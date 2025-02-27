Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Зонд Lucy впервые запечатлел астероид Дональдджохансон

Автоматическая межпланетная станция Lucy, запущенная в космос в октябре 2021 года, получила первые изображения своей следующей цели — трехкилометрового астероида Главного пояса Дональдджохансон (52246 Donaldjohanson). Зонд пролетит мимо этого небесного тела на расстоянии 960 километров 20 апреля 2025 года.

Астероид Дональдйохансон (52246 Donaldjohanson) в объективе зонда Lucy / © NASA

На опубликованных NASA снимках, сделанных 20 и 22 февраля, Дональдджохансон предстал в виде небольшой точки, движущейся относительно фоновых звезд созвездия Секстанта. В момент съемки Lucy находился на расстоянии 70 миллионов километров от Дональдджохансона.

Миссия Lucy в ближайшем будущем среди прочего изучит троянские астероиды. За 12 лет миссии зонд должен посетить 11 объектов.

В ноябре 2023-го аппарат уже совершил пролет такого объекта — астероида Динкинеш. Оказалось, у космического камня есть спутник, который назвали Селим.