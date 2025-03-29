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Сегодня, 11:04
Елизавета Александрова
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Астрофизики предсказали нагрев Земли и ускорение ее вращения из-за темной материи

5.1

Ученые исходят из предположения, что гипотетическое невидимое вещество влияет на обычное не только своей гравитацией. По их мнению, частицы темной материи могут сталкиваться с атомами внутри планет, и во время этих столкновений выделяется энергия. В результате, по расчетам, на Земле должна неуклонно сокращаться продолжительность суток: на 12 секунд каждые 100 лет.

Астрономия
# вращение Земли
# космос
# планеты
# темная материя
Земля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции / © NASA

Темная материя, по оценкам, составляет около 85 процентов всей материи во Вселенной — и это все, что о ней можно сказать определенно. По массе она в несколько раз превышает обычное вещество, но больше никак себя не проявляет. Более того, нет даже уверенности в том, что это именно вещество.

Само ее существование стало ясно после того, как астрофизики научились вычислять массу галактик. Выяснилось, что практически в любой из них гравитация всех звезд даже вместе с центральной сверхмассивной черной дырой слишком слаба, чтобы удерживать в целости галактическую структуру.

Иными словами, наш Млечный Путь давно распался бы на разрозненные звезды, и ночное небо над Землей опустело бы, если бы скрытая масса не скрепляла это космическое «сооружение». Поэтому теперь в астрофизике складывается картина, на которой видимые, яркие части галактик — как жемчужины внутри невидимых раковин: гало темной материи.

Млечный Путь внутри гало темной материи в представлении художника / © NASA, ESA, T. Brown and J. Tumlinson (STScl)

Астрофизики предполагают, что гипотетические неизвестные частицы все же могут взаимодействовать с обычными не только гравитационно, и это поможет однажды раскрыть их природу. Ранее уже высказывали предположения, что темная материя может быть повсюду, в том числе внутри планет, и там ее частицы сталкиваются с обыкновенными. Эти столкновения должны заканчиваться взаимоуничтожением с выделением тепла. Значит, если подобное действительно происходит внутри планеты, то темная материя таким образом дополнительно немного ее нагревает.

Исследователи из Китая недавно попытались дополнить эту картину: они считают, что нагревом влияние темной материи может не ограничиваться — она способна еще и ускорить вращение планеты вокруг своей оси. Ученые объяснили, что больше темных частиц должно попадать в то полушарие, которое движется навстречу их потоку, и за счет этой асимметрии планета сильнее «раскручивается».

Насколько заметен будет этот эффект, зависит от того, как много темной материи попадает в планету, насколько массивна сама планета, как далеко она расположена от своей звезды и еще от нескольких факторов. Таким образом удалось рассчитать, как темная материя может воздействовать на Землю при всех ее параметрах и расположении в «спальном районе» галактики довольно далеко от центра. В наших краях не должно быть много темной материи — предполагается, что в пределах диска Млечного Пути она больше концентрируется ближе к центру.

Расчеты показали, что каждые 100 лет наша планета может нагреваться под действием темной материи на 0,015 градуса. Соответственно, за 1000 лет этот нагрев составит уже 0,15 градуса, за миллион лет — полтора градуса и так далее. Правда, нужно учитывать, что не все тепло накапливается внутри планеты. 

Что касается скорости вращения Земли, то, по оценкам, за каждое столетие темная материя может сокращать продолжительность земных суток на 12 секунд. Этими расчетами ученые поделились в статье, доступной на сервере препринтов arXiv.

Если экстраполировать эти данные на 4,5 миллиарда лет земной истории, то получится сокращение суток на 540 миллионов секунд, или 17 лет. Это, конечно, не значит, что исходно земные сутки длились такое время — просто по мере раскрутки планеты в таком сценарии дальнейшее изменение скорости вращения существенно изменялось.

Для сравнения ученые вычислили возможное действие темной материи на полтора десятка экзопланет. Оказалось, среди плотного скопления темной материи ее влияние начинает доминировать, и вращение планет стремительно ускоряется.

Больше всего этот эффект испытал бы на себе газовый гигант Эпсилон Индейца А b возле звезды примерно в 11-12 световых годах от нас, если он был не в наших окрестностях, а ближе к галактическому центру. Сутки на этой планете тоже за каждую сотню лет сокращались бы секунд на 10, но при ее массе в семь Юпитеров это очень высокий показатель.

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Астрономия
# вращение Земли
# космос
# планеты
# темная материя
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Комментарии

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2 Комментария
Игорь Коняшов
Игорь Коняшов
4 часа назад
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Все как обычно: физик изнасиловал журналиста). Любой, кто изучал теор механику, знает, что не вихревое поле не может служить источником вращательного момента. Если проще: стохастическое внешнее энергетическое воздействие может служить источником нагрева тела, но никак не источником увеличения момента вращения...
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    alexey al
    alexey al
    13 секунд назад
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    0
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    Игорь, может, если воздействие неравномерно по площади. Пример - раскручивание пластинки на тонкой нити (паутина), подсвечивая край пластины обычным светом. Но в этой статье изнасилован уже здравый смысл.
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alexey al
13 секунд назад
Игорь, может, если воздействие неравномерно по площади. Пример - раскручивание пластинки на тонкой нити (паутина), подсвечивая край пластины

Астрофизики предсказали нагрев Земли и ускорение ее вращения из-за темной материи

Extraangel tegra
33 минуты назад
Да я бы тоже купил, управлять пальцем кажется куда удобней чем аэро пультом и тем более чем мышью 👍

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Иван Колупаев
45 минут назад
Игорь, "цельнотянутый" это когда совпадает слово в слово. Я такой "оригинал" на ixbt не нашел. То что мне встретилось отличается и довольно сильно.

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Игорь Коняшов
2 часа назад
Илья, Не расшифруете, что такое "количество кампаний делений"?) С учетом того, что нейтронные источники есть внутри активной зоны. Зачем внешние?

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Илья Кучеров
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Игорь, если я не ошибаюсь , то усиление нейтронного облучения ускоряет количество кампаний делений? Плюс , насколько я понял, идет т.н. эффект

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Тута Тама
3 часа назад
+, может пригодиться на работе, где нельзя в телефоне залипать, но держать на столе можно. Особенно для тиктокнутых.

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Krlmn Gdbm
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Астрофизики предсказали нагрев Земли и ускорение ее вращения из-за темной материи

Игорь Коняшов
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Hye, Из каких райских кущ пишете, уважаемый? Неужто из богоизбранного Израиля. Который "не воюет со своими соседями"? Или из сказочной страны 404?))

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