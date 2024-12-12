  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Вчера, 22:01
Игорь Байдов
889

Астрофизики выяснили, как часто происходят супервспышки на солнцеподобных звездах

4.6

Мощные вспышки на звездах солнечного типа представляют собой взрывные процессы, при которых выделяется энергия в тысячи раз превышающая энергию типичных солнечных вспышек. Это событие, случись на нашей звезде, способно вывести из строя энергосистемы, спутники, обеспечивающие навигацию и спутниковую связь. Пока исследователи не могут предсказывать такого рода явления, но зато научились вычислять, с какой периодичностью супервспышки возникают в космосе. Оказалось, что намного чаще, чем предполагали ученые ранее.

Астрономия
# вспышки
# звзеды
Супервспышка
Супервспышка на звезде солнечного типа в представлении художника / © MPS, Alexey Chizhik

Наше Солнце — звезда с достаточно высокой активностью. Чтобы в этом убедиться, можно взглянуть на карту солнечной активности, например, за 2024 год. В этом году произошла серия солнечных вспышек — выбросов потоков высокоэнергетических частиц, которая привела к появлению сильнейших за последние 20 лет геомагнитных бурь. Некоторые из них были настолько мощные, что вызвали полярные сияния на гораздо более низких широтах, чем обычно, как в северном, так и в южном полушариях.

Ученые давно задаются вопросом, может ли Солнце быть еще более «неистовой» звездой, породить гораздо мощные солнечные вспышки? Чтобы ответить на него, исследователи часто обращаются к прошлому, ищут свидетельства самых сильных солнечных «истерик» в древних ледниковых породах, а также в годичных кольцах деревьев. 

Однако это косвенные источники, по ним невозможно вычислить периодичность супервспышек. А наземные измерения солнечного излучения, достигающего Земли от нашего светила, стали доступны только с начала космической эры. То есть прошло слишком мало времени, чтобы получить статистику по супервспышкам и на ее основе определить, как часто они повторяются. 

Другой способ узнать об аномальном поведении нашего Солнца — исследовать похожие звезды, что и сделала международная команда астрофизиков под руководством Александра Шапиро (Alexander Shapiro) из Грацского университета имени Карла и Франца (Австрия).

Современные космические телескопы одновременно изучают тысячи звезд и регистрируют колебания их яркости в видимом свете. Супервспышки, которые за короткий промежуток времени выделяют количество энергии, превышающее один октиллион джоулей, проявляются в данных наблюдений как короткие, ярко выраженные пики яркости. Ученые не могут изучать Солнце на протяжении тысяч лет, но имеют возможность наблюдать за поведением тысяч звезд солнечного типа в течение короткого периода времени, что помогает оценить, насколько часто происходят супервспышки.

Шапиро и его команда проанализировала данные о 56450 солнцеподобных светилах, которые наблюдал космический телескопом NASA «Кеплер» с 2009 по 2013 годы. В итоге исследователи получили информацию о 220 тысячах лет звездной активности.

В своей работе астрофизики тщательно отбирали звезды. Ведь выбранные светила должны были быть «родственниками» Солнца. Поэтому ученые учитывали только те объекты, яркость и температура поверхности которых были близки к солнечным показателям. 

Также исследователи исключили ряд многочисленных ошибок — космическое излучение, пролетающие астероиды или кометы, не похожие на Солнце звезды, которые на снимках «Кеплер» могли случайно появиться вблизи солнцеподобного светила. Для этого команда ученых проанализировала изображения каждой потенциальной супервспышки и занесла в статистику только те события, которые можно было отнести к одной из выбранных звезд.

Таким образом, команда Шапира выявила 2889 сверхвспышек на каждые 2527 светил. Это означает, что в среднем одна солнцеподобная звезда производит сверхвспышку примерно раз в столетие. Иными словами, такого рода явления происходят гораздо чаще, чем предполагали ученые. Ранее другие исследователи пришли к выводу, что средние интервалы между вспышками составляют тысячу или даже десять тысяч лет. Однако в своих работах ученые не могли точно определить источник регистрируемых супервспышек.

Авторы нового исследования не пишут, что научились точно предсказать появления супервспышек на Солнце, но подчеркнули, что инженеры должны разработать ряд мер на случай такого события, например, продумать сценарий отключения спутников. 

В 2031 Европейское космическое агентство планируется запуск космической станции Vigil, которая должна стать своего рода системой своевременного прогнозирования солнечных вспышек. Аппарат будет круглосуточно наблюдать за солнечной активностью и предупреждать об опасных явлениях, которые могут повлиять на работу наземных систем и спутников на околоземной орбите. 

Отметим, что сильнейшая геомагнитная буря за всю историю наблюдений, причиной которой стала солнечная вспышка, произошла в 1859 году (еще называют «Событием Кэррингтона»). Тогда из строя вышли телеграфные системы во всей Европе и в Северной Америке. По оценкам специалистов, во время связанной с этим явлением вспышкой выделилась лишь сотая часть энергии, которая выделяется при возникновении супервспышки. Если бы «Событие Кэррингтона» произошло в наши дни, помимо инфраструктуры на поверхности планеты, под угрозой оказались бы и спутники.

Подробнее с результатами исследования команды Шапиро можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Science.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# вспышки
# звзеды
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Дек
Бесплатно
Сага об антибиотиках
ВДНХ
Москва
Лекция
13 Дек
Бесплатно
Мир инженера Шухова. Как работает мозг изобретателя
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
13 Дек
Бесплатно
БЮРО 1440: От концепции до орбиты
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
14 Дек
Бесплатно
Легко ли видеть ушами?
Парк Горького
Москва
Экскурсия
14 Дек
1300
Экскурсия в Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
14 Дек
Бесплатно
Цунами и Суматринская катастрофа 
Библиотека им. К.А. Тимирязева
Санкт-Петербург
Лекция
14 Дек
Бесплатно
Мифы о происхождении слов и языков: откуда они берутся
ВДНХ
Москва
Лекция
14 Дек
Бесплатно
Зачем цветут цветы?
Экспериментаниум
Москва
Лекция
14 Дек
600
Новости астрономии
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 18:36
Юлия Трепалина

Гипотезу о врожденной морали проверили при помощи тысячи младенцев

Психологи не первое десятилетие спорят о природе морали: врожденное это свойство или приобретенное? В новом исследовании ученые попытались на большой выборке малышей воспроизвести эксперимент, который ранее рассматривали как подтверждение способности младенцев различать морально правильные и неправильные действия.

Психология
# дети
# младенцы
# мораль
# просоциальное поведение
Вчера, 07:27
Полина Меньшова

Психологи опровергли мнение, что женский оргазм зависит от мыслей

Распространено мнение, что женский оргазм — «в голове», то есть во многом связан с мыслями и фантазиями. Однако ученые из Великобритании обнаружили особенность восприятия, от которой, согласно данным исследования, зависит сексуальное наслаждение.

Психология
# восприятие
# женский оргазм
# оргазм
# тело
Вчера, 19:00
Дарья Г.

У покрытого вулканами спутника Юпитера не оказалось океана магмы под поверхностью

Приливные силы от соседства с газовым гигантом поддерживают вулканическую активность на Ио, самом геологически активном теле Солнечной системы. Ученые даже предполагали, что сил хватит на растапливание пород в недрах этого спутника Юпитера. Новые измерения показали, что под «коркой» Ио все-таки нет океана магмы.

Астрономия
# «Юнона»
# вулканическая активность
# магма
# спутник Ио
# Юпитер
8 декабря
Елена Кудрявцева

Почему ученые до сих пор не понимают, как работает мозг? Интервью с Константином Анохиным

О том, где скрывается человеческое «я», что такое «знающие нейроны», какие страны наиболее активно развивают нейронауки и о том, почему нам важно признать наличие сознания у животных, мы поговорили с одним из самых выдающихся нейробиологов, директором Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академиком Константином Анохиным.

Биология
Интервью
# животные
# мозг
# нейробиология
# нейроны
# сознание
# физиология
Выбор редакции
10 декабря
Елизавета Александрова

В крупнейшем звездном скоплении Млечного Пути нашли систему из черных дыр

В шаровом скоплении Омега Центавра надеялась найти так называемую черную дыру промежуточной массы — нечто среднее между остающимися после «умирающих» звезд небольшими черными дырами и сверхмассивными, которые наблюдают в центрах галактик. Хотя такие черные дыры ищут давно, пока их поиски в космосе безуспешны. Похоже, их нет и в Омеге Центавра, зато есть целая система из других черных дыр.

Астрономия
# космос
# Омега Центавра
# черные дыры звездной массы
# черные дыры промежуточной массы
# Шаровые скопления
Позавчера, 18:36
Юлия Трепалина

Гипотезу о врожденной морали проверили при помощи тысячи младенцев

Психологи не первое десятилетие спорят о природе морали: врожденное это свойство или приобретенное? В новом исследовании ученые попытались на большой выборке малышей воспроизвести эксперимент, который ранее рассматривали как подтверждение способности младенцев различать морально правильные и неправильные действия.

Психология
# дети
# младенцы
# мораль
# просоциальное поведение
16 ноября
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ветеринары определили, когда у собак наступает старость

    2 часа назад

  2. В кишечнике мелких пернатых динозавров нашли следы плотоядности

    2 часа назад

  3. Найден способ улучшить производственные условия шахтной добычи нефти

    2 часа назад

  4. Неизвестный межзвездный объект мог изменить орбиты планет Солнечной системы

    3 часа назад
Выбор редакции

Похож ли квантовый компьютер на кота Шрёдингера? Интервью со Станиславом Страупе

4 часа назад

Последние комментарии

Иван Колупаев
4 минуты назад
BotPH, вот прямо так и не было 😁 Вы когда патриотин принимаете хоть закусывайте немного.

Юрий Борисов объяснил, почему SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» за 11 летЮрий Борисов объяснил, почему SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» за 11 лет

Max Power
1 час назад
Immanuil, тут такое не любят, неудобные вопросы игнорируют)) зато критикуют до пены изо рта😂

Биохимики поняли, что мешало появлению жизни на Земле и как это удалось преодолетьБиохимики поняли, что мешало появлению жизни на Земле и как это удалось преодолеть

BotPH
1 час назад
Иван, причина была одна. У США не было двигателей у РФ были. И США покупали двигатели, пока не могли создать свой аналог. Смогли, перестали покупать.

Юрий Борисов объяснил, почему SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» за 11 летЮрий Борисов объяснил, почему SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» за 11 лет

BotPH
1 час назад
Сергей, А зачем инженеру работать на Роскосмос за ЦЕЛУЮ тыщу баксов, а если старший инженер (если деды перед ним помрут и его продвинут с младшего)

Юрий Борисов объяснил, почему SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» за 11 летЮрий Борисов объяснил, почему SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» за 11 лет

Max Power
1 час назад
Голуби котлеты из говядины едят только в путь, проверено у магдака)) чито поделать десу

В кишечнике мелких пернатых динозавров нашли следы плотоядностиВ кишечнике мелких пернатых динозавров нашли следы плотоядности

BotPH
1 час назад
Zuliar, РФ уже построила космодром восточный чтоб безболезненно отказать от Байконура. Мне больше интересно, что Казахстан будет делать с таким

Юрий Борисов объяснил, почему SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» за 11 летЮрий Борисов объяснил, почему SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» за 11 лет

Sergey Misik
1 час назад
Три книги из списка прочитаны

Глава OpenAI составил список обязательных к прочтению книгГлава OpenAI составил список обязательных к прочтению книг

BotPH
1 час назад
Victor, А чего тогда у могучей и эффективной частной фирмы Боинг такие серьезные проблемы с SLS? А чего это консорциум могучих и эффективных частных

Юрий Борисов объяснил, почему SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» за 11 летЮрий Борисов объяснил, почему SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» за 11 лет

1 2
2 часа назад
А почему с 300 км магма не может вытекать на поверхность? Даже на Земле мантийные плюмы подают магму с тысячекилометровой глубины. В принципе,

У покрытого вулканами спутника Юпитера не оказалось океана магмы под поверхностьюУ покрытого вулканами спутника Юпитера не оказалось океана магмы под поверхностью

Владимир Головлёв
3 часа назад
Ну логично, маску нужно окупаться, запусков нужно много, пока у него есть starlink. Сам себе спрос создает, молодец) Жаль у нас такой спрос создавать

Юрий Борисов объяснил, почему SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» за 11 летЮрий Борисов объяснил, почему SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» за 11 лет

Илья Коптев
3 часа назад
Как отцу, проводящему очень много времени с маленьким ребенком, мне кажется там и не пахнет никакой моралью в таком возрасте. Ни то чтобы ребенок

Гипотезу о врожденной морали проверили при помощи тысячи младенцевГипотезу о врожденной морали проверили при помощи тысячи младенцев

Никита Узаков
3 часа назад
Максут, нам скорее свои интернет отключат, чем штаты. Есть же целая служба "роскомпозор" которая только этим и занимается по сути

Перспективная китайская ракета «Чанчжэн-9» будет летать на МарсПерспективная китайская ракета «Чанчжэн-9» будет летать на Марс

Viacheslav Zam
3 часа назад
Евгений, а будет ли толк?

Юрий Борисов объяснил, почему SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» за 11 летЮрий Борисов объяснил, почему SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» за 11 лет

Александр Панов
4 часа назад
Вот почему у нас нет статей, передач про Спектр и другие наши телескопы.? Где нибудь пишут что удалось узнать, продвинулись с их помощью?

Лаборатория размером со Вселенную: за какими экспериментами следят астрономыЛаборатория размером со Вселенную: за какими экспериментами следят астрономы

Дмитрий Kuрueнко
4 часа назад
Aram, слабее обычных, а старые совсем никакие)) для космоса батареи проектируют с учетом радиационной и термической стойкости и ограниченный выбор

Вехи истории: как выглядят разные солнечные панели МКСВехи истории: как выглядят разные солнечные панели МКС

Viacheslav Zam
5 часов назад
Как это замечательно. Обещать потом!!!! А что, работает.. пообещали, а к обещанному сроку забыли про обещание. Или ещё: сложная международная

Юрий Борисов объяснил, почему SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» за 11 летЮрий Борисов объяснил, почему SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» за 11 лет

Петр Романов
5 часов назад
А., не расскажу, потому, что я не эту тему с вами обсуждаю. А про пикап мне не интересно. Но, про "самый продающийся" посмеялся, спасибо!🙂

Планетологи выяснили, почему на холодном Марсе были реки и озераПланетологи выяснили, почему на холодном Марсе были реки и озера

Петр Романов
5 часов назад
играем, нет, это вы не понимаете - одно дело запустить на орбиту Земли спутник из говна и палок - с этим сейчас студенты справляются. Это всего

Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса 

Петр Романов
6 часов назад
Demogorgon, а ещё, грандовая система поощрения науки - за деньги 💰 да, как говорится, все что угодно понапишут

Робот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществеРобот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществе

Петр Романов
6 часов назад
Sagara, возможно я не так Вас понял. Но тут вопрос не в том, что люди, создающие роботов "не понимают, как они толком работают", а в том, что любая

Робот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществеРобот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществе

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно