовая (Drosophila melanogaster) — один из самых популярных и удобных видов для экспериментов в области биологии и генетики. Из прошлых научных работ известно, что у этих насекомых много общих с человеком генов, которые связаны с пагубными пристрастиями, например, с алкогольной зависимостью.
Зная это, группа ученых из Университета Юты (США) предположила, что дрозофилы могут стать ценной моделью для исследования расстройств у людей, вызванных употреблением кокаина, и разработки новых средств их терапии. Однако когда исследователи попытались приучить плодовых мушек самостоятельно употреблять подслащенную воду с кокаином, оказалось, что насекомые избегали такого угощения, предпочитая сладкий раствор без наркотика.
Специалисты заподозрили, что причина может скрываться во вкусовом восприятии дрозофил. Насекомые эволюционно запрограммированы избегать растительных токсинов, к которым как раз и относится кокаин.
Пронаблюдав за реакцией сенсорных нервов дрозофил на кокаин, ученые установили, что содержащие наркотик соединения сильно возбуждали вкусовые рецепторы, чувствительные к горькому, на передних лапках насекомых. То есть мушки не желали потреблять кокаин из-за его горького вкуса.
Тогда исследователи отредактировали связанный с этими рецепторами ген, что позволило приглушить восприятие горького и сделало кокаин менее отталкивающим для дрозофил. В результате у генетически модифицированных плодовых мушек изменились предпочтения: они стали охотнее потреблять подслащенную воду с кокаином, а не обычный раствор сахарозы, как происходило прежде. Правда, концентрация наркотика должна была оставаться низкой, чтобы не отталкивать насекомых. При этом привыкание к кокаину развивалось удивительно быстро — уже через 16 часов после первого употребления.
Ученые отметили, что после низких доз наркотика насекомые начинали суетливо бегать, а очень высокие выводили их из строя. Аналогичное действие кокаина наблюдается и у людей.
Риск развития наркотических расстройств во многом обусловлен наследственностью, но большое количество генов, влияющих на формирование такого рода пристрастий, затрудняет определение целей, на которые следует воздействовать. Теперь с помощью дрозофил медики надеются лучше разобраться в природе кокаиновой зависимости у людей и быстрее найти эффективные методы лечения. По оценкам, только в США от нее страдают около 1,5 миллиона человек. Статью о новом исследовании опубликовал Journal of Neuroscience.
По всей стране прозвучали последние звонки, началась пора ЕГЭ, и вчерашние школьники вскоре будут принимать важные решения: продолжать обучение в 10 классе или поступать в колледж. Отличается ли мотивация студентов колледжа от мотивации старшеклассников? Влияет ли престиж учебного заведения на учебную мотивацию? Психологи МГППУ провели исследование, результаты которого ответили на эти вопросы.
Жители древнего города Копан сохранили генетическое наследие далеких предков, но также смешались с переселенцами из горных районов Мексики. Генетический анализ зафиксировал и драматическое сокращение их численности, совпавшее с коллапсом цивилизации майя около 1200 лет назад.
В учебниках истории говорится, что в Новый Свет проказу завезли европейские колонизаторы. Произошло это после открытия Америки Христофором Колумбом в результате так называемого Колумбового обмена — когда между Америкой, Африкой и Старым Светом происходили перемещения растений, животных, культур, человеческих популяций, технологий и болезней. Однако анализ древней ДНК показал, что одна из форм проказы распространилась по двум континентам задолго до экспедиции испанского мореплавателя.
Хотя попытки объединить квантовую теорию и гравитацию десятилетиями терпели неудачу, ученые продолжают выдвигать новые, порой крайне спорные гипотезы. Авторы нового исследования, например, предложили посмотреть на гравитацию так же, как на другие фундаментальные силы природы — через симметрии и поля.
Исследователи ВШЭ выделили более 4000 примеров устной русской речи билингвов из семи регионов России и выяснили: большинство нестандартных форм в конструкциях с числительными связано не только с их родным языком, но и с тем, как часто выражение встречается в повседневной речи. Например, фразы «два часа» или «пять километров» почти всегда совпадают с литературным вариантом, а вот менее привычные выражения, особенно с числительными от двух до четырех, а также с собирательными формами вроде «двое» или «трое», часто звучат иначе.
Большинство известных экзопланет в зоне потенциальной обитаемости — газовые гиганты, но ученые не спешат вычеркивать их из списка интересных для поиска внеземной жизни: у них могут быть каменистые луны с собственной атмосферой и гидросферой.
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Сколько секунд до Марса? Возьмут ли вас в полет на Красную планету? Тест Naked Science
Киевский котел: почему Красная армия потерпела крупнейшее поражение в истории войн
Вопросы читателей (ч. 9)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии