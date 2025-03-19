Астрономы выяснили, когда и как мог образоваться астероид Дональдджохансон 

Мимо астероида под названием Дональдджохансон (52246 Donaldjohanson) 20 апреля 2025 года пролетит автоматическая межпланетная станция NASA Lucy. В преддверии миссии исследователи разработали компьютерную модель и с ее помощью оценили примерный возраст и форму этого небесного тела.

Дональдджохансон — «примитивный» астероид с высоким содержанием углерода и низким альбедо, открытый американским астрономом Шелте Басом в 1981 году. Название объект получил в честь палеоантрополога Дональда Джохансона — первооткрывателя знаменитого ископаемого скелета австралопитека «Люси». Подобно тому, как «Люси» предоставила ученым уникальную информацию о происхождении человека, одноименная миссия NASA может умножить наши знания о родной планете и звездной системе.

Напомним, в ноябре 2023-го зонд совершил пролет астероида Динкинеш и позволил обнаружить у этого космического камня спутник, получивший название Селим, а в конце февраля 2025 года зонд передал на Землю первые изображения Дональдджохансона. В целом Lucy должна посетить 11 объектов, включая троянские астероиды.

Чтобы узнать больше подробностей о следующем на пути миссии небесном теле, авторы новой научной работы, опубликованной в журнале The Planetary Science Journal, представили подробную компьютерную модель происхождения и эволюции Дональдджохансона. Расчеты показали, что объект, вероятно, входит в семейство Эригоны (Erigone) — группу астероидов, образовавшихся в результате масштабных столкновений в Главном поясе около 155 миллионов лет назад.

Значит, с течением времени орбита и вращение Дональдджохансона претерпели значительные изменения. К такому выводу пришла группа астрономов из Юго-Западного исследовательского института (США) под руководством Симон Марчи (Simone Marchi), оценив влияние на орбиту и вращение так называемого YORP-эффекта — изменения скорости вращения небольших астероидов неправильной формы под действием солнечного света.

Именно эти факторы постепенно «растаскивали» обломки семейства по поясу астероидов, повлияв на период вращение Дональдджохансона вокруг своей оси (который составляет примерно 252 часа) и его форму. Астрономы также заключили, что за 155 миллионов лет астероид успел сместиться на довольно большое расстояние от «центра» группы.

Поскольку в зоне внутреннего пояса астероидов находятся и другие семейства небесных тел, близкие к Эригонам — среди них астероиды Бенну и Рюгу, — пролет Lucy, который, по расчетам, пройдет на расстоянии около 900 километров от Дональдджохансона со скоростью 13,4 километра в секунду, позволит определить состав этого небесного тела, возраст и его родство с «собратьями».

Полученные результаты, наряду с будущим пролетом миссии NASA, помогут пролить свет на эволюцию одного из самых интересных семейств Главного пояса и раскрыть подробности происхождения таких «примитивных» тел Солнечной системы, как Дональдджохансон.

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