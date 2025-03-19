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Психологи узнали причины выгорания учителей
Профессиональное выгорание учителей — важная проблема современного образования. Исследователи МГППУ выяснили, как влияет безопасность образовательной среды на выгорание педагогов.
Ученые МГППУ Татьяна Березина, Марина Розенова, Дмитрий Деулин и Александр Сечко провели исследование, посвященное взаимосвязи между безопасностью образовательной среды и профессиональным выгоранием учителей. Результаты научной работы опубликованы в журнале «Перспективы науки и образования».
«Сегодня трудно переоценить значение эмоционально-психологического давления на работников образовательной сферы, роли различных факторов, которые определяют психологическую готовность педагога к профессиональной деятельности», — отмечает кандидат психологических наук, декан факультета «Экстремальная психология» Дмитрий Деулин.
В исследовании также подчеркивается, что отсутствие правильно организованных условий труда и психологически безопасной образовательной среды приводит к «психологической амортизации» учителя. Соответственно, профессиональное выгорание такой категории специалистов становится сложной проблемой и приводит к снижению профессионального долголетия и в итоге — острому дефициту кадров, отмечает доктор психологических наук и профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» Татьяна Березина.
По словам ученых, на профессиональное выгорание педагога больше влияют неудовлетворительные взаимоотношения с коллегами и администрацией, чем взаимоотношения с учениками. Основной целью исследования стало изучение взаимосвязи между компонентами профессионального выгорания и показателями безопасности образовательной среды.
В своей работе авторы использовали опросник профессионального выгорания К. Маслач (MBI), метод оценки безопасности образовательной среды для педагога, а также методы математической статистики. Выборка составила 42 учителя средней школы женского пола из двух городов России — Пензы и Уфы.
«Создание положительной эмоциональной атмосферы в школе и усиление возможностей учителей выражать мнения и принимать решения может помочь предотвратить выгорание и увеличить профессиональную долговечность», — считает доктор психологических наук, профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» Марина Розенова.
В рамках проведенного исследования доказано, что снижение безопасности образовательной среды приводит к развитию симптомов эмоционального истощения и угасанию профессиональных достижений. Феномен профессионального истощения связан с отношениями учителей с их коллегами и начальством, уважительным отношением к себе, сохранением личного достоинства и защищенностью от насилия со стороны коллег и администрации. В исследовании показано, что из показателей отношения к образовательной среде наибольшее влияние на выгорание оказывают: эмоциональный компонент (учителю больше не нравится его работа) и поведенческий компонент (учитель хочет уволиться). В то время как когнитивный компонент (общее представление о работе как способе самореализации) не связан с выгоранием.
По словам кандидата психологических наук и доцента кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Александра Сечко, на профессиональное выгорание педагога больше влияют неудовлетворительные взаимоотношения с коллегами и администрацией, чем взаимоотношения с учениками. Создание положительной эмоциональной атмосферы в школе и усиление возможностей учителей выражать мнения и принимать решения может помочь предотвратить выгорание и увеличить профессиональную долговечность.
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