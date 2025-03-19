Уловить зарождающийся дефект в материале позволит новый метод изучения композитов

Российские ученые разработали инновационный подход к исследованию структуры композиционных материалов, изменяющейся под внешним воздействием, в реальном времени. Методика предоставляет важные данные, которые теперь можно испытывать в камере сканирующего электронного микроскопа. Полученные результаты можно использовать для надежных расчетов прочности, что сэкономит затраты при производстве и испытании авто- и аэрокосмических деталей.

В современной авиации и космонавтике особенно ценятся материалы с высокой удельной прочностью, легкостью, долговечностью и живучестью при разрушении. Одним из них является углепластик, но из него трудно проектировать изделия из-за неоднородной композитной природы: сочетания углеродных волокон и полимерной матрицы. В частности, процессы разрушения гораздо сложнее, чем в металлических сплавах. Инженерам требуются новые расчетно-экспериментальные подходы.

В традиционных методах испытаний углепластика используются крупные образцы. К тому же, анализ разрушения проводится уже на деформированном после испытаний композите, поэтому упускаются детали о взаимодействии волокна с матрицей, распределении внутренних напряжений.

С помощью электронного микроскопа ученые НИТУ МИСИС, Сколтеха и МАИ отследили изменения, происходящие в миниатюрных образцах углепластика непосредственно в условиях механической нагрузки, растягивая пластинки материала толщиной 0,5 миллиметров.

«Чтобы гарантировать стабильность свойств углекомпозитов, было предложено начинать их изучение на микроуровне, а затем с помощью компьютерного моделирования и эксперимента перенести данные на более крупные объекты. Это позволит избежать необходимости каждый раз использовать большие образцы. Так мы смогли в реальном времени изучить микродеформационные процессы, влияющие на механическое поведение композита. Метод in situ зафиксировал динамику деформации, появления трещин и взаимодействие между волокнами и матрицей во время растяжения», — рассказал доцент кафедры физической химии, сотрудник лаборатории «ЛУЧ» НИТУ МИСИС Евгений Статник.

Все изменения и нарушения структуры полимерных композитов на уровне отдельных волокон и эпоксидной матрицы, исследователи фиксируют цифровыми камерами. С помощью алгоритмов, анализирующих видеоданные, ученые увидели нюансы деформаций и определили типы дефектов, которые могут ухудшить свойства исследуемого материала.

«Результаты нашего исследования помогут предсказывать зарождение и развитие повреждений в композитах, а это, в свою очередь, удешевит и усовершенствует разработку деталей для самолетов, транспорта, космической техники, строительных материалов, спортоборудования из углепластиковых композитов», — добавил Евгений Статник.

Подробности исследования опубликованы в научном журнале Fracture and Structural Integrity (Q2). Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России.

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НИТУ МИСИС 82 статей Университет науки и технологий МИСИС — это ведущий вуз в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов; первый в стране, получивший статус «Национального исследовательского технологического университета». Первое место в России и ТОП-100 в мире в рейтинге QS Materials Science за 2023 год. В университете действуют 45 научно-исследовательских лабораторий и 3 научных центра мирового уровня. В состав НИТУ МИСИС входят 8 институтов, 4 филиала в России и 2 за рубежом.