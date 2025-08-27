Уведомления
«Джеймс Уэбб» помог раскрыть химический состав второй межзвездной кометы
С помощью спектрографа NIRSpec, установленного на борту космической обсерватории «Джеймс Уэбб», астрономы впервые изучили состав газов, выделяемых межзвездной кометой 3I/ATLAS. Высокие концентрации углекислого газа в ее составе «намекнули» на возможное формирование объекта у «снеговой линии» родной звезды — области, где простые летучие соединения превращаются в лед.
Об открытии кометы и по совместительству третьего межзвездного объекта ученые сообщили 1 июля 2025 года, когда 3I/ATLAS двигался по небу вдоль границы созвездий Змея и Стрелец. По оценкам, «гость», прибывший в Солнечную систему из-за ее пределов, пролетит мимо Марса, а после сближения с Землей покинет нашу звездную систему. Ранее исследователи подсчитали, что с поверхности объекта каждую секунду испаряется приблизительно 40 килограммов водяного льда. Однако получить реальные данные о его составе удалось только сейчас.
Международная группа ученых под руководством Мартина Кординера (Martin A. Cordiner) из Центра космических полетов имени Годдарда NASA (США) наблюдала за 3I/ATLAS с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», когда комета находилась на расстоянии около 493 миллионов километров от Солнца.Результаты новой научной работы опубликованы на сервере препринтов Корнеллского университета.
Спектральный анализ помог выявить яркий выброс углекислого газа (CO₂), сопровождаемый гораздо более слабыми следами воды (Н₂О), монооксида углерода (СО), сероуглерода (OCS), а также признаками водяного льда и пыли. Примечательно, что отношение углекислого газа к воде составило восемь к одному — это в шесть раз больше, чем у комет Солнечной системы на таких расстояниях.Ранее подобное соотношение зафиксировали лишь у необычной кометы C/2016 R2.
Карта распределения газов показала, что выбросы преимущественно направлены в сторону Солнца, где поверхность ядра нагревается сильнее. При этом разные молекулы проявляют разный «характер»: CO₂ испаряется активнее, СО — более равномерно, а вода — сдержаннее, что указывает на сильное влияние температуры сублимации (переход вещества из твердого состояния сразу в парообразное, без стадии перехода в жидкое состояние). Такая неоднородность указывает на сложное строение поверхности ядра и наличие своеобразной тепловой изоляции, которая препятствует проникновению тепла внутрь и тормозит испарение водяного льда.
Поскольку в спектре зафиксировали полосы поглощения водяного льда, исследователи заключили, что ядро 3I/ATLAS окружено облаком мельчайших ледяных зерен размером меньше микрометра. Их присутствие подтверждает, что часть воды не испаряется напрямую с поверхности, а поступает в кому вместе с выброшенными частицами льда. Данные «Уэбба», однако, не полностью совпадают с наблюдениями космической рентгеновской обсерватории Neil Gehrels Swift Observatory: в более широких областях комы ранее находили больше воды, чем вблизи ядра. Значит, ледяные зерна могут играть важную роль в пополнении газовой оболочки.
Объяснить высокий уровень углекислого газа может происхождение объекта: астрономы предположили, что он мог образоваться недалеко от «снеговой линии» родной звезды (где концентрация CO₂ в льдах резко возрастает) или подвергся воздействию интенсивного космического излучения, которое изменило химический баланс в пользу углекислого газа.
Высокая скорость кометы и ее траектория указали на возможное происхождение в «толстом диске» Галактики — массивной, но менее плотной части диска Млечного Пути, состоящей из старых звезд с низкой металличностью (металлами астрономы называют все элементы тяжелее гелия). Таким образом, 3I/ATLAS возрастом 3-11 миллиарда лет может оказаться своеобразной «капсулой времени», сохранившей отпечаток далекой эпохи формирования планет.
Астрономы планируют продолжить наблюдения, когда расстояние от кометы до Солнца составит примерно 300 миллионов километров. В этот момент водяной лед будет активнее исправляться, что позволит уточнить состав ядра и понять, насколько сильно отличаются межзвездные путешественники от комет нашей системы.
Компания впервые смогла устранить недоработки Starship V2 в достаточной степени, чтобы выполнить всю намеченную программу испытаний в одном полете. Впрочем, без сбоев не обошлось и на этот раз. Традиционные американские космические игроки продолжают считать, что задержки с программой позволят Китаю выиграть вторую лунную гонку у США.
Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что Starship готов к десятому испытательному запуску. Он должен состояться 26 августа, в 02:30 по московскому времени.
Чем больше времени мальчики 7-10 лет проводят за компьютерными играми, тем выше риск, что они потеряют интерес к учебе. К такому выводу пришли канадские ученые, проанализировав данные более 1600 детей младшего школьного возраста.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
